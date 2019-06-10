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Преподаватели ДВФУ предлагают Трутневу стать "заложником"
Кооператоры считают, что будущее поселка ЖСК «Остров» не может стать «светлым» без Трутнева и других высоких федеральных чиновников
Образцово-показательная стройка ранее Федерального агентства содействия жилищного строительства, а ныне госкомпании «ДОМ.РФ» недавно сменила генерального подрядчика. Компания ИСК «Аркада», не отработав полумиллиардного аванса, была отстранена от строительства поселка, идея которого была озвучена еще в преддверии завершения строительства кампуса ДВФУ на острове Русском семь лет назад. Тогда же осенью 2012 года из числа желающих преподавателей ДВФУ и работников институтов ДВО РАН был организован жилищно-строительный кооператив «Остров», который на выделенном ему участки около 40 га предполагал построить жилье более чем на 400 семей. Поддержанное на самом высоком уровне строительство, однако, превратилось в долгострой.
Смена генподрядчика на компанию, которая тесно работает с АО «ДОМ.РФ» сначала была воспринята с надеждой. Однако эта надежда сейчас стремительно гаснет, что и стало причиной очередного обращения «островитян» в высокие инстанции. На этот раз в адрес полпреда Президента РФ на Дальнем Востоке Юрия ТРУТНЕВА.
В обращении, написанном от лица более 350 членов ЖСК, в том числе многодетных семей, в частности говорится: «Юрий Петрович, уважаемый, - вам письмо от бездомных преподавателей ДВФУ. Мы тут вам, членам правительства жилье во Владивостоке нашли. На настоящий момент в ЖСК «Остров» вакантны более 20 еще недостроенных квартир. Для завершения строительства нам необходимо их «продать». С этим есть сложности, потому что люди не верят обещаниям, что поселок будет достроен, и это обоснованно – ведь мы уже почти 7 лет ждем своего жилья.
Мы обращаемся к вам, как заместителю Председателя Правительства РФ, Полномочному представителю Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе и члену наблюдательного совета ДВФУ, с просьбой поспособствовать вступлению федеральных государственных служащих в наш кооператив. Эта идея может стать привлекательной для работников полпредства, которое в этом году должно переехать из Хабаровска во Владивосток.
Поселок «Остров» расположен на территории опережающего развития. Здесь могут жить не только сотрудники полпредства, но, может быть, и ваши дети».
В обращении отмечается, что никаких препятствий для чиновников, которые хотели бы стать «островитянами» нет – в ЖСК с господдержкой «могут вступать не только граждане, работающие в сферах образования, здравоохранения и культуры, но и многодетные семьи, и работники федеральных государственных органов.
Таким хитрым образом члены ЖСК «Остров» пытаются заманить Юрия Трутнева и его детей в свой малоэтажный долгострой, чтобы благодаря кровной заинтересованности, и острого желания других федеральных чиновников жить на острове Русском, можно было бы ударными темпами закончить это строительство. Хотя бы в следующем году.
Судя по фотоотчету, размещенному на сайте ЖСК «Остров» общая строительная готовность поселка на сегодня составляет не более 50%. Притом, что члены ЖСК обеспечивали опережающее финансирование строительства, а государственные структуры, начиная от администрации Владивостока до учреждений федерального уровня всячески содействовали, и даже выделяли сотни миллионов рублей на инфраструктуру будущего поселка, чтобы снизить цену квадрата жилья для рядовых пайщиков.
На фото: Фотохроника строительства поселка ЖСК «Остров» наглядно демонстрирует, что на этой стройплощадке конь валяется – нагло и долго.
Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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