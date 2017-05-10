Население Приморья продолжает сокращаться

По оценке, на 1 января 2017 года в Приморском крае постоянно проживало 1923.1 тыс. человек, в том числе 1483.2 тыс. горожан и 439.9 тыс. сельских жителей. За январь-март численность населения Приморского края уменьшилась на 3.1 тыс. человек и на 1 апреля 2017 года составила 1920 тыс. человек. Сокращение численности происходило как за счет естественной убыли – 49%, так и по причине миграционного оттока – 51%, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

За I квартал текущего года в крае родилось 5.2 тыс. младенцев (на 13% меньше, чем за I квартал 2016), при этом коэффициент на тысячу человек насе-ления снизился до 10.9 промилле. Удельный вес рожденных вторыми и более по порядку составил 58% всех родившихся детей.

В целом по краю за январь-март 2017 года число умерших превысило число родившихся на 30% (за январь-март 2016 на 14%) и составило 6.7 тыс. человек (14.2 умерших на 1000 человек населения). Сократилось число смертей от болезней органов дыхания – на 15% и пищеварения – на 9%, инфекционных и паразитарных болезней - на 11%. В тоже время значительно выросла смертность от причин, не квалифицированных в других рубриках: от «старости» - в 2 раза. Мужская смертность (3.5 тыс. человек) превысила женскую на 7%.

Показатель младенческой смертности составил 6.6 ребенка в возрасте до 1года на 1000 родившихся (в январе-марте 2016 – 7.4).

В органах ЗАГС с начала года зарегистрировано 2.6 тыс. браков (больше чем за январь-март 2016 года на 10%) и 2.3 тыс. разводов (на 2%). На 1000 за-ключенных браков пришлось 865 разводов (в январе-марте 2016 года – 929).

Число прибывших в Приморский край из других регионов России за ян-варь-март 2017 года составило 3.7 тыс. человек (на 7% меньше, чем в январе-марте 2016), из других стран – 1.6 тыс. человек (на 44%). Выехало в другие ре-гионы России 4.8 тыс. человек (на 7% меньше), в другие страны – 2.1 тыс. че-ловек (на 2%). За январь-март текущего года сменили место жительство на территории края – 9.2 тыс. приморцев (на 0.3% больше, чем в январе-марте 2016), причем из них 4.1 тыс. человек сменили постоянную прописку.

Приморскстат.