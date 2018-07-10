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Тайфунная Мекка
Приморцы, мерзнущие и мокнущие уже второй месяц лета, готовы поспорить с постулатом, что у природы нет плохой погоды
Пришедшие в Приморье на прошлой неделе, после летних холодов и буквально промелькнувшей жары, дожди неожиданными не назовешь, хотя можно было бы посетовать, что они слишком, что ли, тропические – абсолютно не наши, и льют больше воды, чем надо для урожая в огороде.
Поэтому государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы поддерживает развитие базы региональной метеорологии, чтобы точность прогноза в будущем повышалась, и не происходило внезапностей, как это в прошлом году случилось с уссурийским наводнением.
Руководитель «Примгидромета» Борис КУБАЙ, говоря на традиционной весенней пресс-конференции о тайфунах в марте этого года, сообщил, что в прошлом году Тихий океан разродился небывалым количеством тайфунов: «Их было 27. Я такого не помню за все свои 40 лет работы. Хочу надеяться, что в этом году их будет гораздо меньше». Впрочем, не каждый тайфун доходит до Приморья, и совсем не каждый бьет по нему со всей силы. Чаще основные удары принимают соседние страны, а на долю нашего региона достаются удары помельче. Но и они способны нанести серьезный урон. По поводу чего было сказано следующее: «Последние годы нам больше угрожают не сами тайфуны, сколько атмосферные фронты тропического происхождения, которые тайфунами выходят на территорию Китая. Эти тайфуны затем исчезают, но воздушная масса остается, и переваливается в Приморье. Такая ситуация очень опасна тем, что трудно прогнозируется и часто повторяется. И, как минимум, один тайфун в год нам ожидать нужно. А самое печальное, неизвестно, по какому району он ударит».
Тогда же руководитель «Примгидромета» отметил, что в преддверии тайфуна очень важен мониторинг состояния приморских рек. Но разрушительные тайфуны минувших лет повредили ряд гидропостов, а многие из них превысили гарантийные сроки службы, и нужна профилактика дорогостоящего оборудования. При этом перспектив на его обновление до последней поры не было.
Недавно эти перспективы появились. Весной руководитель Минприроды РФ Сергей ДОНСКОЙ на заседании коллегии этого ведомства заявил, что «Росгидромет», в состав которого входит «Примгидромет», ожидает серьезная реформа, которая будет способствовать переходу метеорологов с бюджетного финансирования на, в большей степени, зарабатывание денег своими силами. Приморские синоптики, оказалось, к этому готовы. Их пресс-служба по этому поводу сообщила следующее: «Мы поддерживаем такое решение. Как одно из наиболее развитых технически и технологически подразделений «Росгидромета», мы давно поняли, что если не зарабатывать деньги самостоятельно, то сложно существовать в современных реалиях. Поэтому мы давно стали клиентоориентированными, и подготовлены к предстоящей реформе».
Седьмым тихоокеанским тайфуном этого года, и первым, который нес определенную угрозу Приморью, стал Prapiroon.
Борис Викторович прокомментировал, что, как и ожидалось, этот тайфун ослабел южнее края и, выйдя в Японское море, стал слабеть и отклоняться северо-восточнее, чтобы, пройдя через северную часть острова Хонсю, снова уйти в океан. На территорию края тайфуну не позволил выйти противостоявший ему охотоморский антициклон. Однако фронтальный раздел принес краю дожди, после которых оказалось неизбежным терпимое для июля похолодание на 3-5 градусов.
И, хотя на этот раз все для региона обошлось более-менее благополучно, Владивосток на минувшей неделе получил солидную порцию осадков и беспорядка, что взбодрило городские службы на борьбу с очередными последствиями.
Но в целом для края прошедшие дожди угрозы не несли. На 4 июля Примгидромет сообщал, что, поскольку им предшествовал довольно засушливый период и пониженная водность рек, то угрозы выхода их из берегов нет. В основном подъем уровня составил 10-50 см, и только в бассейне реки Раздольная и на её малых притоках он доходил до 110 см. Запас высоты берегов для выхода воды в пойму по рекам оставался в пределах 0,5-2 метров. Но за несколько дней этот запас прогнозируемо должен был сократиться на 20-80 см. При этом выхода рек из берегов, разливов, затоплений, опасных гидрологических явлений не ожидалось.
Специалисты «Примгидромета» предупредили, что «учитывая большой срок прогноза, ни одну из этих двух версий нельзя считать окончательной и, скорее всего, расчеты будут меняться. При поступлении новых данных, информация о дальнейшем продвижении тайфуна будет уточняться».
Что же касается общего прогноза на июль, то средняя месячная температура воздуха специалистами предсказана в пределах +18-21 градуса, а на восточном побережье +15-17, что держится около средних многолетних значений. То же и по осадкам – их должно выпасть тоже в пределах средних многолетних количеств.
Что касается августа и сентября, которые приморцам нередко преподносят сюрпризы, то они пока что у синоптиков в работе.
На фото: Холодное и мокрое лето 2018-го...
Фото Елены АБАШЕВОЙ
Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток
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