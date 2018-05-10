"У нас все проекты здесь идут с очень большим скрипом"

Ведущий эксперт в области логистики Морского исследовательского университета Республики Корея Ли Сон У ответил на вопросы «Золотого Рога»

В приморской столице 16 мая 2018 года открывается восьмой Дальневосточный российско-корейский форум, который посвящен развитию отношений двух стран в разных отраслях, включая транспортно-логистическую составляющую. В преддверии форума корреспондент «Золотого Рога» встретился с корейским экспертом в области логистики Кореи ЛИ Сон У.

Для того, чтобы найти определение тому, чем занимается господин ЛИ Сон У, нужно весьма серьезно подумать. Вроде бы, на первый взгляд, он ученый - представляет Морской исследовательский университет Республики Корея, где и ведет исследования в области логистики. С другой - его легко спутать с представителем бизнеса, который умеет считать каждый цент и требует, чтобы любой проект был досконально просчитан.

Аналитические разработки Ли Сон У по транспортно-логистической системе Китая, Монголии и Республики Корея широко известны в мире. Сегодня эксперт плотно занимается Россией. В области его интересов - Северный морской путь, Транссиб, российская часть мегапроекта «Один пояс - один путь», транспортные коридоры, в том числе и в Приморье.

- А как Вы стали изучать российскую транспортную систему?

- Я уже более 15 лет занимаюсь логистикой. Сначала учился в университете в Сеуле, потом еще окончил университет в Гонконге, где плотно занялся специализацией по логистике Китая.

Российская экономика и ее логистическая система всегда были интересны для стран Азиатско-Тихоокеанского региона, и в какой-то момент стало понятно, что нужно заняться ее более серьезным изучением, ведь Россия стала активно развивать свой Дальний Восток и укреплять связи в макрорегионе. Кроме того, я работаю в государственном исследовательском университете, который получил от властей заказ - начать изучать логистическую систему вашей страны. В 2005 году я приступил к исследованиям и начал с приморского порта Находка.

- Есть какие-то особенности или характерные для нашей страны проблемы, с которыми вы столкнулись, проводя исследовательскую работу?

- Конечно, у каждой страны есть свои особенности в логистике. К примеру, Республику Корея можно проехать от моря до моря за четыре часа. У нас очень насыщенный транспортный поток и развитые узлы. А Россия - огромная страна, поэтому и заниматься исследованием ее транспортной структуры приходится по-особому. Тут свои нюансы и подходы.

- А что касается получения необходимых данных, насколько это в нашей стране для вас затруднительно?

- Тут, безусловно, есть проблемы. В частности, подавляющая часть документов - на русском языке. Причем мало документов хотя бы на английском языке даже в тех случаях, когда ваши чиновники или администраторы в частных компаниях адресуют информацию иностранным инвесторам. Многие документы у вас сложно достать - они попросту закрыты, хотя в других странах исследователи или бизнесмены могут спокойно их изучать. Также есть нюанс с тем, что у нас разные методики подсчета и статистических наблюдений. Приходится некоторые данные сначала адаптировать и пересчитывать, и только потом анализировать.

- Президент России Владимир ПУТИН в своем ежегодном послании сообщил, что есть задача увеличить загрузку Северного морского пути, изучением которого вы активно занимаетесь, к 2025 году в 10 раз. На ваш взгляд как эксперта-логистика, это разумные планы? И, вообще, насколько интересно освоение Севморпути странам АТР?

- Северный морской путь - это очень интересный проект. Особенно это касается Республики Корея и Китая. Но я бы сказал, что это касается несколько отдаленной перспективы. Да, Россия много вкладывается в его реализацию, но пока этого недостаточно. Нужна ведь не только развитая морская составляющая маршрута. Неспециалист, вероятно, удивится, но Севморпуть нужно еще связать с железнодорожными маршрутами, автомобильными дорогами и даже авиаузлами. Более того, многие воспринимают СМП исключительно как маршрут, связывающий Запад и Восток, но это лишь полдела. Не удивляйтесь: нужно еще связать его логистическими коридорами и с Севера на Юг. Великие сибирские реки должны стать полноправными участниками этого маршрута. То есть нужна, скажем так, большая перспективная бизнес-модель Севморпути, а этого пока нет. Это слабое место, которое России нужно срочно ликвидировать.

- На Дальнем Востоке России проходят такие известные в мире маршруты, как Транссиб и Северный морской путь. А насколько известны тому же бизнесу региона новые наши проекты – транспортные коридоры «Приморье-1» и «Приморье-2»?

- Я как специалист могу вас заверить, что эти маршруты вызвали очень большой интерес у регионального бизнеса. В частности, корейские компании не раз просили провести исследование этих коридоров. В особенности у бизнеса моей страны вызывает интерес транспортный коридор «Приморье-2», который проходит через приморский порт Зарубино. В случае начала активной эксплуатации, он открывает уникальные возможности в плане логистики.

Но хотелось бы сразу отметить: у нас уже есть свое мнение о проблемах этих маршрутов. Во-первых, у вас все еще существуют проблемы с таможенным оформлением даже по тем проектам, по которым во всеуслышание вашими властями объявлен приоритет. Во-вторых, на наш взгляд, нужно что-то делать с фактической российской монополией на автомобильные грузовые перевозки на этих маршрутах. Их нужно открывать и для перевозчиков из соседних стран.

