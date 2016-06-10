Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Центр для одарённых детей Дальнего Востока планируют открыть в Приморье
На базе всероссийского детского центра «Океан» планируется создать центр для одарённых детей Дальнего Востока. Об этом заявил вице-губернатор Приморского края Илья Ковалёв в ходе брифинга, который состоялся в рамках третьего Дальневосточного Медиасаммита.
По словам заместителя главы региона, такое решение принято на уровне Правительства РФ. Специализироваться учреждение будет на математике и точных науках. В настоящее время идёт доработка проекта.
«Когда в Приморье появится такой центр, мы сможем растить здесь ученых топового уровня, это позволит обеспечить поток высокозамотивированных и перспективных молодых людей со всего Дальнего Востока. Дальневосточное отделение Российской Академии наук получит мощный ресурс молодых учёных. Это очень интересная перспектива, ведь сегодня средний возраст руководителей в научном учреждении – 70 лет, а младших научных сотрудников – 43 года», – акцентировал вице-губернатор.
Илья Ковалёв также добавил, что в Приморье есть интересные разработки в других областях образования и науки.
«Сегодня у сферы образования Приморского края нет четкой специализации, и мы должны сконцентрировать усилия на наиболее востребованных и интересных формах обучения. Планируем усилить работу по программам профессионального самоопределения. Есть также интересные проекты на стыке науки и высшего образования. Сейчас активно обсуждается создание технопарка совместно с Дальневосточным федеральным университетом и ключевыми госкорпорациями. Кроме того, есть интересные разработки в области инновационных педагогических проектов», – сообщил заместитель главы региона.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Только два приморских выпускника набрали на ЕГЭ по 100 баллов по двум предметам
- В Приморье назначен новый руководитель департамента образования и науки
- Главный вуз Приморья берется за демографию
- "Горячая линия" праздника выпускников "Крылья Востока" открыта в Приморье
- Приморское образование будет курировать мать троих детей
- В Приморье ДВФУ впервые примет в магистратуру без традиционных экзаменов
- Во Владивостоке участники смены ВДЦ "Океан" познакомились с "профессиями будущего"
- Фонд "Владмама" участвует в Фестивале образовательных инноваций
- ЕГЭ в Приморье обеспечат техникой и наблюдателями
- Дайте ребенку… шоколадку
Новости раздела
- Краевые налоги и госпошлины теперь можно оплатить через портал Госуслуг
- Почти 50 тысяч приморцев снизили расходы на коммунальные услуги за счет субсидий
- В Приморье ветеран труда выращивает женьшень на "дальневосточном гектаре"
- Девять талантливых ребят из Приморья стали победителями на всероссийском конкурсе
- Приморцы стали чаще тратить материнский капитал
- Компания из Владивостока будет реставрировать храм в Арзамасе
- 27 лет под флагом российским
- От боев к хороводам
- Спецзавод №1 взял под свое крыло край
- Хищник набирает популярность
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экзамен на получение водительских прав станет намного сложнее
- Во Владивостоке приступили к подготовке скандального строительства 24-этажного дома
- Во Владивостоке снова закроют мосты
- "Капитан Хлебников" попал в осаду
- На острове Русском можно будет объесться морепродуктов
- Во Владивостоке побывал гигантский контейнеровоз
- В Хабаровске на "Празднике урожая" испекут трехметровый осетинский пирог
- В Якутии актуализирован состав Совета по Арктике и морской деятельности
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
- Названа сама необычная идея по освоению "дальневосточного гектара"