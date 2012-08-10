Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
МЧС по Приморскому краю предупреждает об ухудшении погоды
10 Августа 2012, 00:59 | Приморье
ВЛАДИВОСТОК, 10 августа, ZRPRESS. По данным Приморского УГМС ночью и утром 10 августа в южной, днем в центральных районах края ожидается местами сильный дождь с количеством осадков 15-30 мм за 12 часов и менее.
«Золотой Рог».
Автор: По сообщениям пресс-служб
Теги:
Новости тематики
- Игорь Востриков раскрыл причину своего приезда во Владивосток. Их три
- Зачем Игорь Востриков приехал во Владивосток?
- Безопасный интернет - детям!
- Жители Приморья чаще других дальневосточников жалуются в Банк России
- Бизнес-гороскоп: Скорпионов пошлют куда подальше
- Митинг:правила и обязанности
- Программа "400 дворов" набирает обороты
- Грузы для ликвидации последствий наводнения в Приморье будут перевозиться бесплатно
- 2000 маленьких приморцев ждут новогодние подарки на губернаторской елке
- В 120 детских садах Владивостока созданы общественные комиссии
Новости раздела
- Рыбаки Приморья и жители притоков Амура остались без осенней кеты
- Все школы Приморья с 1 декабря подключат к высокоскоростному интернету
- Речке Амба в Приморье чуть не пришла амба
- В нацпарке Приморья задержали 10 нарушителей
- Игорь Востриков раскрыл причину своего приезда во Владивосток. Их три
- Социалка края идет на взлет
- Во Владивостоке один учитель ведет урок для двух классов в двух кабинетах одновременно
- У приморцев есть еще 10 дней, чтобы подать заявку на программу "400 дворов"
- Вакханалия с дровами для населения края заканчивается
- Зачем Игорь Востриков приехал во Владивосток?
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Штаб Навального во Владивостоке заподозрили в подготовке предвыборных провокаций
- "Еду с поминок..."
- Во Владивостоке водители сталкиваются с необычными проверками ГИБДД
- Виталий Веркеенко вернулся на работу
- Игорь Пушкарёв: Это сделал Миклушевский…
- Зачем Игорь Востриков приехал во Владивосток?
- Разрешите мне выжить! #лонгрид
- Игорь Востриков раскрыл причину своего приезда во Владивосток. Их три
- Во Владивостоке собака нашла припрятанные сотни тысяч долларов
- Дмитрий Медведев подписал постановление по очень болезненному вопросу для Дальнего Востока
Loading...