Деловая газета "Золотой Рог" получила награду на Дальневосточном медиасаммите

Награду за лучший материал о ТОР и СПВ получила генеральный директор ИК "Золотой Рог" Елена Баркова.

Официальная церемония закрытия Дальневосточного МедиаСаммита-2017 состоялась вечером 9 июня в кампусе ДВФУ на острове Русском во Владивостоке. Участники медиа-сообщества подвели итоги двухдневного форума и наградили лучших в профессии.



Дальневосточный МедиаСаммит-2017 стал главным событием медиаотрасли на Дальнем Востоке. Ведущие представители медиасообщества Дальнего Востока и приглашенные эксперты, а также делегации иностранных журналистов обсудили на нем последние тренды блогосферы, digital-маркетинг, фактчекинг, PR для стартапов, возможности социальных медиа и другие актуальные вопросы развития отрасли. Организаторами МедиаСаммита выступили Приморское отделение Союза журналистов России, администрация Приморского края, ДВФУ, Законодательное собрание Приморского края, ВГУЭС. Соорганизатор — агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. Официальный поставщик воды – Slavda Group.



За два дня в рамках МедиаСаммита прошло более 100 секций, на которых обсуждались различные аспекты деятельности медиа. Специально для этого во Владивосток приехали порядка 60 приглашенных экспертов. Всего же на форум зарегистрировалось свыше 3,5 тысячи участников.



Во время церемонии закрытия организаторы и партнеры поздравили участников с успешно проведенным форумом и отметили лучших среди главных действующих лиц МедиаСаммита — журналистов и работников пресс-служб.



Вице-премьер, полномочный представитель gрезидента РФ в ДФО Юрий Трутнев выступил с приветственными словами. Он был краток: "Спасибо, что вы здесь. Давайте развивать Дальний Восток вместе".



Награду за лучший материал о ТОР и СПВ получила генеральный директор ИК "Золотой Рог" Елена Баркова. Победителем в номинации "Лучший материал о туризме и природе в ДФО" стала журналист газеты "Амурская правда" Варвара Сиянова За лучший материал об общественно-политическом развитии в ДФО награду получил главный редактор ИА "East Russia" Дмитрий Щербаков. Проект "DV.LAND" был признан лучшим медиапроектом о Дальнем Востоке. Премию вручили директору службы региональных новостей ИА "ТАСС" Александру Куприянову.



Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, который в рамках МедиаСаммита провел "Прямую линию", наградил благодарностью за добросовестный труд, высокий профессионализм, достигнутые результаты в работе пенсионера, ветеранов приморской журналистики Евгения Козьминых, Георгия Климова, редактора "Вестника Тернея" Юрия Шадрина, главного редактора газеты "Вперед" Оксану Пшеничную, председателя Клуба главных редакторов Приморского отделения СЖР Яну Попову. За активное участие в информировании жителей Приморья о последствиях ЧС , связанной с тайфуном "Лайонрок" губернатор Приморья наградил начальника пресс-службы губернатора Приморского края и администрации Приморского края Елену Бурмистрову. Еще один специальный приз губернатора Приморского края за вклад в развитие экологического туризма и продвижение края в СМИ получила корреспондент программы "Вести. Тигр" Мария Нетребенко.



Вспомнили и прошедший накануне футбольный матч между журналистами и представителями власти и бизнеса. В рамках III Дальневосточного МедиаСаммита 8 июня на стадионе кампуса ДВФУ состоялся товарищеский футбольный матч. В упорной борьбе победу в матче со счетом 1:0 одержала команда власти и бизнеса. Журналисты довольствовались лишь вторым местом.



Награды победителям вручил губернатор Приморского края Владимир Миклушевский вместе с директором департамента физической культуры и спорта Приморского края Жаном Кузнецовым.



После этого Владимир Миклушевский получил памятный подарок от воспитанников Центра подготовки юных футболистов "Луч-Энергия".



В рамках МедиаСаммита в этом году также проходил краевой фестиваль "Единый день ГТО", в котором приняли участие команды приморских СМИ. Они на себе протестировали Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне". Два дня журналисты бегали, прыгали, метали гранату, отжимались и подтягивались, чтобы получить заветный знак отличия ГТО.



Медалью за 1-е место в абсолютном первенстве среди мужчин 10-й возрастной ступени (65-69 лет) наградили журналиста газеты "Утро России" Владимира Болдырева. Кубок за 3 место вручили команде "Телекомпании "Телемикс" города Уссурийска, руководителем которой выступала Ирина Мигунова. Второе место заняла команда ГТРК "Владивосток", руководитель телерадиокомпании Светлана Огнева. А абсолютными победителями в общекомандном зачете стала команда журнала "Собрание эксклюзив", руководитель команды Татьяна Варнакова. Награды журналистам вручил губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.



После вокального выступления Дмитрия Сабитова, награждение продолжилось. На сцену для вручения наград вышел министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.



