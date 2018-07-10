Вечно крайние

Приморский край - территория рубежная, пограничная. И в этом основная миссия территории

Приморский край был образован в 1938 году Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 октября 1938 года о разделении Дальневосточного края на два - Хабаровский и Приморский. В год 80-летия Приморского края Деловая газета «Золотой Рог» продолжает знакомство с архивными документами вместе с главным археографом отдела использования и публикации документов Государственного архива Приморского края Юлией ЩУКОВСКОЙ.

- Напомним, что Приморский край - территория рубежная, пограничная. И в этом, если можно так сказать, - основная миссия края, поэтому хотелось бы особо остановиться на теме «Приморье пограничное», - говорит археограф.

Под грифом «секретно»

Во многих документах органов исполнительной власти, партийных органов того времени районы Приморья именуются как пограничные, внутренние и прибрежные. К пограничным районам, по ее словам, относились Посьетский, ныне Хасанский, Молотовский, ныне Октябрьский район, Гродековский, ныне Пограничный, Ханкайский, Хорольский, Черниговский, Спасский районы, Шмаковский, ныне Лесозаводский, Постышевский - ныне Красноармейский, Суйфунский - теперь территория Уссурийского городского округа, Кировский район и Калининский - ныне Дальнереческий.

- Жизнедеятельность пограничных районов, конечно же, отличалась от других. Она регламентировалось, во-первых, положениями «Об охране Государственной границы СССР», которыми в этих районах вдоль границы устанавливались пограничные полосы и пограничные зоны. Во-вторых, - «Правилами въезда и временного проживания в запретной и пограничной зоне», и в-третьих, постановлением СНК и ЦК ВКП(б) 1938 года, которым на территории Дальневосточного края, в том числе и в Приморье, устанавливались запретные пограничные зоны, - рассказывает Юлия Павловна.

Естественно, что на региональном уровне в обязательном порядке принимались документы, регламентирующие исполнение данных актов с учетом местных особенностей. Так, в документах Приморского крайисполкома есть решение от 24 февраля 1941 года № 123 «О мероприятиях по укреплению пограничного режима в пограничной полосе края». В нем крайисполком дает указание об обязательной публикации в печати всех уровней «Правил въезда и временного проживания в запретных зонах и пограничной полосе Союза ССР», принятых ЦИК и СНК СССР 17.07.1935 года. Видимо, сами «Правила …» еще не имели грифа «секретно», потому и на решении крайисполкома гриф отсутствовал.

А вот решения суженных заседаний Приморского крайисполкома от 7 мая 1960 года «О правилах пограничного режима в запретной пограничной зоне Приморского края», от 7 августа 1965 года «Об установлении пограничной зоны и полосы на территории Приморского края и введении режима в них», от 11 сентября 1969 года «Об объявлении пограничной зоны, полосы и правил пограничного режима на территории Приморского края» уже имеют гриф «секретно». Сегодня эти документы рассекречены и доступны для пользователей, - поясняет она.

В некоторых районах были определены территории, которые так и именовались - пограничные, именно к ним в большей степени относилось соблюдение правил проживания, хозяйствования и т.д., определяемых вышеуказанными документами. Например, в запретную зону Владивостока входили территории в границах от мыса Вязкий до устья реки Тавайза, включая острова Русский, Попова, Рейнеке, Рикорда, Желтухина, а также город и порт Владивосток.

С правилами о порядке въезда, выезда, проживания и передвижения на этих территориях приморцы старшего поколения были хорошо знакомы. Так, жители данных территорий в паспорте обязаны были иметь соответствующий штамп. Остальным въезд разрешался только по пропускам, выданным органами милиции по месту жительства на основании документов, подтверждающих необходимость въезда. Пассажирам, проезжающим транзитом, разрешался проезд без пропусков, но запрещалась остановка на станциях, расположенных в запретной зоне. Также строго регулировались здесь хозяйственные и другие виды деятельности, например, в запретной пограничной зоне запрещалась охота на зверя и птицу в двухкилометровой полосе местности от линии границы и морского побережья.

Земля - аэродромам

Судя по документам, с конца 30-х годов началась системная работа по укреплению пограничных территорий, материальной базы погранотрядов и застав.

- Судя по рассекреченным документам того времени, относящимся к деятельности такой структуры, как суженные заседания исполнительных органов власти любого уровня (они рассматривали вопросы, не подлежащие разглашению), основную часть их составляют решения об отводе земельных участков на оборонные нужды, в том числе - на нужды военно-воздушных сил, которые тогда входили в состав Тихоокеанского флота. С 1930-х годов в пограничных районах края отводятся земли под строительство аэродромов, авиаплощадок, складов и жилых помещений, - рассказывает археограф.

Большое значение имело участие местного населения в деле укрепления и охраны границы. Взаимодействие пограничников и населения пограничной полосы также регулировалось и на региональном уровне. С 1950-х годов для охраны Государственной границы на добровольных началах создаются отряды народной дружины. Среди молодежи становится популярной военная игра по поиску и поимке нарушителей границы, в организации которой принимают участие пограничники.

