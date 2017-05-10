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Приморцы взлетают в небеса
Стоимость 15-минутного полета на частном самолете начинается от четырех тысяч рублей
В Приморье все большей популярностью пользуются воздушные экскурсии: если раньше работала только одна организация, которая организовывала полеты на частных самолетах, то теперь желающих заработать на прогулке в небеса стало больше. А сами клиенты желают уже не просто подняться в небо, но и сделать этот тур запоминающимся на всю жизнь, например, предложив руку и сердце среди облаков, пишет Деловая газета «Золотой Рог».
Сколько точно работает организаций на данном поприще в крае, неизвестно. В интернете было найдено несколько объявлений от представителей двух организаций. «Приморский аэроклуб» из Новонежино предлагает непродолжительные полеты над большей частью территории Приморского края, компания «Аэропорт «Озерные ключи» позиционирует себя как аэротакси. Также есть и частные пилоты, которые хранят свою технику на разных аэродромах.
При этом у каждого игрока есть особые условия. Так, чтобы полететь с «Приморским аэроклубом», человеку необходимо сначала стать членом клуба и только после этого человека поднимут в небо.
«Наш клуб настроен на развитие популярности малой авиации. Именно поэтому мы сначала принимаем от людей заявления по вступлению в наш клуб, а только потом поднимаем их в небо. Это сделано для привлечения новых членов. Однако на самом деле из 100 человек, которые придут, заниматься начнет только один», - рассказывает представитель приморского аэроклуба.
«Приморский аэроклуб» существует уже 19 лет, с момента, когда будущий директор Александр УРБАНОВИЧ решил приобрести самолет ЯК-18Т. За время работы авиапарк клуба пополнился, сменилось несколько самолетов АН-2, которые в простонародье называют «кукурузниками», появились вертолеты и самолеты малой авиации, мотодельтоплан и мотопланер.
По словам членов клуба, их часто просят о помощи, к примеру прошлой осенью во время затопления некоторых районов в Приморском крае они вылетали на вертолете в подтопленные поселения, где раздавали гуманитарную помощь пострадавшим от тайфуна приморцам. Бывали случаи, что их просили подключиться к поиску заблудившихся людей в лесу. Летчики облетали обозначенные территории и высматривали потерявшихся. По просьбам администраций соседних муниципальных районов на праздники они устраивают авиашоу. В прошлом году члены клуба пригоняли свою технику на аэродром Центральная Угловая в п. Угловое для участия в выставке «Армия-2016».
За 15-минутный полет на самолете человек потратит 4 тыс. рублей, а часовая авиапрогулка будет стоить около 16 тыс. рублей, на вертолете цена полета еще дороже. Есть предложения по урокам пилотирования на легкомоторном самолете, с подготовкой на земле и самостоятельным пилотированием в воздухе под контролем летчика, за это человек отдаст 12 тыс. рублей.
Интерес к полетам проявляют и взрослые с детьми. «Чтобы поднять ребенка в небо и он смог полетать, его вначале проверит наш медик, который сделает заключение о состоянии ребенка. Могу точно сказать, что детей младше пяти лет мы не поднимаем в небо, для их здоровья такой полет будет неполезным из-за быстрых перепадов высот», - поясняет представитель аэроклуба, заметив, что клуб сотрудничает только со взрослыми людьми, которые намерены заниматься полетами. Приморский аэроклуб также сотрудничает со многими парашютными клубами.
Больше года назад под Артемом рядом с аэропортом Кневичи начала работать компания «Озерные ключи». Авиапарк у компании схож с «Приморским аэроклубом», но есть и отличия, к примеру, здесь можно полетать на вертолете МИ-2 или вертолете Schweizer 300, а также на другой авиатехнике иностранного производства.
У любителей воздушных путешествий уже появился выбор.
В список услуг компании входят полеты вокруг Владивостока и Артема, а также услуги аэротакси. По словам представителя компании, у них уже появились постоянные клиенты.
«Кстати, аэротакси пользуется популярностью, заказы на перелет бывают довольно часто, при этом полет мы можем совершить в любой населенный пункт Приморского края. Одно из популярных направлений у нас – это перелет в Находку, на него почти еженедельно есть пассажиры. Вместо трех часов на машине, на вертолете они добираются за полчаса», - рассказывает менеджер компании.
Бывают и совсем необычные заказы, например 8 марта мужчины заказывали вертолет, чтобы скинуть лепестки цветов над базой отдыха, где находились их девушки. После этого вертолет сел, и заказчики пошли лично поздравлять своих дам. Также перелеты заказывают охотники, чтобы побыстрее добраться в отдаленные места.
Цена полета зависит от времени и расстояния. Час полета на итальянском самолете Tecman одному человеку обойдется в 15 тыс. рублей. На шестиместном вертолете час полета будет стоить 72 тыс. рублей, а на двуместном – 30 тыс.
Найти других организаторов полетов оказалось непросто. Большинство из них не имеют сайтов и каких-нибудь открытых контактных данных. Однако аэродромы, на которых хранится техника, работают. И чтобы совершить полет на ней, человеку необходимо договориться с самим пилотом, о чем они предпочитают не распространяться.
Удалось узнать, что частная авиатехника хранится на аэродроме близ с. Новороссия в Шкотовском районе, также многие видели технику на аэродроме в районе Шаморы. Но связаться с ее владельцами нам не удалось.
Иван КРЫШАН. Фото автора.
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