За эффективную и многолетнюю подготовку молодых кадров для дальневосточной журналистики, а также вклад в создание первой на Дальнем Востоке отраслевой конференции специалистов в области СМИ "Медиасаммит" он вручил награду главному редактору редакции "Новая газета во Владивостоке" Андрею Островскому.



Начальник объединенной службы новостей медиа группы "Тройка" Михаил Андросов получил из рук Галушки награду за развитие средств массовой информации Камчатского края, а также продвижение Дальнего Востока как территорий привлекательных для бизнеса. фотокорреспондента ТАСС на Дальнем Востоке Юрия Смитюка наградили за развитие средств массовой информации Камчатского края, а также продвижение Дальнего Востока как территорий привлекательных для бизнеса, а главный редактор журнала "Окно в АТР" Валентина Братчикова получила награду за профессиональное освещение вопросов Развития дальнего востока.



Почетными грамотами Законодательного Собрания Приморского края За многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие журналистики Приморья председатель ЗС ПК Александр Ролик наградил ответственного секретаря муниципального бюджетного учреждения "Редакция районной газеты "Вперед" Викторию Нечай, корректора Артемовского муниципального унитарного предприятия "Редакция газеты "Выбор" Ольгу Печковскую, главного редактора информационно-аналитического издания "Служу Отечеству" Юрия Старовойтова, а также художественного редактора муниципального унитарного предприятия Редакции телепрограмм "Тихоокеанское телевидение" Фокино Анатолия Чадова.



Благодарность Законодательного Собрания Приморского края, кроме того, получила политический обозреватель PrimaMedia Ольга Кишаковская, переплетчик, дизайнер "Вестника Приграничья" Наталья Коваленко, оператор "Тихоокеанского телевидения" (Фокино) Генадий Меньшиков, наборщик редакции газеты "Наше время" Надежда Плетинь, редактор отдела политики "Издательской компании "Золотой рог" Александр Салков, старший специалист 1 разряда отдела видеопродукции управления по связям с общественностью и СМИ аппарата ЗС ПК Андрей Моляренко, ведущий специалист третьего разряда отдела видеопродукции управления по связям с общественностью и СМИ аппарата ЗС ПК Артур Некрасов, гендиректор "Издательской компании "Конкурент" Виктор Старицин, замдиректора PrimaMedia Алексей Мигунов, директор PrimaMedia Виктор Суханов.



Из рук председателя Союза журналистов России Всеволода Богданова награду получили председатель Приморского отделения СЖР Виктор Суханов, заместитель руководителя службы информации телевидения и радиовещания ГТРК Владивосток Татьяна Бережная, замредактора ОТВ Прим Евгений Подтергера , секретарь правления Приморского отделения СЖР Елена Ардальянова, главный редактор газеты "Трудовая слава" Зинаида Проскурина.



После этого заместитель главного редактора агентства ТАСС Александр Куприянов наградил благодарственным письмом начальника пресс-службы департамента внешних коммуникаций ДВФУ Анну Леонтьеву, а также ведущего специалиста пресс-службы депортамента внешних коммуникаций ДВФУ Карину Петрук.



Главный редактор издательского дома "Имидж-Медиа" и журнала "Пресс-служба" Тимур Асланов и руководитель пресс-службы ВГУЭС Лариса Прохоров наградили победителей VII Дальневосточной PR премии "PRужина общества" в сфере связей с общественностью. Ими стали пресс-секретарь Михаил Соколов Владивостокского морского торгового порта (номинация "Лучший PR-проект в коммерческой сфере" за корпоративный телеканал "Причал – ТВ"), пресс-секретарь Хабаровской таможни Виктория Алешина с проектом "Мы хотим, чтобы вы знали", эксперт пресс-службы губернатора и администрации Приморского края Анастасия Орлова (номинация"Лучший PR-проект в государственных учреждениях" за проект "Приморье -территория дружбы"), пресс-секретарь министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) Надежда Григорьева (номинация "Лучший PR-проект в высших учебных заведениях" за проект "СВФУ – экспертный вуз"), а также старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по Приморскому краю Аврора Римская (номинация "Лучшая пресс-служба по оценке журналистов").



От лица организаторов была выражена благодарность информационным партнерам Дальневосточного МедиаСаммита-2017: Межрегиональному информационному холдингу PrimaMedia, Общественному телевидению Приморья, Приморской газете, ГТРК Владивосток, медиахолдингу Время Радио, медиаресурсу "Геометрия", журналу Собрание "Экслюзив", журналу "Дорогое удовольствие" и журналу "Обломов".



Впервые в рамках МедиаСаммита наградили победителей конкурса промотиваторов "Люблю Дальний Восток". Первое место заняла Ирина Мигунова, которая получила 10 кг конфет от фабрики "Приморский кондитер", второе место — Ксения Казакова. Она получила сертификат на 5 тысяч рублей в ресторан "Семь футов". Третье же место занял Антон Афанасьев. Он получил книгу от предпринимателях Дальнего Востока.



Завершилась официальная церемония закрытия IV Дальневосточного МедиаСаммита концертом лучших музыкальных групп города.

Фото Марины Божко.