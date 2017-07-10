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Итоги ЕГЭ подведены в Приморье
10 Июля 2017, 12:58 | Приморье
13 человек справились с заданиями на максимальный балл. Двое из них показали 100%-е владение знаниями сразу по нескольким предметам.
Как сообщили в департаменте образования и науки, рекордсменом по количеству максимальных результатов стал русский язык
«На 100 баллов оценены семь работ по русскому языку, по две – по литературе, физике и профильной математике, по одной – по информатике и ИКТ и обществознанию. Всего – 15 максимальных оценок», – рассказали специалисты.
Напомним, ЕГЭ в этом году Приморье сдали около 10 тысяч человек. 8 786 из них – выпускники текущего года, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
Фото: пресс-служба администрация Приморского края.
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