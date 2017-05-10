Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Население Приморья продолжает сокращаться
По оценке, на 1 января 2017 года в Приморском крае постоянно проживало 1923.1 тыс. человек, в том числе 1483.2 тыс. горожан и 439.9 тыс. сельских жителей. За январь-март численность населения Приморского края уменьшилась на 3.1 тыс. человек и на 1 апреля 2017 года составила 1920 тыс. человек. Сокращение численности происходило как за счет естественной убыли – 49%, так и по причине миграционного оттока – 51%, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
За I квартал текущего года в крае родилось 5.2 тыс. младенцев (на 13% меньше, чем за I квартал 2016), при этом коэффициент на тысячу человек насе-ления снизился до 10.9 промилле. Удельный вес рожденных вторыми и более по порядку составил 58% всех родившихся детей.
В целом по краю за январь-март 2017 года число умерших превысило число родившихся на 30% (за январь-март 2016 на 14%) и составило 6.7 тыс. человек (14.2 умерших на 1000 человек населения). Сократилось число смертей от болезней органов дыхания – на 15% и пищеварения – на 9%, инфекционных и паразитарных болезней - на 11%. В тоже время значительно выросла смертность от причин, не квалифицированных в других рубриках: от «старости» - в 2 раза. Мужская смертность (3.5 тыс. человек) превысила женскую на 7%.
Показатель младенческой смертности составил 6.6 ребенка в возрасте до 1года на 1000 родившихся (в январе-марте 2016 – 7.4).
В органах ЗАГС с начала года зарегистрировано 2.6 тыс. браков (больше чем за январь-март 2016 года на 10%) и 2.3 тыс. разводов (на 2%). На 1000 за-ключенных браков пришлось 865 разводов (в январе-марте 2016 года – 929).
Число прибывших в Приморский край из других регионов России за ян-варь-март 2017 года составило 3.7 тыс. человек (на 7% меньше, чем в январе-марте 2016), из других стран – 1.6 тыс. человек (на 44%). Выехало в другие ре-гионы России 4.8 тыс. человек (на 7% меньше), в другие страны – 2.1 тыс. че-ловек (на 2%). За январь-март текущего года сменили место жительство на территории края – 9.2 тыс. приморцев (на 0.3% больше, чем в январе-марте 2016), причем из них 4.1 тыс. человек сменили постоянную прописку.
Приморскстат.
Новости тематики
- Население Приморья продолжает сокращаться
- Полпред президента Юрий Трутнев примет участие в Дальневосточном МедиаСаммите-2017
- В Приморье выходные начнутся с дождя
- Телефестиваль "Человек и море" вновь отправляется в плавание
- В Приморье дождей не будет до конца рабочей недели
- Маше Коломейцевой из Приморья нужна помощь
- Пришкольные лагеря заработают с июня
- Общественным организациям города помогают финансово
- В Приморье погода в начале рабочей недели будет неустойчивой
- В выходные в Приморье ожидаются кратковременные дожди
Новости раздела
- Леопарду становится тесно
- Население Приморья продолжает сокращаться
- Когда за лесом видны деревья
- МФЦ Приморья "отменяют" прописку
- Заинтересовать, научить, закрепить…
- Полпред президента Юрий Трутнев примет участие в Дальневосточном МедиаСаммите-2017
- В Приморье выходные начнутся с дождя
- Проект "Посмотри на Владивосток" расширяет партнерскую команду
- В Приморье сотрудники нацпарка "Зов тигра" расчистили целебный родник Милоградовский
- Телефестиваль "Человек и море" вновь отправляется в плавание
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Абрамович покупает один из крупнейших портов Приморского края
- Приморцы узнают, на каких АЗС лучше не заправляться
- Планы США проверять порты Приморья российские власти приравняли к объявлению войны
- Начало работы паромной линии Владивосток – Расон может стать поводом для войны
- "Терминал Астафьева" хорошо подзаработал на перевалке угля в Находке
- В Приморье "Лесную поляну" попросили покинуть поляну
- В Приморье запахло гелием
- США возьмут под контроль порты Владивостока и Находки
- Огромные рыбины мешают водолазам чистить бассейны в океанариуме (фото)
- Главный тренер "Луча-Энергия": Как играть, когда в клубе бардак продолжается?
у меня дети уехали с ПК и ни за какие коврижки возвращаться не хотят, не видят тут никаких перспектив.