- А название Свободный порт Владивосток о чем-то говорит сегодня, к примеру, корейским инвесторам?

- Да, говорит, конечно. Мы в университете по заказу правительства серьезно занимаемся анализом ситуации вокруг этого российского проекта. Идея, безусловно, хорошая. Но, опять же, есть вопросы. Так, все еще не до конца ясна процедура вхождения в резиденты порта. В других странах для вхождения в подобные проекты хватает заявки с простыми и понятными правилами. В вашем же случае очень не хватает деталей.

Есть серьезные недоработки в части инфраструктуры. В Китае и Корее для свободных зон подобного типа сначала активно выстраивается инфраструктура. Давайте будем откровенны - в вашем случае мы этого пока не видим. Да, бизнес должен развивать эту территорию, но не должен идти на пустое место.

- Среди крупных проектов, предлагаемых Россией хотя бы в отдаленной перспективе Корее, есть и предложение построить Транскорейскую магистраль, которая будет иметь выход на Транссиб. Кстати, на встрече лидеров двух Корей как раз была озвучена идея начать объединение железнодорожных сетей.

- Я бы разбил вопрос на две части. Во-первых, роль такой магистрали собственно для транспортно-логистической системы Кореи и, во-вторых, ее роль с учетом выхода на Транссиб. Что касается первой части, то тут надо понимать, что Корея, даже с учетом двух ее составляющих, занимает относительно небольшую территорию. По КНДР сложно говорить, но что касается Республики Корея, то 85% всех грузоперевозок у нас осуществляется морем. Соответственно, на железные и автомобильные дороги приходится доля лишь в 15%. Впрочем, в любом случае не забывайте, что море - это «безлимит», а железные дороги - большие затраты. Поэтому для внутрикорейских перевозок реализация Транскорейского проекта революции не сделает. Другой разговор - выход на Транссиб. Это уже другой масштаб и другие возможности. Было бы здорово, если российская сторона заранее подумает о бизнес-плане проекта.

- Ежегодно проходит Российско-Корейский экономический форум. Я знаю, что вы неизменно участвуете в нем. Как вы оцениваете результаты его работы?

- Это очень важный Форум для всех, кто заинтересован в налаживании сотрудничества между бизнесом двух стран. Он пользуется большой популярностью в деловых кругах. Форум направлен на расширение практического сотрудничества между нашими странами в развитии Дальнего Востока и на поиск направлений сотрудничества частных корейских и российских компаний. Форум стартовал еще в 2010 году как площадка для обсуждения самых разных вопросов взаимодействия, но чуть позже его организаторы решили ограничить его тематику шестью основными темами. Это сельское хозяйство, энергетика, логистика, региональное развитие, экология и медицина. Согласитесь, что это действительно важнейшие проблемы, которые стоят перед бизнесом наших стран.

ВОПРОС РЕБРОМ

- На ваш взгляд, как складывается российско-корейское экономическое сотрудничество в целом? Мне кажется, что российская сторона хотела бы более динамичных отношений в этой сфере.

- Да, мне представители России часто говорят с упреком, почему корейский бизнес так плохо инвестирует? Почему вы, корейцы, в частности, слабо используете наши транспортные возможности? Что тут сказать? Вопросов и проблем в экономических отношениях, даже с учетом того, что наши страны и лидеры очень благожелательно относятся друг к другу, хватает. Мы можем, конечно, списывать все на различие в менталитетах, дескать, корейцы все делают намного быстрее русских. Потом, у вас просто огромная страна, многие решения принимаются не так быстро, как мы привыкли, и так далее, но все же главное, что, на мой взгляд, тормозит развитие отношений, - это отсутствие успешной модели сотрудничества.

Я уже упоминал, что отсутствие хорошо просчитанных бизнес-планов - откровенно слабое место ваших проектов. Тех же транспортных коридоров. Точно так же нет четкой модели и глобального сотрудничества. Что мы друг от друга хотим? Что готовы друг другу предложить? Мы много разговариваем, затем, казалось бы, начинаем работать, но натыкаемся на какое-то препятствие, хотя вроде бы все обговорили. Опять разговариваем. Вновь двигаемся. И опять препятствие. Опять долгие разговоры с самыми разными инстанциями - министерства, ведомства, департаменты, отделы... Скажу крамольную мысль, но в вашем регионе у корейского бизнеса, увы, нет проектов, которые можно было бы назвать однозначно удачными. Если что-то и получается, то, как у вас любят говорить, с очень большим скрипом. И с этим надо что-то делать. Я как эксперт с большим опытом работы вижу, что наши страны и наш бизнес имеют огромные перспективы взаимовыгодного сотрудничества. Как ученый-логистик скажу: давайте откроем друг для друга зеленый коридор.

На фото: Ведущий эксперт в области логистики Морского исследовательского университета Республики Корея Ли Сон У: «Главное, что тормозит развитие российско-корейских отношений, - это отсутствие успешной модели сотрудничества».

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