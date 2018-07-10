Единственный и неповторимый

Дальневосточный государственный морской заповедник отсчитывает уже пятый десяток лет своей работы…

В России имеется 100 традиционных заповедников и 32 национальных парка, и лишь одна практически полностью морская охраняемая природная акватория (МОПА) - Дальневосточный государственный морской заповедник, образованный 24 марта 1978 года на самом юге Приморского края.

Ряд российских заповедников и федеральных заказников имеют свои морские участки. В настоящее время общая площадь морских районов, имеющих статус МОПА, в РФ составляет около 9,1 тыс. кв. километров, или около 1,8% площади российского шельфа. В этих особо охраняемых морских километрах есть доля и приморских Сихотэ-Алинского и Лазовского заповедника. А наш Ханкайский заповедник, как и Баргузинский на Байкале, имеет уникальную озерную акваторию.

Не оставляя без внимания заповедные территории, государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы сегодня особенно поддерживает охранный режим главной на сегодня морской заповедной территории страны.

Национальное достояние

Территория Дальневосточного морского заповедника уникальна. Она имеет четыре участка общей площадью около 643 кв. км. И из них около 630 кв. км приходится на морскую акваторию.

Для сравнения с аналогами можно привести некоторые интересные данные. В конце августа 2016 года президент США Барак ОБАМА увеличил площадь морского заповедника на Гавайях – Национального морского памятника Папаханаумокуакеа – с 360 тысяч кв. километров до 1,5 млн. Заповедник стал крупнейшим в мире. Но США недолго сохраняли лидирующее положение, в октябре Евросоюз и 24 страны в рамках АНТКОМ приняли решение о создании крупнейшего в мире морского заповедника на территории моря Росса в Антарктиде. Его площадь – 1,57 млн. кв. километров.

В прошлом году на проходившем в Москве эко-ужине, проводившемся Фондом «Слава», при поддержке National Geographic Society и участии Программы ООН по окружающей среде была презентована программа «Антарктика 2020». На этой встрече послы 26 государств обсуждали создание в Антарктике уже четырех огромных заповедных морских акваторий, общей площадью сопоставимой с Австралией. Заповедная акватория острова Питкэрн (Великобритании) сегодня составляет 834 тысячи кв.километров, морского заповедника Чагос в Индийском океане – 640 тысяч. И усилия энтузиастов нацелены на то, чтобы в скором времени сделать заповедными до 20-30% Мирового океана. Уже сейчас в мире насчитывается около 3 000 участков МОПА.

Можно представить – насколько сегодня ценна для нас совсем небольшая по сравнению с другими заповедными гигантами мира территория Дальневосточного морского заповедника, где оттачиваются механизмы природоохраны российских морей, и которая в анналах современной истории упоминается рядом с такими большими и знаменитыми МОПА, как заповедная территория островов Феникс, Большой барьерный риф в Австралии, Галапагосский морской заповедник, рифы Апо, Флоридский и другие известные акватории.

Главное богатство Дальневосточного морского заповедника составляют свыше 5 000 видов растений, птиц и животных, представляющих уникальные биосообщества суши и моря. Здесь рядом сосуществуют представители субтропиков и холодных северных морей. Впечатляет видовой состав птиц – здесь гнездится более 100 видов птиц, помимо этого, не менее сотни других видов останавливаются для пополнения энергетических ресурсов на длинном миграционном пути. В заповеднике останавливаются японский и даурский журавли – виды из Красной книги МСОП и национальных Красных книг Японии, Республики Корея, России. Из других редких видов птиц здесь встречаются нырок Бэра, гусь-сухонос, белый гусь, малая колпица. Здесь находится родильный дом тюленей ларга, которые обитают на самом юге Дальнего Востока – это стало возможным только благодаря заповедному режиму. В море на дне живут дальневосточный трепанг, камчатский краб, гигантский осьминог. Акваторию посещают киты – особенно малый полосатик, дельфины и косатки, заходят разные виды акул. Наряду с сивучем, обитателем северных морей, можно встретить теплолюбивых собаку-рыбу, саргассового морского клоуна, морских змей. Необычайно разнообразны водоросли и микромир заповедника, во многом похожий на тот, что характерен для южных морей. А на суше встречается редчайший девичий виноград.

Эти места служат не только для сохранения видового разнообразия приморской природы, но и являются настоящей природной лабораторией для дальневосточных ученых и их гостей из других регионов и стран. Кроме того, здесь осуществляется серьезная просветительская работа среди населения и туристов с целью повышения их социальной ответственности и экологического воспитания.

В 2003 году Дальневосточный морской заповедник был включен во Всемирную сеть биосферных ООПТ. Сегодня структурно он входит в состав Национального научного центра морской биологии ДВО РАН. Научным руководителем центра является академик РАН Андрей АДРИАНОВ. Результаты гидробиологических, ихтиологических, ботанических, орнитологических, археологических, гидрологических, почвенных, метеорологических, микробиологических исследований, списки фауны и флоры, а также сведения об истории заповедника, организации охраны и экологического просвещения обобщены в двухтомной коллективной монографии о заповеднике. Ни по одному заповеднику России нет такого энциклопедического обобщения результатов изучения его территории и биоты.

