В парке имени Лазо на Санаторной добавились уникальные услуги (Фоторепортаж)

В парке имени Лазо на Санаторной добавились уникальные услуги. Теперь каждый желающий может не только отдохнуть в уютном сквере и искупаться в Амурском заливе, но и послушать живую музыку. В прокат этим летом на единственном в городе муниципальном пляже можно взять велосипеды, роликовые коньки, катамараны и даже лодки класса «Дракон».

Для маленьких посетителей здесь установили новые качели, городки и батуты. На входе в парк работает фонтан, для отдыхающих руководство пляжа ставит новые лавочки. Ухоженный вид обрели и прогулочные тропинки парка. Все оформлено в морской тематике.

«При оформлении дорожек в сквере мы не забыли и про зеленые насаждения, - рассказывает директор МУПВ «Парк культуры и отдыха имени Сергея Лазо» Евгений Трубецкий. - В этом году впервые за последние десятилетия парк пополнился 300 новыми кустарниками».

Уже несколько лет в муниципальном парке нет места старым ржавым киоскам, все они были демонтированы. На территории открыты новые кафе. Как отмечает директор пляжа, работы по благоустройству в парке не останавливаются ни на день. Здесь регулярно проводится санитарная уборка, чистится песок, производится покос травы и другие работы.

«По заключениям Роспотребнадзора здесь разрешено купаться. В течение всего купального сезона для безопасности отдыхающих работают профессиональные спасатели. Летом бесплатно для посетителей здесь устанавливаются шезлонги. Бесплатно работают душевые кабинки и волейбольная площадка», - рассказал Евгений Трубецкий.

После преобразований парка здесь можно встретить все больше прогуливающихся родителей с маленькими детьми. Чистый воздух, чистая территория и приятная атмосфера привлекают не только горожан, но и гостей приморской столицы. Преображение парка не завершается, отмечает Евгений Трубецкий. Есть идея уже в ближайшее время переоборудовать центральный вход. Здесь будет установлена новая входная арка, ворота заменят на новые кованные.

Напомним, одно из любимых сегодня мест отдыха горожан во Владивостоке еще несколько лет назад было на грани уничтожения. Популярный пляж на Санаторной предыдущими властями города был загнан в огромные долги. Он оказался на грани банкротства. Новая команда управленцев по поручению главы города Игоря Пушкарёва не только сохранила для горожан парк, но и вывела его в положительный баланс.

ZRPRESS.RU, Владивосток