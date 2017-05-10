Туристы открывают гастрономический мир Приморья...

Любовь к необычным гастрономическим ощущениям активно используется в развитых туристических центрах всего мира и как магнитом притягивает не только истинных гурманов, но и путешественников, желающих попробовать территорию «на вкус». Благодаря государственной программе «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы, исследовать гастрономический мир региона становится возможным, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Одним из главных якорей гастрономического туризма Приморья является «Майхинская винодельня». Она представляет собой пилотный проект, который постоянно совершенствуется, учитывая пожелания как российских, так и иностранных гостей. В винодельне производят вино по собственным рецептам из даров приморской природы – винограда, крыжовника, вишни. Также гостям домашнего хозяйства предлагают попробовать чай, произведенный из приморских трав. По словам владельца винодельни, напиток получается не хуже, чем знаменитые аналоги китайских конкурентов.

Туристы в рамках экскурсии могут осмотреть производственное помещение винодельни и познакомиться со всеми тонкостями винодельческого процесса, а также посетить винный погреб. После экскурсионно-познавательной части гости хозяйства «Майхинское» переходят к дегустации, во время которой смогут оценить все продукты, которые производит винодельня, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

…с посещения «Веселой сыроварни»

«Сыроварня» в селе Алексей-Никольском (расположено в 35 км от Уссурийска) – еще один островок гастрономического туризма Приморья. Здесь туристы смогут познакомиться с искусством производства приморского сыра, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Туристам в рамках этого путешествия предстоит провести выходные в деревне, вдали от городской суеты. Их ждет театрализованное представление, обед у костра и участие в ярмарке «Деревенский лапоть», где гурманы смогут приобрести деревенскую снедь. «Веселая сыроварня» позволяет туристам окунуться в народную культуру, побывать на сыроварне, ставшей своеобразным эталоном импортозамещения в Приморье, и попробовать сыры местного производства, которые готовят из цельного свежего молока по итальянской технологии с использованием фирменных заквасок.

…дегустации на молокозаводе

Не только домашние хозяйства могут соблазнить искушенного гурмана своими предложениями. «Молокозавод Артемовский» также предлагает туристам увлекательное путешествие по своим цехам с возможностью дегустации продукции.

На «Артемовском гормолокозаводе» туристам покажут не только современные линии производства, но и поэтапно продемонстрируют, как из молоковоза молоко попадает в заводские помещения и какой путь оно проходит, чтобы стать готовым продуктом. В рамках экскурсии гости предприятия смогут продегустировать продукцию молокозавода: молоко, сметану, кефир, творог, йогурты, а также творожный крем и плавленый сыр.

Наталья КОМИССАРОВА.