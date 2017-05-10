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МФЦ Приморья "отменяют" прописку

10 Мая 2017, 11:05 | Приморье

Губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ 4 мая принял участие в заседании Госсовета РФ и комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития РФ, которое провел президент Владимир ПУТИН. Глава государства поручил создать условия для обращения в любой центр «Мои документы» независимо от места проживания и регистрации гражданина. Жители Приморья уже могут получить 71 госуслугу – это треть всех госуслуг, переведенных в электронный вид, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Как отметил президент, в настоящее время по всей стране работают три тысячи МФЦ, которые предоставляют практически весь спектр госуслуг.

«Принципиальная задача – создать условия, чтобы граждане могли обратиться в любой МФЦ, независимо от места своего проживания и регистрации. Это важный шаг к созданию целостной, интегрированной системы предоставления государственных и муниципальных услуг», – обозначил Владимир Путин.

Как прокомментировал после заседания губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, в рамках государственной программы Приморского края «Информационное общество» на 2013-2020 годы в сети МФЦ Приморья уже организовано предоставление 71 услуги по принципу экстерриториальности, и этот перечень постоянно расширяется.

«Мы активно работаем над расширением списка услуг многофункциональных центров, их оптимизацией, повышением качества и доступности. На постоянной основе проводится мониторинг востребованности услуг у населения, на основании чего принимается решение о совершенствовании организации предоставления услуг на базе МФЦ», – акцентировал губернатор.

В Приморье действуют 37 МФЦ, где можно получить 212 госуслуг. Охват населения составляет 97,47%. Ежедневно в приморских МФЦ обслуживают около 5 тысяч посетителей. Количество граждан, получающих государственные и муниципальные услуги в электронной форме, а также уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления госуслуг в Приморье выше, чем в среднем по стране. Среднее время ожидания в очереди в МФЦ края – 15 минут против 21,9 минуты в среднем по РФ. Кроме того, Приморский край занимает 14 место по количеству зарегистрированных пользователей на Едином портале Госуслуг.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: госуслуги  МФЦ 



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Комментарии

  • Псевдоним13:01, 10.05.2017#

    А кто будет обрабатывать этих граждан в соответствующих организациях (по запросам). Там три калеки в пол-ряда. . . с зарплатой 15 тыс. руб.

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