Когда за лесом видны деревья

Дендрарий ботанического сада служит науке и всегда открыт для людей

Поддержание высокого уровня приморской фауны - одна из приоритетных задач государственной программы «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы. В ее решении особую роль играет ФГБУН «Ботанический сад-институт ДВО РАН». На вопросы деловой газеты «Золотой Рог» отвечают его сотрудники-ветераны кандидат биологических наук Людмила ПШЕННИКОВА и доктор биологических наук Николай ДЕНИСОВ:

- Николай Иванович, для многих посетителей ботанический сад во Владивостоке - одно из любимых мест отдыха. Наверное, это поверхностное впечатление?

Н.И.: - Пожалуй. Прежде всего, суть ботанического сада в том, что он является научно-исследовательским учреждением, где имеются коллекции живых растений, на которых проводятся научные исследования.

Наша цель - это привлечение местных и инорайонных растений в наши коллекции, изучение, выделение лучших из них для местных условий, в которых они могут существовать. Ведь не секрет, что для многих из них наши суровые климатические условия гибельны. Из-за низких температур и специфических условий муссонного климата их биология нарушается, и они у нас уже через год-два после посадки оказываются непригодными.

Наши исследования проводятся в экспозициях и коллекциях ботанического сада в зависимости от ставящихся задач. Занимаются этим лаборатория цветоводства и лаборатория интродукции древесных растений. Мы, в частности, уже десятки лет занимаемся древесными.

Отмечу, что площади нашего дендрария, сколько времени существует ботанический сад, всегда были ограничены, что доставляло и создает для нас неудобства. Его специфика в том, что в отличие от многих других большую часть его территории занимает лес, и, чтобы создать какую-то коллекцию, под нее нужно подготовить новый участок.

Работу по дендрарию начинали еще наши предшественники, а мы здесь работаем уже: 42 года - Людмила Михайловна, и я - 32 года. Был на разных должностях, в том числе и руководящих. Еще до нас создавались первые экспозиции, впервые привлекались многие древесные растения и был заложен участок старого дендрария, который находится на территории левее оранжереи. Сейчас он реконструируется.

Я знаю, что сотрудники ботсада того периода приложили большие усилия для создания коллекций. Было изучено множество растений, и многие из них в результате научных исследований были внедрены.

- В чем вы продолжили их дело?

Н.И.: - В рамках программы развития ботанического сада нами решалась задача по созданию нового дендрария и экспозиции. Когда я пришел сюда в 1985 году, эта работа уже началась.

На участке ботсада напротив санатория «Амурский залив» мы проводили посадки в течение 15 лет. Было высажено более 500 видов древесных растений. Там были заложены многие наши экспозиции. Руководила этой работой тогда заведующая нашей лабораторией, кандидат биологических наук Елена ПЕТУХОВА. Мне тогда довелось закладывать экспозиции по лианам и розоцветным. Александру ПРИЛУЦКОМУ - по хвойным растениям, у Людмилы Михайловны там была великолепная коллекция кленов.

Тогда мы освоили довольно большую территорию. Приходилось не только высаживать растения, ухаживать за ними, но и охранять, особенно под Новый год - хвойники. Но уследить за всем не удавалось. К сожалению, уже порядка 10-15 лет работы на том участке прекращены.

Посадки нового дендрария часто страдали от пожаров, вызванных неаккуратными посетителями. Один из таких пожаров, в сильный ветер, всего за два часа уничтожил все наши пятнадцатилетние труды. И после этого работы там были прекращены. Было решено перенести их на участки близлежащие к административному зданию.

После этого наша лаборатория приступила к созданию комбинированного дендрария, позволяющего сочетать изучаемые нами растения с их экспозиционным использованием. Для посетителей здесь устраивались дорожки. Лет за пятнадцать был создан хороший декоративный массив, куда многие любят заглядывать, бывая у нас.

