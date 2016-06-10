Центр для одарённых детей Дальнего Востока планируют открыть в Приморье

На базе всероссийского детского центра «Океан» планируется создать центр для одарённых детей Дальнего Востока. Об этом заявил вице-губернатор Приморского края Илья Ковалёв в ходе брифинга, который состоялся в рамках третьего Дальневосточного Медиасаммита.

По словам заместителя главы региона, такое решение принято на уровне Правительства РФ. Специализироваться учреждение будет на математике и точных науках. В настоящее время идёт доработка проекта.

«Когда в Приморье появится такой центр, мы сможем растить здесь ученых топового уровня, это позволит обеспечить поток высокозамотивированных и перспективных молодых людей со всего Дальнего Востока. Дальневосточное отделение Российской Академии наук получит мощный ресурс молодых учёных. Это очень интересная перспектива, ведь сегодня средний возраст руководителей в научном учреждении – 70 лет, а младших научных сотрудников – 43 года», – акцентировал вице-губернатор.

Илья Ковалёв также добавил, что в Приморье есть интересные разработки в других областях образования и науки.

«Сегодня у сферы образования Приморского края нет четкой специализации, и мы должны сконцентрировать усилия на наиболее востребованных и интересных формах обучения. Планируем усилить работу по программам профессионального самоопределения. Есть также интересные проекты на стыке науки и высшего образования. Сейчас активно обсуждается создание технопарка совместно с Дальневосточным федеральным университетом и ключевыми госкорпорациями. Кроме того, есть интересные разработки в области инновационных педагогических проектов», – сообщил заместитель главы региона.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.