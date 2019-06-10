Более 800 школьников из Приморья будут учиться в детском технопарке

В октябре в Приморье откроется первый стационарный детский технопарк «Кванториум». Там будут набираться знаний будущие робототехники, программисты и инженеры. Образование в «Кванториуме» трудно назвать классическим: вместо придуманных задач ребятам предлагают решить реальные кейсы, а преподаватели не только дают знания, но и учат мыслить.

Вопрос №1. Что такое детский технопарк «Кванториум»?

Это федеральная сеть учреждений дополнительного образования детей и молодежи, которая открылась в России в 2016 году. Одна из ключевых задач «Кванториумов» — выявлять, сопровождать и интегрировать в экономику одаренных в инженерных и естественнонаучных направлениях школьников. Сейчас на территории страны работают 89 «Кванториумов».

Осенью первый стационарный технопарк откроется и во Владивостоке. На занятия приглашают ребят от 10 до 17 лет (у разных направлений есть свои возрастные ограничения). Обучение бесплатное.

— Кружки инженерно-технического и естественнонаучного профиля были популярны в СССР, но со временем почти все из них закрылись. Однако необходимость в качественном дополнительном образовании высокого уровня осталась, в том числе в Приморье. Сегодня благодаря «Кванториумам» престиж инженерных профессий возрождается. Думаю, у нас получится мотивировать ребят продолжать образование в этой сфере, — отмечает руководитель технопарка «Кванториум» во Владивостоке Ксения Харлан.

Во Владивостоке технопарк разместится на базе городского Дворца детского творчества. Там расположатся специализированные лаборатории (квантумы), а также зоны общего пользования: лекторий, шахматная гостиная, зона для проектной деятельности, интерактивный музей науки и многое другое.

Вопрос №2. Чему научат?

Детей будут учить по следующим программам: IT-квантум, VR/AR-квантум, биоквантум, промдизайнквантум, промробоквантум, энерджиквантум и хайтек. Кроме этого, в технопарке будет организовано дополнительное обучение шахматам, математике и английскому языку.

Так, ученики «промбоквантума» получат знания и навыки в области компьютерного зрения, 3D-моделирования и программирования. Им предстоит изучить основы мехатроники и робототехники. IT-квантум, в свою очередь, направлен на приобретение фундаментальных знаний в сфере информационных технологий. Ребят научат программировать на востребованных языках (C#, JavaScript, C++), создавать графические изображения и 3D-модели. Биоквантум — лаборатория, где дети будут заниматься изучением современных направлений биологии, в том числе геномных технологий, конструирования новых живых организмов и искусственных экосистем. Еще одна интересная образовательная площадка, хайтек, представляет собой высокотехнологичную лабораторию прототипирования, оснащенную 3D-принтерами, станками с ЧПУ, лазерным, паяльным и другим современным оборудованием. С его помощью и под руководством наставника здесь можно изготовить любое изделие, начиная с фигурки любимого персонажа и заканчивая сложным электронным устройством.

— Наши преподаватели к 1 июля должны разработать образовательные программы. Мы ориентируемся на федеральные рекомендации, но, конечно, привнесем в учебный курс свою изюминку, региональный компонент— уточнила Ксения Харлан. — Важно, что в рамках обучения детям придется решать реальные кейсы, мы предложим им поработать над заказами конкретных частных предприятий. Сейчас заключаем договоры с компаниями и ищем пути взаимовыгодного сотрудничества. Это очевидная польза как для бизнеса, так и для ребят, — рассказала эксперт.

Формат обучения в технопарке предполагает как групповые занятия, так и индивидуальные уроки с преподавателями, во время которых будет большое внимание уделено практической деятельности.

— Наша отдельная гордость — техническое оснащение «Кванториума». На закупку оборудования нам выделили более 73 млн рублей. Например, у нас будет робот-манипулятор, которого можно запрограммировать на сборку деталей, черчение, рисование и многое другое. Его внедрили в производство только в прошлом году, и очень здорово, что наши дети смогут попробовать его в действии уже сейчас. Кроме того, у нас будут лазерные и столярные станки, 3D-принтеры и многое другое, — добавила руководитель технопарка.