Есть чем гордиться

Директор заповедника Николай ЯКУШЕВСКИЙ считает одним из главных достижений своего немногим более года руководства то, что удалось серьезно доказать, что заповедность вверенной его коллективу территории не подлежит какой-то ревизии и исключениям.

В этом смысле показательно то, что после упорной борьбы удалось прекратить незаконную деятельность ООО «Зарубинская база флота» на акватории заповедника. По имевшемуся договору компания должна была реализовывать с учеными модельный проект «Устойчивое природопользование на морских акваториях: экспериментальная марикультура», но на деле, как это было признано прокуратурой Приморского края, «хозяйствующий субъект в границах 100 га на основании спорного договора фактически осуществлял предпринимательскую деятельность по выращиванию приморского гребешка и других промысловых беспозвоночных организмов с целью извлечения прибыли. Какая-либо научная деятельность на данной территории не велась». Арбитражный суд подтвердил выводы прокуратуры, признал сделку недействительной и потребовал от мариводов освободить заповедную территорию.

Николай Александрович отметил, что это марикультурное хозяйство вело свою деятельность несколько десятков лет. Продукты жизнедеятельности гребешка заилили дно бухты Миноносок и пагубно сказались на видовом разнообразии животных, обитающих здесь. А для заповедной территории это недопустимо. Чтобы ее восстановить теперь, возможно, потребуется до 50 лет, и поэтому необходимо вводить строгий режим охраны акватории.

Минприроды РФ поддержало позицию руководства заповедника, напомнив региональной власти, что марикультурное производство «относится к действиям, вызывающим нарушения естественного состояния водных объектов и противоречит режиму особой охраны территорий памятников природы». А к ним, как было сказано в послании, принадлежат в Хасанском районе и бухты Анны, Новгородская, Экспедиции и Рейд Паллада.

Охрана - это для заповедника особо свято. С ней не всегда считаются, попадая на его территорию. Но надо. Как урок этому стало расследование военным следствием и приговор суда на реальные сроки в отношении двух контрактников, которые в марте прошлого года избили инспектора, препятствовавшего браконьерам в незаконной стрельбе по птицам.

В последние годы случаи браконьерства в заповедной зоне участились. Для борьбы с браконьерами не хватает средств, профессионалов охранного дела, машин и необходимого оборудования. Недостаточно высока и культура людей, которые посещают заповедник – многие оставляют после себя горы мусора, который приходится вывозить сотрудникам, заходят в море в запрещенных для купания местах и вылавливают различную живность, что тоже недопустимо. Охрана – это теперь здесь главное, поскольку если она не будет эффективна, то ни научная, ни просветительская деятельность заповедника не смогут восполнять ее пробелы.

Заповедный режим территории сейчас удается отстаивать с помощью пограничников и полиции, работников прокуратуры, которые с пониманием относятся к проблеме охраны природных национальных богатств. Налаживается сотрудничество с местными органами власти и всеми, кто может помочь. Однако негативное воздействие посетителей на биоразнообразие этой ООПТ неоспоримо, и по этой причине администрация заповедника старается определенными мерами ограничить пребывание на ней посторонних людей. Особенно на островах, где сохраняются места гнездовий редких птиц.

Красота требует денег

Директор считает, что сложную ситуацию с нарушениями удастся переломить лишь тогда, когда местные жители, которые сегодня откровенно недолюбливают заповедник и пытаются браконьерить, наоборот станут на позиции непримиримой охраны природы. А охрана богатств территории - это главная задача сотрудников заповедника: «У нас должны работать преданные своему делу люди, которые доверяют мне, а я - им. Работа сотрудника охраны связана с риском для жизни, и мы должны чувствовать плечо друг друга. Это повышает требования к людям, несущим свою вахту, и с некоторыми из них нам пришлось расстаться. Но собирается новая команда людей, готовых выполнять сложную природоохранную работу по зову своего сердца».

Что же касается финансовой проблемы, то еще в начале своей деятельности как руководителя заповедника Николай Якушевский сказал, что она вполне решаема даже при том, что ООПТ не будет нацелена на извлечение какой-либо прибыли. Но проблемы надо решать поэтапно, и денежная - в очереди пока не первая. Главное - люди и защита природы.

Кстати, поздравляя в марте коллектив заповедника с 40-летием, врио губернатора Приморского края Андрей ТАРАСЕНКО отметил, что невероятный по красоте и многообразию своего животного и растительного мира, культурных и исторических достопримечательностей, заповедник сегодня по праву считается одной из самых ярких природных жемчужин Приморья и всей России.

КСТАТИ

ЮНЕСКО взяло нацпарк «Бикин» под крыло

В список всемирного наследия ЮНЕСКО включили долину реки Бикин. Такое решение было принято 1 июля во время заседания Комитета всемирного наследия в Бахрейне. Парк включен в список как расширение уже существующего объекта «Центральный Сихотэ-Алинь».

По словам директора национально парка «Бикин» Алексея КУДРЯВЦЕВА, придание парку статуса объекта, вошедшего в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО - это еще одно подтверждение уникальности данной территории.

На фото: Территория Дальневосточного морского заповедника имеет четыре участка общей площадью около 643 кв. км. И из них около 630 кв. км приходится на морскую акваторию.

Фото Ирины ПЕТРОВОЙ

Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток