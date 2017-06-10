www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 57 р. 100 JPY: 51.66 р.
EUR: 63.79 р. 10 CNY: 83.84 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Знай наших!
Распечатать

В десятку самых добрых городов России попал город из Приморья

10 Июня 2017, 08:52 | Приморье

Первую строчку рейтинга самых добрых городов России, опубликованного Общественной палатой по итогам весеннего этапа экологической акции «Марафон добрых дел», занимает Санкт-Петербург. На втором месте расположились подмосковные Химки. Российской столице досталось лишь восьмое место. В десятке есть и город из Приморья, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Рейтинг самых добрых городов России обнародован в пятницу. Список составлен по итогам весеннего этапа экологической акции «Марафон добрых дел» и опубликован на официальном сайте палаты.

Первую строчку рейтинга занимает культурная столица России – Санкт-Петербург. Вторым по доброте городом оказались подмосковные Химки. На третье место организаторы акции поставили Кронштадт. Далее следуют Казань, Ульяновск, Уссурийск, Чебоксары, Москва, Ростов-на-Дону и Нижний Новгород.

Как отмечается в сообщении Общественной палаты, это промежуточные итоги акции, организованной совместно с Роспатриотцентром, Ассоциацией волонтерских центров и Российским фондом мира.

Всероссийская экологическая акция "Марафон добрых дел" стартовала 1 марта. Срок проведения мероприятия был продлен до 4 ноября по просьбам участников.

Со дня начала акции в ней приняли участие 100 тысяч человек из 1600 населенных пунктов. Было организовано 35 тысяч экологических мероприятий. Участниками было проведено свыше трех тысяч субботников, более полутора тысяч акций по сбору вторсырья и утилизации опасных отходов, а также порядка 350 акций по сбору благотворительной помощи приютам для животных.

В Общественной палате заявили, что довольны промежуточными итогами.

«Можно с уверенностью сказать, что наш проект показал: Год экологии — это в первую очередь инициативные граждане», - говорится в сообщении.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: ростов-на-дону  санкт-петербург  общественная палата  Уссурийск  казань  чебоксары  нижний новгород  Москва  приморье  город  рейтинг 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru