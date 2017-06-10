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В десятку самых добрых городов России попал город из Приморья
Первую строчку рейтинга самых добрых городов России, опубликованного Общественной палатой по итогам весеннего этапа экологической акции «Марафон добрых дел», занимает Санкт-Петербург. На втором месте расположились подмосковные Химки. Российской столице досталось лишь восьмое место. В десятке есть и город из Приморья, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Рейтинг самых добрых городов России обнародован в пятницу. Список составлен по итогам весеннего этапа экологической акции «Марафон добрых дел» и опубликован на официальном сайте палаты.
Первую строчку рейтинга занимает культурная столица России – Санкт-Петербург. Вторым по доброте городом оказались подмосковные Химки. На третье место организаторы акции поставили Кронштадт. Далее следуют Казань, Ульяновск, Уссурийск, Чебоксары, Москва, Ростов-на-Дону и Нижний Новгород.
Как отмечается в сообщении Общественной палаты, это промежуточные итоги акции, организованной совместно с Роспатриотцентром, Ассоциацией волонтерских центров и Российским фондом мира.
Всероссийская экологическая акция "Марафон добрых дел" стартовала 1 марта. Срок проведения мероприятия был продлен до 4 ноября по просьбам участников.
Со дня начала акции в ней приняли участие 100 тысяч человек из 1600 населенных пунктов. Было организовано 35 тысяч экологических мероприятий. Участниками было проведено свыше трех тысяч субботников, более полутора тысяч акций по сбору вторсырья и утилизации опасных отходов, а также порядка 350 акций по сбору благотворительной помощи приютам для животных.
В Общественной палате заявили, что довольны промежуточными итогами.
«Можно с уверенностью сказать, что наш проект показал: Год экологии — это в первую очередь инициативные граждане», - говорится в сообщении.
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