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Население Приморья продолжает сокращаться

10 Мая 2017, 13:12 | Приморье

По оценке, на 1 января 2017 года в Приморском крае постоянно проживало 1923.1 тыс. человек, в том числе 1483.2 тыс. горожан и 439.9 тыс. сельских жителей. За январь-март численность населения Приморского края уменьшилась на 3.1 тыс. человек и на 1 апреля 2017 года составила 1920 тыс. человек. Сокращение численности происходило как за счет естественной убыли – 49%, так и по причине миграционного оттока – 51%, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

За I квартал текущего года в крае родилось 5.2 тыс. младенцев (на 13% меньше, чем за I квартал 2016), при этом коэффициент на тысячу человек насе-ления снизился до 10.9 промилле. Удельный вес рожденных вторыми и более по порядку составил 58% всех родившихся детей.

В целом по краю за январь-март 2017 года число умерших превысило число родившихся на 30% (за январь-март 2016 на 14%) и составило 6.7 тыс.  человек (14.2 умерших на 1000 человек населения). Сократилось число смертей от болезней органов дыхания – на 15% и пищеварения – на 9%, инфекционных и паразитарных болезней - на 11%. В тоже время значительно выросла смертность от причин, не квалифицированных в других рубриках: от «старости»  -   в 2 раза. Мужская смертность (3.5 тыс. человек) превысила женскую на 7%.

Показатель младенческой смертности составил 6.6 ребенка в возрасте до 1года на 1000 родившихся (в январе-марте 2016 – 7.4).

В органах ЗАГС с начала года зарегистрировано 2.6 тыс. браков (больше чем за январь-март 2016 года на 10%) и 2.3 тыс. разводов (на 2%). На 1000 за-ключенных браков пришлось 865 разводов (в январе-марте 2016 года – 929).

Число прибывших в Приморский край из других регионов России за ян-варь-март 2017 года составило 3.7 тыс. человек (на 7% меньше, чем в январе-марте 2016), из других стран – 1.6 тыс. человек (на 44%). Выехало в другие ре-гионы России 4.8 тыс. человек (на 7% меньше), в другие страны – 2.1 тыс. че-ловек (на 2%). За январь-март текущего года сменили место жительство на территории края – 9.2 тыс. приморцев (на 0.3% больше, чем в январе-марте 2016), причем из них 4.1 тыс. человек сменили постоянную прописку.

Приморскстат.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: миграция  смертность  заболеваемость  население  переселение  рождаемость  инфекция 



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Комментарии

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРјРєР°13:34, 10.05.2017#

    у меня дети уехали с ПК и ни за какие коврижки возвращаться не хотят, не видят тут никаких перспектив.

  • КОТ14:06, 10.05.2017#

    А регистрацию они сменили? Или уехать уехали, а по бумажкам они тут?

  •  Р’В Р Р†Р вЂљРІвЂћСћР В14:18, 10.05.2017#

    а какие в их понимании перспективы? видать ни у вас ни у них ни кола и не двора. так . перекати поле. краснодар мечта пенсионера? хорошо там где нас нет.

  • 113:51, 10.05.2017#

    Робяты, когда копируете текст переносы убирайте!

  • КОТ14:06, 10.05.2017#

    А сколько тысяч тех, которые уже давно не живут в ПК, но имеют регистрацию тут? А их родственники всячески скрывают это! Реальные цифры покинувших ПК навсегда, либо на ближайшие 10 лет, намного выше!!!

  • Псевдоним14:10, 10.05.2017#

    тут одна перспектива, умереть с надеждой

  • В Р вЂ™Р’В Р В Р вЂ Р В 14:19, 10.05.2017#

    для никуя не делавшего

  •  Р†Р вЂљРІвЂћСћР В РІР‚в14:20, 10.05.2017#

    для никуя не делавшего

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