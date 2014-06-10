У дальневосточников отнимут один час из светового дня

Российские законодатели вновь рассматривают вопрос о переводе часовых стрелок. Уже и не знаем куда...

О том, что световой день для жителей Дальнего Востока сократится на один час, сегодня уже можно говорить как о свершившемся факте. Во вторник, 10 июня, Государственная Дума Российской Федерации намерена рассмотреть этот вопрос на очередном заседании и утвердить сразу в первом чтении законопроект о переходе на постоянное зимнее время.

Это значит, что сегодня вечером, когда дальневосточники разойдутся по домам после напряженного трудового дня, в Москве снова будут решать, когда заходить солнцу во Владивостоке. Пока верстался номер, депутаты решили вернуть зимнее время.

Нам партия светит

Приморские законодатели, как известно, не только поддерживают своих московских коллег в этом вопросе, но и выступают с инициативой сократить световой день еще радикальнее, отняв у вечерних сумерек не один, а два часа. Таким образом слуги народа хотят приблизить приморское время к московскому и продемонстрировать свою приверженность генеральной линии партии. Считается, что с разницей в шесть часов вместо семи между Москвой и Владивостоком приморская экономика будет развиваться гораздо стремительнее.

В качестве примера такого развития местные депутаты часто ссылаются на наших соседей по региону – Японию и Китай, где время значительно отличается от приморского. Действительно, когда во Владивостоке полночь, то в приграничном Хунчуне – 9, а в Токио – 10 часов вечера, что выглядит несколько странным, ведь Япония находится восточнее Приморья, и полночь должна наступать там раньше. Однако на практике Владивосток ложится спать на 2 часа раньше японцев и на 3 часа раньше китайцев.

Так неужели нашим законодателям удалось найти причину отставания в темпах экономического развития Приморья от японских и китайских соседей? Неужели все дело в том, что ленивый русский Ваня укладывается в люлю задолго до того, как это сделают трудолюбивые китайские и японские граждане? Как ни хотелось бы принять это простое и универсальное объяснение, но, увы, не получается!

Дискуссионный вопрос

При внимательном рассмотрении ситуации внезапно обнаруживается, что и просыпается русский Ваня во Владивостоке раньше, и раньше выходит на работу. В то время как летнее солнце уже вовсю заливает светом окрестности Хунчуня и Токио, улицы этих городов еще пустынны, так как магазины и предприятия открываются по обычному для многих стран рабочему графику – с 8 до 17 или с 9 до 18. И в то время, когда рабочие завода Toyota в японской префектуре Сидзуока еще спят, во Владивостоке на «Соллерсе» уже вовсю крутят гайки, собирая очередной LandCruiser Prado.

Стоит отметить, что в обоих случаях солнечные лучи уже освещают производственные цеха в достаточной мере для того, чтобы погасить электрические лампы, однако в Японии этот дармовой свет расходуется впустую, так как рабочий день еще не начался, а в России энергия солнца используется рационально. Эту ситуацию без преувеличения можно назвать уникальным примером того, что в России хоть что-то может быть организовано лучше, чем в Японии. В данном случае в Приморье более эффективно с точки зрения экономики используется солнечный свет.

«Перевод часов на сезонное время в зависимости от продолжительности светового дня является дискуссионным вопросом для Японии, - сообщил «Золотому Рогу» заместитель генерального консульства Японии во Владивостоке Томонори ХАСЭГАВА, - многие представители бизнеса считают такую модель действительно более эффективной. Однако у нас также учитывают позицию тех граждан, которые считают, что не нужно переводить стрелки часов. Пожилым людям трудно приспосабливаться к изменениям времени два раза в год».

Страшно представить, как далеко оторвалась бы в своем и так безусловном лидерстве японская экономика, если бы правительство Страны восходящего солнца вдруг поступилось интересами пожилых людей и предоставило бизнесу возможность дополнительного снижения издержек за счет экономии электроэнергии на обыкновенном солнечном свете. Не менее интересен и результат намечающейся рокировки, когда российский дальневосточный бизнес, имеющий сегодня двухчасовую фору, утратив ее, начнет жечь электричество, по вечерам усиленно освещая путь в свое светлое будущее.

Электрический удар

Предприниматель из китайского Хунчуня Лю Кин СЯН, два года проживший в Хабаровске, тоже считает отсчет времени с переходами на зимнее и летнее, который использовался в России, более разумным.

«Солнечный день у вас используется более эффективно. Летом в Хунчуне солнце встает уже в 5 утра, а мой магазин открывается в 9 часов, и закрывается в 18. Мы живем по пекинскому времени, и зимой у нас темнеет очень рано, в декабре уже после 15 часов. В Хабаровске мне не приходилось в это время включать свет в помещении, как это делается в Хунчуне, хотя мы находимся практически на одном меридиане. У нас в Китае везде в стране одинаковое время, для нас это привычно, но, побывав в России я узнал, что вечера, оказывается, могут быть светлыми», - поделился с «ЗР» своими наблюдениями китайский гражданин.

В выигрыше от очередного предпринятого Госдумой перевода стрелок, несомненно, окажутся энергокомпании, так как в вечерние часы вырастет потребление электроэнергии. Не исключено, что энергетическое лобби в Госдуме мотивировало депутатов на принятие решения рассказами о мегаваттах, которые некуда девать.

В любом случае переход на постоянное зимнее время сегодня выглядит как еще одно звено в длинной цепочке отступлений новой России от былых советских достижений. И остановить этот процесс, похоже, некому.

Дмитрий ФОМИЧЕВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Несколько фактов о переводе стрелок

* Стран, живущих с летне-зимним «сдвигом», - 67. Это треть государств мира.

* Первыми в мире с помощью «летнего» времени в 1908 году удлинили день англичане. Говорят, прагматичные британцы таким образом хотели сэкономить на свечах: тамошние экономисты подсчитали, что временной сдвиг «подарит» среднестатистической семье дополнительные четыре свечи в месяц.

* Особая экономическая польза от перевода стрелок весьма спорна. В США таким образом экономится не больше 1% электроэнергии, потребляемой страной за год. В России - около 0,5% (в переводе на одного человека - 26 киловатт-часов в год).

* «Сезонный перевод стрелок - занятие не слишком здоровое», - уверяют некоторые российские ученые. И приводят данные статистики, согласно которым в первые шесть дней после временного сдвига: число вызовов «скорой» увеличивается на 12%; число инфарктов возрастает на 75%; на треть увеличивается количество несчастных случаев. Ситуация выравнивается только к концу третьей недели.

* В Европе не говорят, что перевод стрелок экономит электроэнергию. По мнению ученых, он «улучшает качество жизни». Правила перехода на летнее время в ЕС устанавливаются каждые 5 лет.