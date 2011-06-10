В Находкинской таможне круглосуточно работает телефон доверия

В Находкинской таможне уже на протяжении многих лет действует телефон доверия. Он был создан для обеспечения связи заинтересованных лиц, располагающих сведениями о преступлениях или нарушениях таможенного законодательства, с оперативными сотрудниками подразделения собственной безопасности Находкинской таможни.

В настоящее время, когда наиболее остро стоит вопрос о противодействии коррупционным проявлениям среди должностных лиц таможни, отдел собственной безопасности призывает проявить гражданскую сознательность и мужество всех, кто каким-либо образом в своей деятельности сталкивался с незаконными действиями должностных лиц Находкинской таможни и информировать о данных фактах.

Поступившая информация поможет руководству таможни пресечь коррупционные проявления, волокиту и другие злоупотребления в таможенных рядах, а также оперативно отреагировать на факты нарушения таможенного контроля и таможенного оформления. Любую информацию, свидетельствующую о нарушениях в указанной области, а также о возможных нарушениях и злоупотреблениях со стороны должностных лиц таможни необходимо сообщать по телефону:

(4236) 641-784 - телефон доверия и факс Находкинской таможни.

Связь осуществляется круглосуточно. Сообщения по каждому поступившему звонку регистрируются в специальном журнале. Для того чтобы получить ответ по существу предоставленной информации, позвонившему необходимо представиться и оставить свои контактные данные: адрес или телефон. Конфиденциальность сообщения гарантируется, сообщила "ЗР" Юлия Тисленко, главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Находкинской таможни.