"Пенсионерам" подложили одну большую свинью

Для приморцев, хранящих свои пенсионные накопления в негосударственных пенсионных фондах, наступили непростые времена. Так, фонды, входящие в банковскую группу «ФК Открытие», стали лидерами по убыткам в прошлом году. Один из бенефициаров «Росгосстраха» Сергей ХАЧАТУРОВ, брат владельца компании Даниила ХАЧАТУРОВА, уже задержан ФСБ по делу о многомиллиардном хищении средств компании. На этом фоне известие, что НПФ «Электроэнергетики», НПФ «Росгосстрах» (РГС) и НПФ «Лукойл-Гарант» сольются под единым брендом, не может не вызвать закономерных вопросов.

В апреле приморские клиенты трех вышеупомянутых фондов стали получать уведомления о начале процесса объединения. По факту на рынке возникнет пенсионный гигант, который входит в группу ФК «Открытие», находящуюся в процессе санации. Количество клиентов объединенного НПФ составит более 8 млн человек. На первом этапе фонды будут присоединены к АО «НПФ «Лукойл-Гарант», на втором этапе объединенный фонд будет переименован. Если расценивать данную информацию исходя из заявления председателя правительства России Дмитрия МЕДВЕДЕВА о повышении пенсионного возраста со следующего года, и постепенного его доведения до 63 лет, ожидать получения накопительной части пенсии его нынешним владельцам стоит не ранее, чем через 15-20 лет. А значит, время урегулировать отрицательную доходность, которую продемонстрировали все названные НПФ в прошлом году, еще есть.

Так, по данным Центробанка, доходность НПФ «Лукойл-Гарант» за прошлый год составила минус 5,26%, НПФ «Росгосстрах» - минус 2,86% и НПФ «Электроэнергетики» – минус 1,7%.

Тогда как ВЭБ, который управляет деньгами «молчунов», оставшихся в Пенсионном Фонде России, показал доходность по расширенному портфелю за 2017 год на уровне 8,6%.

Какие-либо комментарии Деловой газете «Золотой Рог» в НПФ «РГС» не предоставили, отослав на «горячую линию»: «Для предоставления корректного ответа по вашему обращению просим указать ваши фамилию, имя, отчество, а также, обязательно, номер вашего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС). Если у вас появятся вопросы, мы будем рады ответить на них по телефону горячей линии по рабочим дням, с 09:00 до 18:00 по московскому времени. С уважением, ваш АО «НПФ РГС».

Нерабочие активы

Как известно, Центробанк недавно вновь докапитализировал финансовую корпорацию «Открытие» на 456 млрд рублей. По словам главы банка ФК «Открытие» Михаила ЗАДОРНОВА, примерно по 45 млрд рублей от названной суммы получили НПФ, где банк заменил неработающие активы. Руководитель кредитной организации не исключил, что Банк России сталкивается с подобной проблемой и у других негосударственных пенсионных фондов, что обуславливает необходимость ужесточения требования к инвестиционной политике НПФ.

Задорнов сообщил, что объединение негосударственных пенсионных фондов, входящих в ФК «Открытие» завершится к июлю-августу 2018 года. Согласно принятому решению, объединенный фонд возглавит генеральный директор АО «НПФ «Лукойл-Гарант» Денис РУДОМАНЕНКО.

Вместе с тем, за несколько месяцев перед реорганизацией ряд НПФ из названной тройки получили отзыв рейтингов от специализированных агентств. Так, 20 февраля рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) отозвало без подтверждения рейтинг финансовой надежности «НПФ РГС» в связи с истечением срока действия рейтинга и отсутствием информации для применения методологии. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом. По данным Банка России, на 30 сентября 2017 года, АО «НПФ РГС» заняло 8 место по объему имущества, 6 место по объему пенсионных накоплений, 5 место по количеству застрахованных лиц по ОПС на российском рынке.

Клиенты останутся при своем?

Главным защитным бонусом является их общее участие в системе Гарантирования пенсионных накоплений (аналог АСВ), то есть их клиенты не потеряют свои пенсионные накопления при неблагоприятном раскладе и банкротстве данных фондов.

Как пояснила начальник отдела организации и учета процесса инвестирования Отделения ПФР по Приморскому краю Анна ГОЛУБНИЧАЯ, АО «НПФ «Лукойл-Гарант» продолжает оставаться участником системы гарантирования прав застрахованных лиц и осуществлять деятельность по обязательному пенсионному страхованию и негосударственному пенсионному обеспечению. Поэтому он продолжит выполнять все обязательства перед клиентами присоединенных негосударственных пенсионных фондов. Перезаключать ранее заключенные с негосударственными пенсионными фондами договоры не нужно, так как все условия договоров остаются в силе и продолжат действовать.

