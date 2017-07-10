Почти 280 тысяч туристов посетили Приморский край за полгода

Как сообщили в департаменте туризма Приморья, наибольшее количество путешественников традиционно прибыло к нам из азиатских стран – Китая, Республики Корея и Японии.

«Безусловным лидером по количеству посетивших регион туристов традиционно является Китайская Народная Республика. Интерес гостей из Поднебесной продолжает стабильно расти – по итогам первого полугодия турпоток из этой страны превысил 186 тысяч человек, что на 10% больше, чем в первом полугодии 2016 года», – отметили в ведомстве.

На втором месте по объему турпотока – Республика Корея. С января по июнь количество южных корейцев, побывавших в Приморье, почти достигло 35 тысяч человек. Это на 80% больше, чем аналогичный показатель прошлого года, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Однако самый впечатляющий рост продемонстрировал турпоток из Японии. Из этой страны к нам приехало более 7 тысяч гостей. Цифра лишь немного уступает итоговому показателю 2016 года – тогда в Приморье побывали 8,7 тысяч японских путешественников. По отношению же к периоду первого полугодия минувшего года прирост составил почти 250%.

По мнению директора департамента туризма Приморья Константина Шестакова, такая яркая динамика на основных стратегически важных для региона рынках – результат целенаправленной работы сразу по нескольким направлениям, основным из которых является продвижение туристских продуктов и ресурсов края на рынках Японии, Южной Кореи и Китая.

«В этом году Приморский край при поддержке федерального центра провел и еще будет проводить ряд мероприятий на основных международных конгрессно-выставочных площадках, посвященных развитию туристской отрасли. На сегодняшний день мы совместно с представителями турсообщества региона представили Приморье более чем на 15 профильных мероприятиях. Кроме того, мы приняли участие в серии организованных Ростуризмом роад-шоу, в ходе которых презентовали туристский потенциал Приморья профессиональным покупателям в Сеуле (Республика Корея), Гонконге (Китай) и Осаке (Япония). Во многом результатом именно этой работы и стало резкое повышение интереса иностранцев к региону», – отметил Константин Шестаков.

По его словам, свою роль в росте турпотока сыграла также работа на круизном направлении. С начала сезона лайнеры с тысячами путешественников зашли в регион уже девять раз. До конца сентября край посетят еще пять морских гигантов. Такое количество судозаходов стало рекордным за всю историю развития круизного туризма в Приморье.

По итогам прошлого года Приморский край посетили около 570 тысяч иностранных туристов. Регион традиционно является лидером среди дальневосточных субъектов по объему турпотока, забирая более 70% от общего объема.

В прошлом году Приморье впервые вошло в ТОП-10 самых привлекательных для туристов российских регионов, а также в тройку самых популярных запросов в поисковых системах интернета.

Фото: Глеб Ильинский

Газета "Золотой Рог", Владивосток