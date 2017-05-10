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В Приморье ожидаются дожди
Во Владивостоке завтра будет облачно и туманно, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру».
Сегодня, 10 мая, юг Приморья накрыла облачность высотного циклона, сместившегося на акваторию Японского моря с севера Корейского полуострова. На юге края в отдельных районах возможен небольшой дождь. Максимальная температура воздуха +19…+27 °C, в южных районах и на восточном побережье от +9 °C до +18 °C.
Во Владивостоке сегодня облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный свежий. Температура воздуха +10…+12 °C, в пригороде до +16 °C. Ночью циклон будет медленно смещаться над краем, а днем уйдет к острову Хоккайдо. В южных районах пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в прибрежных районах местами возможен туман. Ночью температурный фон существенно не изменится.
Днем 11 мая из Китая приблизится атмосферный фронт и в западной половине края местами пройдут небольшие и умеренные дожди. Максимальная температура воздуха +18…+25 °C, в прибрежных районах +5…+17 °C.
Во Владивостоке в четверг облачно, ночью и утром туман. Ветер свежий, к вечеру усилится до 18 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 °C, максимальная днем +9…+11 °C, в пригороде до +15 °C.
Иван КРЫШАН.
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ну как обычно -------------- местами и по краю может быть