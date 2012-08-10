От отчаяния приморцы готовы создавать народные дружины

ВЛАДИВОСТОК, 10 августа, ZRPRESS. Начальник краевого УМВД Андрей НИКОЛАЕВ побывал с рабочим визитом в отдаленных районах Приморского края. Генерал встретился с сотрудниками Михайловского отдела внутренних дел, изучил обстановку на территории горняцкого поселка Новошахтинский, познакомился с жителями самого крупного населенного пункта в районе.

Зачастую возникающие у граждан вопросы требуют внимания не только со стороны правоохранительных органов, но и различных ветвей власти. Поэтому Андрей Николаев провел рабочие встречи с руководителями Администраций, депутатами муниципального комитета, представителями местной общественности, встретился с руководителем крупного угольного предприятия.

Основной целью рабочей поездки стало совместное решение вопросов по охране общественного порядка, противодействию преступности, обеспечения безопасного и комфортного проживания жителей района.

Большое внимание генерал-майор уделил профилактической работе с подрастающим поколением. Офицер полиции встретился с директорами местных школ, узнал их проблемы. Не оставил без внимания и воспитанников новошахтинского детского дома. Потенциально эти дети, лишенные влияния семьи, в равной степени открыты как добру, так и злу. Андрей Николаев лично побеседовал с каждым подростком. Ребята рассказали о своих успехах в учебе, спортивных достижениях, любимых занятиях и планах на будущее.

Андрей Николаев отметил, что в настоящее время в поселке есть все возможности для того, чтобы наладить более слаженную совместную работу педагогов с инспекторами по делам несовершеннолетних, участковыми уполномоченными – теми, кто как никто другой знает о проблемах каждой неблагополучной семьи и «трудного» подростка.

Всякий раз, выезжая в районы Приморья, Андрей Николаев проводит и личный прием граждан – ведь именно мнение местных жителей о работе стражей порядка наиболее объективно отражает результаты работы, направленной на защиту граждан от преступных посягательств.

Пообщаться с руководителем краевого УМВД пришли жители поселка Новошахтинский.

Встреча получилась эмоциональной. Прямой диалог показал, что общественность волнует самый широкий спектр вопросов правоохранительной тематики: несанкционированная торговля спиртосодержащей продукцией, пьяные компании, собирающиеся во дворах и нарушающие общественный порядок, беспокойные соседи, снимающие напряжение с помощью спиртного и домашних дебошей, ночные гонщики. Эти и многие другие проблемы были подняты жителями приморской глубинки.

По словам начальника УМВД России по Приморскому краю, эффективность работы правоохранительных органов по охране общественного порядка во многом зависит от граждан, которые оказывают посильную помощь – будь то информирование о замеченных правонарушениях или совместное с сотрудниками полиции патрулирование.

Депутаты муниципального комитета сообщили о том, что в Новошахтинске добровольцы, при гарантии правовой и социальной защиты, готовы приступить к формированию народной дружины на территории поселения.

Чтобы получить более полную картину ситуации в Новошахтинске, был проведен специальный мониторинг общественного мнения на улицах населенного пункта. Результаты опроса Андрей Николаев принял к сведению и озвучил на совещании с личным составом отдела полиции. Проблемам, озвученным гражданами, будет уделено самое пристальное внимание.

Начальник Управления МВД России по Приморскому краю Андрей Николаев потребовал от своих подчиненных взять под особый контроль решение проблемных вопросов: «Граждане должны быть уверенными в том, что в своих городах и посёлках они живут в атмосфере безопасности, их покой гарантирован сотрудниками МВД, которые незамедлительно придут им на помощь и адекватно отреагируют на нарушение их прав и законных интересов. Ни одна проблема не будет отложена в долгий ящик».

«Золотой Рог».