Сейчас здесь цветут рододендроны, форзиция, абрикос, магнолия, кобус, вишня войлочная и вишня-саженка. Природа вступает в свои права, и мы проводим новые наблюдения и делаем свежие посадки.

Л.М.: - Но площадей по-прежнему катастрофически не хватает. У меня есть что вынести и показать, но не могу. В ином случае даже хорошо, если что-то выпало, потому что можно убрать и на этом месте посадить что-то новое, перспективное.

- Людмила Михайловна, а в чем видятся перспективы вашей работы?

Л.М.: - Для Приморского края они заключаются в введении новых древесных растений на его территории. Например, форзиция в озеленение вышла из нашего ботанического сада. Отсюда же - арония черноплодная, которая теперь есть у многих на дачах и приусадебных участках. Здесь испытывались многие виды хвойных пород. Та же туя, которую сейчас к нам в край поставляют из дальних стран. Первая голубая ель в Приморье тоже появилась в ботаническом саду в 1948 году.

Те, кто поставляет новые для Приморья виды растений, смотрят, что у нас приживается, то и везут. Считают, что раз туя прошла наши испытания, то можно предлагать в продажу ее разные декоративные формы. Абсолютно новые виды растений завозить не рискуют.

Но дендрарий нужен не только для введения в культуру новых для региона растений, еще и для селекции.

- И над чем в этом плане вы работаете?

Л.М.: - Например, занимаемся селекцией сирени. Казалось бы, зачем? Растет же себе!

На самом деле у нас произрастает сирень широколистная, которая пришла к нам из Китая. Она более устойчива к нашему климату, да и почвы Китая схожи с нашими. Эта сирень у нас не болеет. А обыкновенная сирень, на основе которой созданы три тысячи сортов, которые хотят иметь у себя в садах многие люди, родом с меловых склонов Балкан. Она привыкла расти на известняках, а придя к нам на кислые почвы - начинает болеть. Три-четыре года, и ее листья начинают поражать грибные болезни, она хуже цветет и в конечном счете выпадает.

Наша задача - получить такие сорта сирени, которые были бы устойчивы в нашем климате к нашим патогенным грибам. Создание новых сортов сохраняет не только наши деньги, но и экологию, потому что для устойчивых растений меньше применяются яды, которые попадают в почву.

У нас есть удачные опыты, получены устойчивые сорта - гибриды сирени широколистной и обыкновенной. Был создан «Вечерний Владивосток». К сожалению, желающим его пока не хватает. Хороший сорт - «Незнакомка». На подходе еще несколько сортов.

Есть особая группа поздних сиреней. Мало кто о них знает, но в городских посадках их уже видно, и они очень перспективны. Это сирени волосистые - группа «Престон». Они устойчивы к различным болезням и почвенным условиям, достаточно красивы, хотя у них нет своеобразного запаха сирени, к которому все привыкли. Мы их пропагандируем испытываем, и опять-таки создаем на их основе свои новые сорта.

Также мы разрабатываем и рекомендуем свою агротехнику выращивания растений в наших условиях. Для этого тоже нужны коллекции, дендрарий.

Н.И.: - Коллектив нашей лаборатории небольшой, и каждый сотрудник имеет большой объем курируемых видов. В частности, у меня большая часть видов и родов семейства розоцветных, я занимаюсь деревянистыми лианами. У Людмилы Михайловны кроме сиреней - вегелы, форзиции, можжевельники и «всего понемногу», заведующая нашей лаборатории Инна КОКШЕЕВА занимается рододендронами. Есть ответственный за хвойные растения. У нас мало людей, но мы - каждый специалист в своей области.

Наш коллектив создал очень хорошую научно-исследовательскую базу для изучения древесных растений. И итоги завершающих исследования работ мы публикуем. Так, в 2011 году нами был выпущен отчетный сборник «Древесные растения Ботанического сада-института ДВО РАН». В нем были подведены итоги наших длительных исследований по интродукции 753 таксонов древесных растений, относящихся к 41 семейству, 96 родам и 367 видам.

