Приморских рыбаков покажут в документальном фильме

В День рыбака, 12 июля, в посёлке Ливадия пройдет презентация документального фильма «Люди воды», и откроется новая выставка.

О проведении праздничных мероприятий в местном доме культуры, посвященных Дню рыбака, сообщили в департаменте рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов края.

Документальный фильм «Люди воды» был снят в 2013 году телеканалом «Моя Планета». Его герои – наши современники, экипаж СТР «Калиновка».

Начало мероприятий 12 июля в 14:00 в Ливадийском Доме культуры.

После фильма состоится творческая встреча с режиссёром и автором проекта Иваном Волонихиным, который специально ко Дню рыбака прилетит из Москвы.

Также в этот день откроется выставка векторной графики «Человек и Море». Здесь будут представлены портреты приморских рыбаков. Их автор - Дмитрий Демиденко, победитель международных арт-конкурсов, который признан одним из лучших в мире художников векторной графики.

ZRPRESS.RU, Владивосток