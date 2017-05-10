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В Приморье ожидаются дожди

10 Мая 2017, 16:36 | Приморье

Во Владивостоке завтра будет облачно и туманно, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру».

Сегодня, 10 мая, юг Приморья накрыла облачность высотного циклона, сместившегося на акваторию Японского моря с севера Корейского полуострова. На юге края в отдельных районах возможен небольшой дождь. Максимальная температура воздуха +19…+27 °C, в южных районах и на восточном побережье от +9 °C до +18 °C.

Во Владивостоке сегодня облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный свежий. Температура воздуха +10…+12 °C, в пригороде до +16 °C. Ночью циклон будет медленно смещаться над краем, а днем уйдет к острову Хоккайдо. В южных районах пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в прибрежных районах местами возможен туман. Ночью температурный фон существенно не изменится.

Днем 11 мая из Китая приблизится атмосферный фронт и в западной половине края местами пройдут небольшие и умеренные дожди. Максимальная температура воздуха +18…+25 °C, в прибрежных районах +5…+17 °C.

Во Владивостоке в четверг облачно, ночью и утром туман. Ветер свежий, к вечеру усилится до 18 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 °C, максимальная днем +9…+11 °C, в пригороде до +15 °C.

Иван КРЫШАН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: облачность  дожди  примпогода  прогноз 



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Комментарии

  • сергей21:07, 10.05.2017#

    ну как обычно -------------- местами и по краю может быть

  • Nim21:28, 10.05.2017#

    Нормальный дальневосточный май. Приморский край: с одной стороны - огромный материк, с другой - огромный океан. Климат тяжелый. Недаром территория края была мало заселена в сравнении с соседними территориями Китая и Кореи, где климат мягче.

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