Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Полет Победы: приморские ветераны благодарят "Аэрофлот" за праздничную акцию
Ветераны Великой Отечественной войны получили бесплатные авиабилеты. Один из них, приморец Петр Евсеевич ДИДИЧЕНКО 3 мая вылетел из аэропорта Владивостока в Санкт-Петербург и уже 8 мая собирается вернуться назад, в Надеждинский район. Встретить День Победы 92-летний ветеран Великой Отечественной войны собирается дома, в родном селе Вольно-Надеждинском, пишет Деловая газета «Золотой Рог».
Посещение культурной столицы России, экскурсии в Эрмитаж, Русский музей, в Царское село, прогулка по Невскому проспекту стали прекрасным подарком к любимому празднику.
Артиллерист Петр Дидиченко успел повоевать на обоих театрах войны - на западном и на восточном. Имеет медаль «За взятие Берлина», орден Отечественной войны II степени. В составе 970-го полка принимал участие в освобождении Манчжурии от японских милитаристов. Поездка ветерана стала возможной благодаря традиционной акции «Аэрофлота», которую ведущий российский авиаперевозчик ввел первым.
Вот и сейчас, в честь 72-й годовщины Победы «Аэрофлот» предоставил им право бесплатного перелета. Авиаперевозчик взял на себя оплату тарифов, всех такс и сборов. Каждый участник праздничной акции мог оформить бесплатную перевозку также на одного сопровождающего.
По этой акции ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также бывшие несовершеннолетние узники фашизма могли бесплатно полететь по любому из маршрутов внутри России, а также в странах бывшего СССР. Участники и инвалиды Великой Отечественной войны дополнительно могут отправиться в Болгарию, Венгрию, Германию, Польшу, Румынию, Сербию, Хорватию, Австрию и Чехию.
Традиционная акция «Аэрофлота» стала для Петра Евсеевича доброй традицией. Несмотря на преклонный возраст приморский ветеран воспользовался возможностью бесплатно побывать в городе на Неве уже в третий раз. Впечатления от первого полета не изгладились из памяти до сих пор.
- Поразило отношение стюардесс, - вспоминает Петр Евсеевич. - Внимательные, вежливые, они старались предугадать любое желание. И благодарили за Победу. Спасибо «Аэрофлоту» за то, что не забывают про нас, дают возможность посмотреть страну.
Участник освобождения Кореи в 1945 году Владимир Максимович ЛУПАЛОВСКИЙ впервые стал участником акции «Аэрофлота» 10 лет назад. Бесплатный билет на самолет позволил ему побывать на могиле отца, погибшего в боях за освобождение Смоленской области, и на братской могиле, где похоронен брат, погибший под Ленинградом (ему тогда было всего 22 года). И вот теперь он решил еще раз почтить память отца и брата. За что очень благодарен «Аэрофлоту».
- Впервые «Аэрофлот» ввел традицию предоставлять ветеранам Великой Отечественной войны возможность бесплатного перелета на своих рейсах в 2001 году. За все время проведения данной акции ее участниками стали около 75 тыс. человек, - отметил пресс-секретарь ПАО «Аэрофлот» Максим ФЕТИСОВ. - Забота о ветеранах - наш священный долг. И своей акцией «Аэрофлот» хочет выразить глубокую благодарность тем, кто в тяжелой битве завоевал для нас право на жизнь.
Сергей КУЗЬМИН.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Полет Победы: приморские ветераны благодарят "Аэрофлот" за праздничную акцию
- Проект "Посмотри на Владивосток" расширяет партнерскую команду
- "Золотому Рогу" 31 мая исполняется 25 лет!
- Медиафестиваль "Открытие" впервые пройдет в рамках Дальневосточного МедиаСаммита
- Путевки в ВДЦ "Океан" подарят победителям детского "хакатона" на МедиаСаммите во Владивостоке
- Во Владивостоке ИКРА перевернет сознание участников МедиаСаммита-2017
- Новая выставка Нины Аловерт открывается во Владивостоке
- Спасателя из Приморья отметил Владимир Путин
- Высшую награду "Меридиана надежды" завоевал фильм о леопарде, снятый в Приморье
- Во Владивостоке ведется набор волонтеров для организации шествия "Бессмертного полка"
Новости раздела
- Полет Победы: приморские ветераны благодарят "Аэрофлот" за праздничную акцию
- В Приморье ожидаются дожди
- Туристы открывают гастрономический мир Приморья...
- Приморцы взлетают в небеса
- Леопарду становится тесно
- Население Приморья продолжает сокращаться
- Когда за лесом видны деревья
- МФЦ Приморья "отменяют" прописку
- Заинтересовать, научить, закрепить…
- Полпред президента Юрий Трутнев примет участие в Дальневосточном МедиаСаммите-2017
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Планы США проверять порты Приморья российские власти приравняли к объявлению войны
- Население Приморья продолжает сокращаться
- Начало работы паромной линии Владивосток – Расон может стать поводом для войны
- В Приморье "Лесную поляну" попросили покинуть поляну
- "Терминал Астафьева" хорошо подзаработал на перевалке угля в Находке
- В Приморье запахло гелием
- США возьмут под контроль порты Владивостока и Находки
- Главный тренер "Луча-Энергия": Как играть, когда в клубе бардак продолжается?
- Огромные рыбины мешают водолазам чистить бассейны в океанариуме (фото)
- В Приморье выходные начнутся с дождя