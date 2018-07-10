Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста

Против проголосовало только несколько человек

Приморский край пополнил список российских регионов, одобривших повышение пенсионного возраста. Положительный отзыв на правительственный законопроект депутаты приняли в ходе внеочередного заседания во вторник, 10 июля, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Со своими мнениями по поводу реформы выступили депутаты Игорь ЧЕМЕРИС, Юлия ТОЛМАЧЕВА, Алексей КОЗИЦКИЙ, Владимир ГРИШУКОВ, Владимир БЕСПАЛОВ, Анатолий ДОЛГАЧЕВ. Последний заявил о том, что "в условиях санкций США проведение пенсионной реформы больно ударит по населению и дискредитирует власть".

По итогам голосования правительственный законопроект поддержал 21 депутат. Против голосовало 8 народных избранников.

Участие в заседании принял врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО.

Добавим, что во внеочередном заседании приняли участие всего 29 из 38 депутатов ЗС ПК. Помимо пенсионной реформы, на заседании рассмотрели проект федерального закона "О специальных административных районах на территории Калининградской области и Приморского края".

Фото пресс-службы ЗС ПК.