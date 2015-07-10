Ушел из жизни знаменитый фотожурналист Дальнего Востока Анатолий Ештокин

На 69-м году ушел из жизни знаменитый фотожурналист Дальнего Востока Анатолий Андреевич Ештокин. Автор многих фотоальбомов о Дальнем Востоке Анатолий Андреевич посвятил всю свою жизнь любимому делу – искусству фотографии.

Анатолий Андреевич внес значительный вклад в развитие фотоискусства Приморского края, запечатлевая знаменательные события жизни региона. Именно Анатолий Андреевич оказался единственным фотокорреспондентом, кому доверили запечатлеть важное историческое событие – встречу во Владивостоке Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева и президента Америки Джеральда Форда.

В работах Анатолия Андреевича Ештокина отражены и трепетное отношение к людям, и событиям, и истинная любовь к Приморью и Дальнему Востоку.

Департамент информационной политики Приморского края, департамент культуры выражают глубокие соболезнования родным, близким, коллегам, всем, кто знал Анатолия Андреевича. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах.

Прощание состоится 11 июля в 13:00 в ритуальном зале ООО «Тихая обитель» по адресу: г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 57Д.