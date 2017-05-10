Заинтересовать, научить, закрепить…

Решение многих кадровых проблем на предприятиях Приморского края обеспечит профориентационная работа со школьниками

Профессиональная ориентация школьников - одно из важнейших направлений развития человеческого капитала и экономики Приморского края. На сегодняшний день производственные предприятия региона нуждаются в квалифицированных рабочих: энергетиках, судостроителях, мастерах сварочных работ, аграриях, инженерах. Перечисленные специальности требуют среднего профессионального образования, которое, до недавнего времени, не особенно привлекало местную молодежь, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

В рамках государственной программы «Содействие занятости населения Приморского края», рассчитанной на 2013-2020 годы, департаментом труда и социального развития, а также центрами занятости населения в регионе ведется политика по ориентации молодежи Приморья на выбор профессий, необходимых экономике региона. Кроме того, стратегически важны и цели по закреплению молодых специалистов на территории Приморья и сокращению их оттока в другие регионы России.

Как отметила начальник отдела профориентации и профессионального обучения департамента труда и социального развития Приморского края Елена ГРУШУНОВА, в 2016 году 13162 гражданина в возрасте 14-29 лет получили услуги по профессиональной ориентации, что составляет 37,8% от общей численности граждан, получивших услуги по профориентации в 2016 году.

- Особое внимание уделялось профориентации слабозащищенной молодежи: выпускникам детских домов, инвалидам, условно осужденным, - добавила Елена Грушунова. - Государственные услуги по профессиональной ориентации оказываются в групповой и индивидуальной форме. При проведении индивидуальной консультации чаще всего проводится компьютерное тестирование, а также беседы о выработке наиболее эффективной тактике поиска работы, демонстрируются видеофильмы о профессиях, акцентируется внимание как на профессиональном выборе, так и на профилактике противоправных действий.

По словам Грушуновой, центрами занятости населения в Приморье налажена массовая и групповая профориентационная работа с молодежью. Основной задачей этого направления является ориентация выпускников общеобразовательных школ на получение базового профессионального образования по специальностям, востребованным на рынке труда.

- В 2016 году 24 центра занятости населения совместно с органами образования организовали ярмарки учебных мест или дни профориентации, в которых приняли участие 5504 школьника, - отметила Грушунова. - Для выпускников профессиональных учебных заведений края организуется акция «Карьера», во время которой молодых специалистов обучают технологии построения карьеры. В 2016 году акции «Карьера» прошли в 12 городах и районах края, в них приняли участие 811 человек.

Профориентационная работа со школьниками уже сегодня показывает положительные результаты в Приморском крае, уверены эксперты.





- Некогда повальная тенденция на получение высшего образования, например, в сферах юриспруденции и экономики постепенно идет на спад, - отметила первый заместитель директора Инвестиционного агентства Приморского края Елена ЯСКЕВИЧ. - Сегодня, когда известны потребности бизнеса в кадровых ресурсах, в том числе имеются прогнозы этих потребностей на семь лет вперед, можно проводить и качественную образовательную политику региона, формировать у молодежи реальные представления о рынке труда.

Нехватка кадров до сих пор отмечается в агропромышленном секторе Приморского края. По словам председателя СХПК «Новолитовский» Николая ЛЕМЕШЕВСКОГО, в АПК Приморья не хватает аграриев, ветеринаров, зоотехников и прочих мастеров сельского хозяйства.





- В агропромышленный комплекс Приморья необходимо вернуть специалистов, - отметил Николай Лемешевский. - В этом плане курс, взятый властями края, верный: вопрос обеспечения кадрами сельскохозяйственных предприятий Приморского края необходимо решать на договорной основе с профильными образовательными учреждениями. Кроме того, необходимо создать престижный облик села, чтобы молодежь Приморья знала, что жить за городом - не означает быть отрезанным от цивилизации с ее коммуникациями, а также работать на низкооплачиваемой работе.

В распоряжении краевых властей находится целый спектр инструментов, способствующих успешной реализации профориентационной работы. Так, к 2017 году более 250 педагогов приморских школ прошли курсы повышения квалификации по вопросам профессиональной ориентации школьников. Кроме того, с 2014 года в Приморье работает специализированный сайт «Центр профессиональной ориентации», некогда признанный «лучшим интернет-проектом органов государственной власти». Портал содержит полезные сведения об учебных заведениях, а также о потенциальных работодателях. Там же потенциальные абитуриенты могут пройти профессиональное тестирование и пообщаться со специалистами.

Престиж рабочих профессий в регионе повышается и за счет развития движения World Skills, представляющего собой чемпионаты рабочих профессий. В рамках чемпионатов образовательными учреждениями при содействии краевых властей проводится целый ряд профориентационных мероприятий для школьников: потенциальные специалисты имеют возможность попробовать себя в работе на тренажерах, понаблюдать за мастерством молодых специалистов, а также вступить в диалог с потенциальными работодателями и даже нанести визит на промышленные предприятия.

По словам директора краевого департамента труда и социального развития Лилии ЛАВРЕНТЬЕВОЙ, профессиональная ориентация - один из важнейших элементов при построении карьеры.





- Чем раньше молодой человек определится с желаниями, возможностями в выборе профессии, а также разберется с потребностями современного рынка труда, тем проще ему будет подобрать для себя учебное заведение, - убеждена Лаврентьева.

КСТАТИ

Неделя без турникетов

В рамках всероссийской акции «Неделя без турникетов» более 450 школьников Приморья в апреле этого года получили возможность участвовать в экскурсиях на предприятия края, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Так, совместными усилиями руководителей предприятий, специалистов Приморского центра занятости населения и властей края для студентов и школьников Артемовского городского округа были организованы экскурсии на предприятие АО «Гормолокозавод «Артемовский»; выпускники 9 классов школы №1 пгт Славянка и воспитанники реабилитационного центра «Парус надежды» посетили ПАО «Славянский СРЗ» (судоремонтный завод), а также научно-исследовательское судно «Южморгеология»; ученики 4-10 классов из четырех школ Чугуевского района нанесли визит в три предприятия - ООО «Гранит», ООО «Лунь ЮЭ», а также в КГБУ «Чугуевская больница»; для 132 учеников 8-9 классов школ Яковлевского и Анучинского районов, кроме мастер-классов в учебных заведениях, была организована экскурсия по цехам и музею на ПАО «АКК «Прогресс»; 14 учащихся девятого класса МБОУ «СОШ № 11» города Владивостока посетили ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус»; воспитанникам КГКУ «Центр содействия семейному устройству № 1» города Владивостока специалисты Приморского центра занятости населения совместно с представителями АО «Центр судоремонта «Дальзавод» организовали экскурсию на предприятие.

Кроме экскурсий на предприятия в рамках акции «Неделя без турникетов» школьники смогли поучаствовать и в днях открытых дверей Приморского центра занятости населения. В акции приняли участие 12 отделений регионального центра занятости в городах и районах края.

На фото: Профессиональная ориентация школьников - одно из важнейших направлений развития человеческого капитала и экономики Приморского края.

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ. Фото автора.