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Из Владивостока предложено сделать идеальный город
Желающие могут принять участие в обсуждении проекта развития Владивостока, разработанного японской фирмой
Проект мастер-плана Владивостока, разработанный японской архитектурно-инжиниринговой компанией NikkenSekkei LTD, будет вынесен на общественные слушания. Документ отражает концепцию изменения структуры города в умную и компактную – она предполагает развитие дорожной сети, создание комфортной городской среды с заботой об экологии.
По словам начальника отдела исполнения полномочий муниципальных образований департамента градостроительства Приморского края Елены ЮРЬЕВОЙ, всемирно известная компания Nikken Sekkei LTD на протяжении всего 2017 года участвовала в работе координационного совета по созданию проекта мастер-плана Владивостока. В проекте генерального плана города учтены основные принципы функционального зонирования территории, предлагаемые концептуальными решениями мастер-плана. Например, это проекты по реорганизации и благоустройству сопок, которые ограничивают этажность застройки до 25 метров.
«Представители Nikken Sekkei предложили сформировать морской фасад города, развивать систему набережных, общественных пространств, культурных и развлекательных зон. У японцев свой взгляд на будущее Владивостока, они предложили нам картинку идеального города. А мы, в свою очередь, с учетом их видения и законодательства корректируем генплан. Одним из ключевых результатов мастер-плана Владивостока должны стать рекомендации по внесению изменений в документы стратегического планирования Российской Федерации и Приморского края, которые лягут в основу последующих корректировок генерального плана Владивостока», – подчеркнула она.
Проект мастер-плана будет вынесен на публичные слушания 15 мая. Как сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, ознакомиться с материалами проектов компании Nikken Sekkei LTD, можно по адресу: г. Владивосток, ул. Западная, 15, 1 этаж, с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу – с 9:00 до 16:45.
Свои предложения и замечания горожане могут направить в срок до 14 мая в управление по работе с обращениями граждан администрации Владивостока по адресу: Океанский проспект, 15/3, юридические лица – в управление делопроизводства администрации города по адресу: Океанский проспект, 20.
На фото: На будущее Владивостока владивостокцам предложено взглянуть сквозь японский прищур.
Фото Анны ГОРШУНОВОЙ.
Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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