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Полет Победы: приморские ветераны благодарят "Аэрофлот" за праздничную акцию

10 Мая 2017, 17:00 | Приморье

Ветераны Великой Отечественной войны получили бесплатные авиабилеты. Один из них, приморец Петр Евсеевич ДИДИЧЕНКО 3 мая вылетел из аэропорта Владивостока в Санкт-Петербург и уже 8 мая собирается вернуться назад, в Надеждинский район. Встретить День Победы 92-летний ветеран Великой Отечественной войны собирается дома, в родном селе Вольно-Надеждинском, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Посещение культурной столицы России, экскурсии в Эрмитаж, Русский музей, в Царское село, прогулка по Невскому проспекту стали прекрасным подарком к любимому празднику.

Артиллерист Петр Дидиченко успел повоевать на обоих театрах войны - на западном и на восточном. Имеет медаль «За взятие Берлина», орден Отечественной войны II степени. В составе 970-го полка принимал участие в освобождении Манчжурии от японских милитаристов. Поездка ветерана стала возможной благодаря традиционной акции «Аэрофлота», которую ведущий российский авиаперевозчик ввел первым.

Вот и сейчас, в честь 72-й годовщины Победы «Аэрофлот» предоставил им право бесплатного перелета. Авиаперевозчик взял на себя оплату тарифов, всех такс и сборов. Каждый участник праздничной акции мог оформить бесплатную перевозку также на одного сопровождающего.

По этой акции ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также бывшие несовершеннолетние узники фашизма могли бесплатно полететь по любому из маршрутов внутри России, а также в странах бывшего СССР. Участники и инвалиды Великой Отечественной войны дополнительно могут отправиться в Болгарию, Венгрию, Германию, Польшу, Румынию, Сербию, Хорватию, Австрию и Чехию.

Традиционная акция «Аэрофлота» стала для Петра Евсеевича доброй традицией. Несмотря на преклонный возраст приморский ветеран воспользовался возможностью бесплатно побывать в городе на Неве уже в третий раз. Впечатления от первого полета не изгладились из памяти до сих пор.

- Поразило отношение стюардесс, - вспоминает Петр Евсеевич. - Внимательные, вежливые, они старались предугадать любое желание. И благодарили за Победу. Спасибо «Аэрофлоту» за то, что не забывают про нас, дают возможность посмотреть страну.

Участник освобождения Кореи в 1945 году Владимир Максимович ЛУПАЛОВСКИЙ впервые стал участником акции «Аэрофлота» 10 лет назад. Бесплатный билет на самолет позволил ему побывать на могиле отца, погибшего в боях за освобождение Смоленской области, и на братской могиле, где похоронен брат, погибший под Ленинградом (ему тогда было всего 22 года). И вот теперь он решил еще раз почтить память отца и брата. За что очень благодарен «Аэрофлоту».

- Впервые «Аэрофлот» ввел традицию предоставлять ветеранам Великой Отечественной войны возможность бесплатного перелета на своих рейсах в 2001 году. За все время проведения данной акции ее участниками стали около 75 тыс. человек, - отметил пресс-секретарь ПАО «Аэрофлот» Максим ФЕТИСОВ. - Забота о ветеранах - наш священный долг. И своей акцией «Аэрофлот» хочет выразить глубокую благодарность тем, кто в тяжелой битве завоевал для нас право на жизнь.

Сергей КУЗЬМИН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: акция  день победы  аэрофлот 



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