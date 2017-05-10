Леопарду становится тесно

Редкий зверь пытается расширить свой ареал на весь юг Приморья и на север Китая

Государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы особую заботу отводит природному каркасу региона - особо охраняемым природным территориям. Их будущее сегодня под пристальным вниманием.

Свою долю внимания этому отводит и деловая газета «Золотой Рог», на вопросы которой отвечает директор ФГБУ «Объединенная дирекция государственного природного биосферного заповедника «Кедровая падь» и национального парка «Земля леопарда» Татьяна Александровна БАРАНОВСКАЯ:

- Татьяна Александровна, в мае исполняется пять лет, как началась история «Земли леопарда». Давайте напомним читателям, как это случилось? И какую поддержку нашла эта идея?

- На самом деле у нас два дня рождения. Первый - 5 апреля 2012 года, когда постановлением правительства РФ, которое тогда возглавлял Владимир ПУТИН, был создан национальный парк «Земля леопарда».

Понятно, что для небольшого заповедника «Кедровая падь», который был «ковчегом» в сохранении леопарда, и без малого для 262 тысяч гектаров национального парка «Земля леопарда» было нецелесообразно создавать еще одну администрацию наряду с имевшейся администрацией заповедника. Поэтому 21 мая того же года был подписан приказ Минприроды РФ, и появилось наше ФГБУ «Земля леопарда», ставшее объединенной дирекцией этих территорий.

А поддерживали идею национального парка все, за исключением, может быть, нескольких недобросовестных местных граждан, которые привыкли безобразно и хищнически относиться к природе.

Но апрель для празднования нам неудобен. Его начало приходится на пик пожароопасного периода. И сейчас Хасанский район снова горит. В основном это рукотворные пожары. Надеемся, что после майских праздников они прекратятся.

- Насколько эффективны оказались меры по спасению леопарда?

- Популяция увеличивается. Достаточно посмотреть на карту, где видно, какой большой стала разноцветная территория помимо заповедника, который долгое время оставался центром сохранения популяции. Есть охранные зоны, которые находятся сегодня в ведении края, но и в них мы осуществляем свое патрулирование, потому что там тоже уже живут наши леопарды.

- То есть им мало отведенной для них территории?

- Основная проблема сейчас связана с тем, что мы достигли максимальной емкости числа животных, которую эта территория может вместить. Доктор биологических наук Сергей НАЙДЕНКО из Института проблем экологии им. Северцева в одной из своих презентаций прорисовал пространственную структуру распределения животных по нашей территории, которое дает общее понимание вопроса.

У нас есть плотная сеть фотоловушек, и мы знаем, кто из леопардов где живет, с кем ходит и у кого какие котята. У них все как у людей. Самки привязаны к своему дому и детям и находятся на меньшей территории, чем территория самца. А территория самца охватывает два-четыре женских участка. Этим один самец обеспечивает потомством сразу нескольких самок.

Выяснилось, что самцы уже начали конкурировать за территории. Участок одного налагается на участок другого. И это создает конфликтные ситуации. Слава богу, они относительно миролюбивы друг к другу и к другим животным за исключением объектов кормовой базы. Чтобы популяция могла развиваться дальше, им нужны какие-то дополнительные территории.

И в этом большим плюсом стало решение о создании на китайской территории своего национального парка тигра и леопарда. Его площадь - полтора миллиона гектаров. Безусловно, там надо еще много сделать, чтобы леопарду там было комфортно. Но это уже какая-то надежда.

- Говорят, что наши леопарды уже свободно гуляют в Китай и обратно.

- Мы знаем, какие животные переходят через границу. Для них в этом никакой сложности. Некоторые не определились и ходят туда-сюда, а 12 ушло туда на постоянное место жительства. Правда, некоторые, которые родились там, уже возвращаются к нам. Об этом можно судить по фотоловушкам, которых на нашей стороне в этом году будет уже триста, а на китайской около трех тысяч - от трех разных организаций.

Другая надежда для роста популяции - это распространение леопардов на север. Исторически они обитали по всему югу Приморья и встречались от Ханки до Ольги.

Сейчас серьезным препятствием для такой миграции стали долина и сама река Раздольная, которые достаточно тяжело преодолеваются животными в летнее время. А зимой у них на пути оказывается оживленная трасса «Уссури».

Тем не менее мы постоянно получаем информацию, что леопарда видели по другую сторону дороги. Значит, каким-то образом он ее переходит. Будущей зимой Институт им. Северцева проведет работу с тем, чтобы это проверить. Помимо этого, есть идея с экодуками - мостами, которые надо перекинуть над трассой, чтобы животные переходили по ним. Первое подобное сооружение уже работает в Калужской области. А дальше леопарду есть куда уйти и расселиться. Прежде всего, это «Уссурийский заповедник».

- А в Хасанском районе уже нет перспективы какого-нибудь расширения?

- Боюсь, что нет. Он достаточно густонаселен. Вдоль границы - населенные пункты, инженерные коммуникации, военный полигон. Здесь же сейчас активно предоставляется «дальневосточный гектар». Особенно вдоль дорог. Вокруг - курортные места, и увеличивать площади под леопарда, забирая еще какие-то земли здесь, было бы, наверное, неправильно, и ни к чему.

Но, безусловно, здесь надо развивать биотехнические мероприятия, чтобы на хорошем уровне поддерживать поголовье копытных, являющихся кормовой базой для леопарда.

