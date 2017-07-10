В ночь на вторник в Приморье пройдут сильные дожди

В некоторых районах ожидаются грозы, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру».

В ближайшие сутки фронтальные разделы будут перемещаться над территорией Приморья. Ночью на большей территории края пройдут сильные дожди, местами очень сильные. В отдельных районах дожди будут сопровождаться грозами и сильным ветром. В Приморье объявлено штормовое предупреждение.

Днем 11 июля на юге края дожди будут прекращаться. На побережье сохранятся очаги тумана. Температурный фон ночью +14…+22 °C, днем от +22 °C до +31 °C, на восточном побережье +16…+21 °C.

Из-за дождей на реках края возможно формирование локальных дождевых паводков с резким подъемом уровня воды на 0,5–1,0 м.

Во Владивостоке сегодня сохранится туман, местами морось. Вечером начнется дождь, ночью его интенсивность увеличится. Ожидается очень сильный дождь, возможна гроза. Ветер юго-восточный сильный. Температура +18…+20 °C.

Во вторник утром дождь прекратится, днем прояснит. Ветер южный умеренный, температура воздуха +24…+26 °C.

Иван КРЫШАН