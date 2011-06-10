Опрос "ЗР": А вы воспользовались сайтом Gosuslugi.ru?

Интернет в последнее время становится все более значимым фактором общественной жизни. С его помощью приобретаются не только батарейки для сотового телефона, но и государственные услуги.

Разработанный правительством сайт Gosuslugi.ru работает уже больше года, профильные министры отчитываются о небывалой популярности данного ресурса, а приморские гаишники докладывают о полном переводе всех регистрационных действий с автомобилями в Интернет. В связи с этим «Золотой Рог» провел свой опрос: приходилось ли приморцам на собственном опыте сталкиваться с данной инновацией в сфере государственного управления?

Константин ЯКУБОВСКИЙ, работник автотранспортного предприятия:

- В марте записался через сайт ГИБДД на прохождение техосмотра в ООО «Белый лебедь», что на Командорской. Хотел пройти по закону. Ближайшее время оказалось там свободным через полтора месяца. Ну что ж, прождал полтора месяца. Приезжаю, как и записывался, в 9 утра, а там никто и слыхом не слыхивал ни о какой электронной очереди. Становись, говорят, в живую. Народу – туча. Причем не по госрасценкам, а по коммерческим. Простоял пару часов, устал, ушел. Дома позвонил по телефону знакомому, за 5800 талончик привезли на руки на следующий день. А теперь, оказывается, на ТО объявлен мораторий. Привет борцам с коррупцией!

Игорь ЧЕКИН, судовой агент:

- С госуслугами столкнулся при оформлении грузовика. Придя в МРЭО, обрадовался было отсутствию очередей, однако меня быстро спустили с небес на землю, сказав, что оформление делают только после регистрации на сайте. Думал, это просто, однако на деле оказалось, нет. Сначала две недели ждал письма с кодом активации, потом еще неделю пытался зарегистрироваться. Там весь процесс разбит на шаги: сначала пишешь, что тебе нужно, потом заполняешь заявление, а когда доходишь до последнего шага, где надо выбрать время записи, тебя посылают нафиг. Ну, то есть реально никак закончить эту процедуру невозможно, система показывает, что записываться некуда. А в МРЭО только разводят руками, кивая на то, что они ни при чем, сайтом управляет Москва. Предлагают оформляться через магазин, что я и сделал в конце концов. На Острякова отдал 3000 рублей за оформление процедуры, которая стоит 800 рублей. Такие вот госуслуги.

Герда, домохозяйка:

- С регистрацией на портале «Госуслуги» столкнулась на днях. Пароль ждала около двух недель заказным письмом, как и заявлено на сайте. Думала, без очередей оформлю все через Интернет, но не тут-то было. Пятый день пытаюсь отправить им заявление, на одном и том же месте выдает ошибку (шаг 4, данные по трудовой книжке). Перезаполняла раз 20, если не больше, уже наизусть знаю все вопросы и ответы, пару раз все-таки получалось отправить, но сайт выдавал другую ошибку и зависал. По горячей линии ничего внятно не отвечают, предлагают попробовать зайти через другой браузер или поменять месяцы в трудовом стаже. А потом пойди, докажи, что тебе так по телефону сказали - поменять месяцы, когда будешь документы сдавать! Вот такой не особо приятный опыт.

Юрий ТАРАСОВ, предприниматель:

- Пока сталкиваться не приходилось. Полгода назад ставил на учет машину в ГАИ как обычно, никаких электронных регистраций не требовалось. Не знаю, может быть, сегодня у нас в Хабаровске тоже надо записываться на сайте, но мне пока не нужно ничего оформлять.

Игорь ДЕГТЯРЕВ, предприниматель:

- С госуслугами? Конечно, сталкивался! Прихожу в МРЭО поставить на учет машину, а там тишина. Сотрудники, те, что в окнах сидят, кто в носу ковыряет, кто «косынку» на компьютере раскладывает. На все вопросы очень так любезно отвечают, что теперь вся регистрация проходит через Интернет, и надо идти в интернет-кафе, регистрироваться на сайте, только потом сюда. Дедушкам и бабушкам предлагают обратиться за помощью к внукам. В зале тусуется одна молодежь, которая уже записалась через Интернет. Плюнул, пошел оформляться через магазин. Нет времени изучать все эти медведевские фантазии…