Помимо интродукции растений в наши климатические условия одно из важнейших направлений нашей работы - это семенной обмен. Наша группа, которая этим занимается и которой 25 лет руководила Людмила Михайловна, имеет широкие связи и с заграничными, и с отечественными учреждениями ботанического профиля. Ежегодно ею создаются и рассылаются делектусы - каталоги семян. Много времени группа уделяет сбору семенного материала, необходимого для обмена, и выполнению заявок. Сборы производятся не только у нас, но и в экспедициях.

Л.М.: - Сейчас около 300 ботанических садов ведут с нами обменный фонд, переписку. И Россия, и зарубежье. Мы высылаем им свои семена за свой счет, они нам - свои семена за свои деньги. Это называется бесплатный обмен. Хотя, конечно, это стоит денег, и эти расходы планируются в бюджете ботанического сада.

Бывает, что просят интернаты, школы. Им мы высылаем, но частным лицам - нет.

Н.И.: - Исключение - за счет семенного обмена мы можем наши уникальные растения поставлять по заявкам селекционеров, работающих в западных районах России и в Европе.

Наш семенной материал довольно востребован. Так, наш амурский виноград давно используется селекционерами для создания зимостойких сортов. Первым в стране для этого его применил Мичурин. Наши яблоня маньчжурская, груша уссурийская и другие виды, прошедшие через руки селекционеров, позволили передвинуть границы плодоводства в нашей стране значительно севернее.

По просьбе селекционеров из других районов мы можем в любой момент предоставить новый материал. При этом главной нашей задачей остается сохранение в коллекциях и экспозициях формы, которые пригодны для юга Дальнего Востока.

ВОПРОС РЕБРОМ

- С муниципалитетами связь не прервана?

Л.М.: - Прервана. Раньше мы заключали договоры с озеленительными организациями муниципалитетов, давали им материалы на размножение. А сейчас этого нет.

Н.И.: - Очень давно, когда у нас директором был Валерий НЕДОУШКО, к нам как-то приезжали ответственные лица из администрации Владивостока проконсультироваться, как наладить в городе дело с озеленением. Тогда мы вроде достигли соглашения о сотрудничестве. И Валерий Алексеевич по доброте душевной подарил книжку об озеленении, которую издали наши предшественники. Тогда я сказал ему, что зря он это - с книжкой, что они к нам больше не приедут. Так и получилось.

Видно, посчитали, что все есть в книге. А ведь не все, и мы сегодня единственные специалисты в своем роде, которые изучали растения, включенные в наши книги, и только мы знаем, в каких условиях они могут существовать и успешно внедряться в озеленение.

Я считаю, что если бы к нам прислушивались, то и город выглядел бы симпатичнее, и ассортимент его зеленого наряда - новее и декоративнее. Конечно, мы стараемся донести новые возможности - в частности, выступали на двух городских конференциях по нашим исследованиям, - но внедрять сегодня очень сложно. В основном этим занимаются частники. Тем не менее наш институт-ботсад все-таки внес существенную лепту в озеленение городов края.

Л.М.: - Наш дендрарий, конечно, нужен, потому что жизнь не кончается. Появляются новые виды, сорта. Нам хочется делать что-то большее. Надо расширяться и постоянно накапливать, потому что есть ботанические сады с более серьезными коллекционными фондами, чем наши. Но, чтобы разработать площади, нанять рабочих, нужны деньги. А еще нужны охрана и новые специалисты - кураторы коллекций.

На фото: Сотрудники ФГБУН «Ботанический сад-институт ДВО РАН» кандидат биологических наук Людмила Пшенникова и доктор биологических наук Николай Денисов: «Суть ботанического сада в том, что он является научно-исследовательским учреждением, где имеются коллекции живых растений, на которых проводятся научные исследования».

Иван КРЫШАН. Фото автора.