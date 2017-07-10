www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 60.38 р. 100 JPY: 53.08 р.
EUR: 68.95 р. 10 CNY: 88.79 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Итоги ЕГЭ подведены в Приморье

10 Июля 2017, 12:58 | Приморье

13 человек справились с заданиями на максимальный балл. Двое из них показали 100%-е владение знаниями сразу по нескольким предметам.

Как сообщили в департаменте образования и науки, рекордсменом по количеству максимальных результатов стал русский язык

«На 100 баллов оценены семь работ по русскому языку, по две – по  литературе, физике и профильной математике, по одной – по информатике и ИКТ и обществознанию. Всего – 15 максимальных оценок», – рассказали специалисты.

Напомним, ЕГЭ в этом году Приморье сдали около 10 тысяч человек. 8 786 из них – выпускники текущего года, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

 

Фото: пресс-служба администрация Приморского края.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: русский язык  школа  ЕГЭ  приморский край  экзамен  выпускник 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru