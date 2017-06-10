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В Приморье "Лето на Русском" наступит через месяц

10 Июня 2017, 21:58 | Приморье

Масштабный фестиваль культуры и спорта пройдет на острове Русский в Приморье с 7 по 9 июля, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Как сообщили в краевом департаменте культуры, на набережной Дальневосточного федерального университета жителей края ждут зрелищные танцевальные турниры, спортивные состязания и художественная программа.

«В рамках фестиваля пройдет самый масштабный танцевальный форум на Дальнем Востоке с участием звезд российской и мировой величины. Состоятся  яркие спортивные мероприятия, включая соревнования по аквабайку и триатлону среди любителей. Художественная программа подготовлена Приморской картинной галерей. В программу мероприятия включен блок инклюзивных активностей “Возможности без границ”. Все три для будут работать музыкальные площадки, аниматоры, фото-студии», – добавили представители компании-оператора фестиваля – Business Solution Agency.

Напомним, культурно-спортивный фестиваль «Лето на Русском» в 2015 году вошел в число лучших в региональном этапе Национальной премии в области событийного туризма. Он проходит по инициативе Губернатора Приморья Владимира Миклушевского.

«Жители и гости края искренне любят этот фестиваль, ставший уже одной из визитных карточек края», – считает глава региона.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: фестиваль  лето на русском 



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