Несомненно, следующим плюсом для клиентов НПФ «Лукойл-гарант», НПФ «Росгосстрах», НПФ «Электроэнергетики», является возможность перевести свои накопительные части пенсии в другие НПФ или вернуться в ПФР без потери инвестиционного дохода. И это очень важно! Обычно переход из фонда в фонд чаще, чем раз в 5 лет, лишает владельца накопительного пенсионного счета заработанных на инвестировании средств. Аналитическая служба Ассоциации НПФ оценила потери россиян в 2017 году при досрочном переходе в 27-35 млрд рублей. Называется также цифра в 55 млрд рублей.

Региональный директор, руководитель Владивостокского обособленного подразделения АО «НПФ Электроэнергетики» Татьяна ДРИБЕНЕЦ поясняет, что для частных клиентов реорганизация фондов не потребует перезаключения договоров об обязательном пенсионном страховании и негосударственном пенсионном обеспечении. Также объединение фондов никак не затронет реализацию действующих клиентских программ корпоративного пенсионного обеспечения на предприятиях. Объединенный Фонд - НПФ «Лукойл-Гарант» - в порядке правопреемства продолжит выполнять все обязательства перед клиентами присоединенных фондов.

В Приморье все разрулят «Электроэнергетики»

Отметим, что кроме НПФ «Электроэнергетики» в Приморье региональных представительств реорганизуемые НПФ не имели и работы активной не вели. Не считая агентов, которые до 2016 года предлагали приморцам перевести свои накопительные части пенсии в НПФ «РГС» и НПФ «Лукойл–Гарант». Со СМИ эти фонды придерживались политики умолчания. В частности, неоднократные запросы Деловой газеты «Золотой Рог» местные представители «Росгосстраха» отправляли в Москву, откуда ответ так и не приходил. Заметим, что подобное отношение отличает и НПФ «Сбербанка».

Оптимизация количества региональных представительств НПФ по стране, и в Приморском крае, в частности, привело к тому, что с клиентами фактически некому было общаться. Все запросы переадресовывались на «горячии» линии фондов. С учетом 7–часовой разницы во времени это - не очень удобно.

По словам наших читателей-клиентов НПФ «Лукойл-Гарант» и НПФ «РГС», все проблемы, возникающие между ними и фондами, приходилось решать в ходе переписки с центральными московскими представительствами НПФ. Как и в случае уточнения данных о замене паспорта в случае замужества, к 45-летию и смены места жительства. Эти и другие подобные документы с нотариальной доверенностью клиенты должны были направлять заказными письмами в Москву. Насколько известно Деловой газете «Золотой Рог», подавляющее число приморских клиентов не занимались подобной перепиской.

Так как возраст предъявления пенсионных прав на накопительную часть пенсии у большинства клиентов НПФ придет не скоро, этот вопрос был отодвинут в самый дальний угол. Если учесть, что в Приморье есть региональные представительства лишь у 3-4 НПФ из 38, зафиксированных в системе пенсионного страхования, то вопрос этот более чем актуальный.

Как замечает Татьяна Дрибенец, вопросы многих клиентов после слияния фондов могут быть разрешены через доступ к личному кабинету на сайте НПФ «Лукойл-Гарант» https://lk.lukoil-garant.ru/. Застрахованные лица - клиенты фонда по обязательному пенсионному страхованию - получат возможность воспользоваться онлайн-сервисами: запросить необходимые скан-копии документов в рамках заключенного договора, обновить личные сведения, подтвердить неизменность личных сведений, а также подать заявление на выплату накопительной пенсии без визита в офис фонда.

В конце июня 2018 года в Приморье после урегулирования основных вопросов и налаживания работы в объединенном составе на базе бывших региональных подразделений «НПФ Электроэнергетики» (напомним, что филиальной сетью в крае владеет лишь указанный НПФ) заработают ОП НПФ «Лукойл-Гарант», который после ребрендинга обретет новое название. Таким образом, все возникшие вопросы можно будет решить на месте. Кстати, новое наименование реорганизуемого НПФ пока неизвестно.

КСТАТИ

У граждан, формирующих свои пенсионные накопления в реорганизуемых НПФ, есть право на досрочную смену страховщика, находящегося в процессе реорганизации, с сохранением полного объема прав системы гарантирования, то есть без потерь инвестиционного дохода. Для смены страховщика граждане вправе подать заявление о досрочном переходе из старого НПФ (АО «НПФ «Лукойл-Гарант», АО «НПФ Электроэнергетики», АО «НПФ РГС») в новый НПФ (по самостоятельному выбору, заключив с ним договор) либо о досрочном переходе из НПФ в ПФР.

Подать соответствующее заявление можно в любой клиентской службе территориального органа ПФР вне зависимости от места жительства (необходимо при себе иметь паспорт).

Важно знать при этом, что законодателем срок подачи указанного заявления ограничен и составляет 30 дней с момента получения уведомления НПФ. По возникающим вопросам, связанным с подачей заявления о переходе из реорганизуемых НПФ, в Отделении открыта «горячая линия»: 8 (423) 2 498 716. Хотя к клиентам планируют отнестись лояльно, и не будут строго относиться к пропуску заявленного срока, главное, чтобы владельцы пенсионных накоплений не пришли с заявлением глубокой осенью.