- Поскольку процесс взаимодействия пограничников и населения направлялся и контролировался партийными органами, то документов, содержащих сведения об этом, в фонде Приморского краевого комитета ВКП(б)-КПСС имеется достаточно, - рассказывает археограф. - По ним можно проследить, как развивалось сотрудничество пограничников и местного населения в ведении хозяйственных дел (население помогало обеспечению застав продовольствием), в области культурно-массовой работы (проводились лекции, диспуты, концерты художественной самодеятельности). Местное население поощрялось за помощь пограничникам. В это же время шел процесс электрификации и радиофикации пограничных застав.

И еще один очень важный фактор существенно влиял на укрепление пограничного края - заселение территории.

Принимаются хозяйства и одиночки

- Мы знаем, что Приморский край в основном заселен переселенцами, и этот процесс, я бы сказала, не останавливался никогда, только был в разной степени активным. Так вот, в 1938-1940-й годы идет активное заселение территории, - продолжает Юлия Павловна. - При этом немалая ставка делается на демобилизовавшихся красноармейцев, для которых при переселении или оседании (такой термин употреблялся в ту пору) предусматривались определённые льготы, в том числе - на приобретение или строительство жилья. Любопытно, что была и такая категория переселенцев, как отдельные граждане - «одиночки», которые также учитывались.

Так, по данным статистических отчетов, имеющихся в фонде Приморского краевого управления статистики, в 1940 году в районы, подчиненные краю (тогда из административных документов еще не исчезла Уссурийская область) было заселено 1634 хозяйства - это 8300 человек, а также 332 одиночки, всего - 8632 человека. По Уссурийской области было заселено 4690 хозяйств и 622 одиночки, всего - 24584 человека. Итого по краю в 1940 году въехало переселенцев - 7278 хозяйства с числом в 32884 человека. Под «хозяйством» подразумевается «семья», - поясняет археограф.

Если на момент появления Приморского края как административно-территориальной единицы население его составляло 906,8 тыс. человек, то на 1940 год, по данным статистических отчетов, оно выросло до 1077858 человек. В годы Великой Отечественной войны край потерял на фронтах более 70 тыс. приморцев (цифра эта не окончательная, потому что поиски продолжаются). Но уже к 1960 году грамотная политика заселения региона позволила увеличить численность населения края до 1379 тыс. человек. Это были годы активного хозяйственного освоения - территории остро нужны были рабочие руки.

В 50-70-е годы экономика Приморья переживает всплеск бурного развития. Создается промышленность строительных материалов, появились кирпичные заводы во Владивостоке, Уссурийске и Спасске-Дальнем. Здесь же строится Новоспасский цементный завод, завод железобетонных конструкций, Спасский шиферный завод, чуть позже во Владивостоке открывается завод крупнопанельного домостроения - начинается реализация проекта «Большой Владивосток». Вопросы тепло- и энергообеспечения новых микрорайонов и городов решаются с помощью Павловского угольного разреза и Приморской ГРЭС в Лучегорске.

В эти годы растет торговый флот и флот рыбной отрасли, приморские моряки и рыбаки активно выходят в Мировой океан. Строится порт Находка, а затем Восточный порт, - обозначает вехи развития экономики Приморья главный археограф. Местная промышленность пополнилась мебельной фабрикой и кожевенно-обувным комбинатом в Уссурийске, в Артеме заработала фабрика пианино, во Владивостоке - фарфоровый завод и «Дальхимпром».

Если на момент создания Приморского края здесь было три высших учебных заведения, то к 1980-му году их уже восемь, а также более 20 техникумов и училищ, и свыше тысячи школ. К началу 60-х годов было завершено создание на территории края сети кинофикации: имелось 1321 киноустановка, 17 широкоэкранных кинотеатров, в том числе 7 из них - сельских. В 1963 году начинается подготовка к строительству первого на Дальнем Востоке широкоформатного кинотеатра «Океан».

Обо всех этих стройках и, как сказали бы сейчас, масштабных проектах, рассказывают документы архивных фондов как органов исполнительной власти и партийных органов разного уровня, так и документы ведомственных фондов (статистика, промышленность, сельское хозяйство, финансы, культура, образование). В них содержатся сведения о расходовании средств, ходе строительства того или иного объекта, рассматриваются недостатки, мешающие сдаче в срок, меры по их устранению, называются имена людей, достойных поощрений. Из всего этого, как из мозаики, складывается картина больших преобразований - в точных цифрах, датах и фактах.

- Архивный документ - самый достоверный источник, - замечает Юлия Щуковская. - Газета любого времени, я бы сказала, это информация к размышлению, потому что в газетном материале может быть не только факт, но и эмоция того, кто готовил материал. А документ сух, точен, информативен, с ним работать очень интересно.

На фото: Бесценные страницы истории, причем, некоторые буквально в виде газетных страниц, хранятся в фондах Государственного архива Приморского края.

Фото Виктора КУДИНОВА

КСТАТИ

Награды на кителе края

Насколько важен вклад Приморского края в общую экономику страны, говорят также документы о наградах. В декабре 1965 года Приморский край был награжден орденом Ленина, в 1967 году Тихоокеанский пограничный округ награжден орденом Красного Знамени, в 1970 году Владивосток награжден орденом Ленина.

Да, сегодня уже другая страна, другие награды, но как важно, что все эти страницы непростой истории форпоста страны на Тихом океане бережно сохраняются и могут быть представлены тем, кто интересуется прошлым своего края.

Ирина БАРАННИК. Газета "Золотой Рог", Владивосток