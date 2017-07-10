Итоги ЕГЭ подведены в Приморье

13 человек справились с заданиями на максимальный балл. Двое из них показали 100%-е владение знаниями сразу по нескольким предметам.

Как сообщили в департаменте образования и науки, рекордсменом по количеству максимальных результатов стал русский язык

«На 100 баллов оценены семь работ по русскому языку, по две – по литературе, физике и профильной математике, по одной – по информатике и ИКТ и обществознанию. Всего – 15 максимальных оценок», – рассказали специалисты.

Напомним, ЕГЭ в этом году Приморье сдали около 10 тысяч человек. 8 786 из них – выпускники текущего года, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Фото: пресс-служба администрация Приморского края.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.