Когда я впервые спрашивала специалистов, каким образом оценивается емкость этой территории, то по ареалу назывались разные цифры - от 100 до 150 особей. Сейчас мы понимаем, что больше 70-80 их нет, и по тем участкам, которые они занимают, ста леопардам будет тесно.

Есть, конечно, математическая методика, но эти кошки настолько индивидуальны, что сами выстраивают свои пространственные структуры. Так, одному самцу нужна территория 5-6 самок - ему важно оставить на этой территории свои гаметы и отправить их в будущее. Другой, добрый и нежный, живет вблизи двух самок, и ему лучшего не надо. Или один долго постоянно живет на своем участке, а другой - рванул километров за 70. Его уже все потеряли, а он через пару лет возвращается…

- Если ареал удастся продвинуть в восточном направлении, то на какую численность популяция сможет выйти?

- Оценивается, что «Уссурийский заповедник» максимум сможет прокормить 50 особей. Но если они каким-то образом придут в него и места окажется достаточно для 20-30 особей, то и это будет очень хорошо.

- А много дальневосточных леопардов сегодня в неволе?

- Есть международная группа, отслеживающая чистоту популяции в зоопарках мира. Дальневосточный леопард сохраняется в них. И имеется двести особей, о которых действительно можно говорить, что они генетически чистые, но есть и гибридные, которые не могут претендовать на вхождение в этот список.

- То есть «дальневосточнику» действительно исчезновение уже не грозит?

- Еще в 2000-2002 годах поднимался вопрос об изъятии всех наших леопардов из дикой природы, потому что их количество оценивалось в 28-30, что для популяции в дикой природе неминуемая смерть. Но им удалось выжить! Они такие!

- И уже это достойно особого изучения. А как с этим вообще?

- У нас еще нет полной программы исследований. Возможно, осенью к нам приедут ученые, установят свои пункты наблюдения и пойдет такая работа.

Отдельные исследования сегодня уже ведутся, и их надо продолжать, но нужны и более серьезные, которые показывали бы нам генетический статус популяции. Конечно, она уже прошла через «бутылочное горлышко», когда удалось избежать факторов, способных ее уничтожить, и сейчас нет особых опасений, что с нашими кошками совсем плохо. Но есть и тревожные сигналы.

Несколько лет назад была интересная акция - придумать леопарду имя. Котика с беленькими лапками назвали Лордом. Это красиво, но не для популяционных биологов, для которых «перчаточки» - это признак близкородственного скрещивания, которое делает животное или его потомков очень уязвимыми. Леопардесса Рысь была с коротким хвостом. Сейчас появилась еще одна такая, что тоже говорит о существовании какой-то проблемы. Фиксируются животные с изломами на хвосте.

Соответственно, надо смотреть, что происходит. Для этого нужна очень серьезная работа по отбору генетических образцов. Сегодня мы их получаем из эпителия, выделяемого из экскрементов леопардов, которые в зимнее время собирают наши биологи. Бывают крайне редкие печальные случаи, когда животное гибнет, и у нас в руках появляются генетические образцы, по которым можно смотреть, какие проблемы были у этого животного и нет ли чего, что могло бы обеспокоить нас на системном уровне.

В этой работе нам помогает одна из лабораторий Института им. Северцева. А мы по ее результатам принимаем решение - на что дальше бросить наши силы.

То есть серьезная перспектива - это проведение конкретных важных базовых генетических исследований леопарда.

- Известно, что у вас постоянно проходят какие-то акции. Только что прошла посадка кедров…

- Идей - масса. Главное, чтобы при этом свободная фантазия и желания наших сотрудников не превращали мероприятия в нескончаемый фейерверк. Фейерверки нужны в ограниченных количествах. Я призываю их побольше работать с местным населением. Это самое важное. Люди должны чувствовать, что национальный парк - это то, благодаря чему они смогут зарабатывать и хорошо жить. Этому есть масса примеров. И мы должны построить такую систему.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Леопарду уже хорошо, а как людям на его земле?

- Немаловажным здесь для нас является экологическое просвещение - что поджигать траву плохо и опасно, что браконьерство не выход. Плюс мы приступили к проекту с возможным созданием рабочих мест. Начали с Барабаша. Здесь в непосредственной близости от нашего визит-центра, на сопке, нами построена экологическая тропа. Наш отдел экопросвещения создает здесь места, где можно посмотреть следы животных, обитающих вблизи поселения, интерактивные игровые площадки, уже воссоздан участок укрепрайона времен Второй мировой войны.

Но у наших сотрудников не будет возможности обеспечить экскурсионное сопровождение по этой тропе. Это смогут делать, например, местная молодежь, пройдя школу экскурсовода, которая таким образом сможет что-то зарабатывать. Сегодня для Барабаша «Земля леопарда» стала градообразующим предприятием: другой работы здесь нет.

В непосредственной близости от нашего визит-центра останавливаются автобусы с китайскими туристами. Сейчас устанавливаются связи с турагентствами, через которые они едут. Плюс школы.

На фото: Директор ФГБУ «Объединенная дирекция государственного природного биосферного заповедника «Кедровая падь» и национального парка «Земля леопарда» Татьяна Александровна Барановская: «Основная проблема сейчас связана с тем, что мы достигли максимальной емкости числа животных, которую эта территория может вместить».

Виктор КУДИНОВ. Фото Игоря КУХАРЯ.