Вопрос №3. Как строится учебный процесс в технопарке?

В сентябре ребята, которые поступили в технопарк, пройдут специальный тест, который выявит уровень их знаний. Затем они начнут осваивать трехмесячный вводный модуль. Далее — еще один тест, по результатам которого детей поделят на три группы в зависимости от уровня знаний.

Уже с января 2020 года у первого потока обучающихся начнется углубленное изучение квантумов. Если ребенку не понравилось то или иное направление, то он сможет его поменять.

— Ребенок, который, например, учился в промробоквантуме, может вдруг осознать, что ему больше интересна биология. Нет никакой проблемы освоить и другой квантум, но важно учитывать, что каждый раз, когда ребенок меняет направление обучения, ему вновь придется прослушивать вводный курс, — поделилась Ксения Харлан. — Если углубленно заниматься одним квантумом, то года обучения будет вполне достаточно, чтобы выйти на достойный уровень. Но вместе с тем мы понимаем, что некоторые дети захотят участвовать в проектах и заниматься научно-исследовательской работой. Им просто важно заниматься, быть в этом коллективе, чувствовать эту атмосферу. И это абсолютно нормальная история.

Вопрос №4. Кто будет работать с детьми?

Еще одно достоинство в копилке «Кванториума» — его преподаватели. Почти весь педагогический состав уже набран. Федеральный оператор технопарка, Фонд новых форм развития образования, провел среди кандидатов жесткий кастинг: их оценивали с точки зрения профессиональных и личностных качеств.

— В нашем «Кванториуме» будут вести занятия около 20 педагогов. В основном, это молодые люди от 25 до 37 лет. Почти у всех за плечами есть педагогический диплом, однако по специальности они работать не пошли. Зато они прекрасные практики — системные администраторы, дизайнеры, робототехники, которые точно знают, каких навыков и умений ждут работодатели от новых сотрудников,— поделилась Ксения Харлан. — Роль учителя в современном мире меняется, и наши педагоги это чувствуют. Они понимают, что нельзя просто выдать ребенку шквал информации и оставить его наедине с полученными знаниями. Нужно учить детей коммуницировать, ставить сложные вопросы и искать неординарные пути решения проблем.

Преподаватели уже прошли первый модуль обучения, посвященный развитию мягких компетенций или Soft skills, к которым относят, например, дисциплину, коммуникацию, эмоциональный интеллект. В августе их ждет еще одна образовательная сессия в ИЦ «Сколково». Педагоги будут осваивать Hard skills — профессиональные навыки и умения, связанные с технической стороной деятельности.

Вопрос №5. Как записать ребенка?

Сейчас заявки на обучение подали уже более 960 человек. Места заканчиваются, однако еще есть шанс успеть. В биоквантуме, хайтеке и it-квантуме свободных мест уже практически нет.

— Мы не проводим специальных тестирований и берем всех желающих, проходящих по возрасту. Главное — это вовремя заполнить заявку и принести нам документы. По многим направлениям набор вот-вот закончится, но для каждой группы планируем набрать резерв примерно в 10 человек, — говорит Ксения Харлан. — Тем, кто не успеет в этот раз, советую не переживать. Уже в декабре стартует новый отбор, во второй поток.

Запись детей на обучение ведется на сайте kvantorium-pk.ru. Там нужно заполнить анкету, в которой необходимо указать фамилию, имя, школу и класс ребенка, какой кружок он посещает, на какое направление (куда бы вы) хотели его записать и др. Следующий шаг: прийти в офис ДТ «Кванториум» и заполнить документы на месте, либо распечатать и подписать договор на обучение, опубликованный на сайте, а также заявление и согласие на обработку персональных данных. Заполненные документы нужно принести по адресу: г. Владивосток, Океанский проспект, 43 (городской Дворец детского творчества»), кабинет № 5 (Театральный корпус). Тел. для справок: +7 (996) 426-55-45.

На фото: Проект визуализации ДТ "Кванториум".

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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