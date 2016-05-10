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Экспертом ДВ МедиаСаммита станет научный руководитель Института экономики РАН
10 Мая 2016, 17:30 | Приморье
Руслан Гринберг выступит с докладом на тему "Экономические перспективы Дальнего Востока в условиях кризиса"
Научный руководитель Института экономика РАН Руслан Гринберг станет экспертом III Дальневосточного МедиаСаммита и выступит с докладом "Экономические перспективы Дальнего Востока в условиях кризиса", сообщает Деловая газета "Золотой Рог" - информационный партнер МедиаСаммита. Спикер уверен в продуктивном общении с участниками форума.
– Я никогда еще не был во Владивостоке и с радостью приму участие в МедиаСаммите. Тем более, что в качестве главного редактора журнала "Мир перемен" я тоже считаю себя журналистом, вашим коллегой, — отмечает Руслан Гринберг.
Эксперт III Дальневосточного МедиаСаммита выступит с лекцией на тему "Экономические перспективы Дальнего Востока в условиях кризиса".
– Я уверен, что на нашем форуме состоится самый серьезный разговор не только о проблемах региона, но и о тех глобальных вызовах, перед которыми сегодня оказались Россия и мир в целом, — поделился ожиданиями от участия в МедиаСаммите научный руководитель Института экономики РАН.
Напомним, первый МедиаСаммит прошел летом 2014 года по инициативе губернатора Приморского края Владимира Миклушевского и краевого отделения Союза журналистов России, тогда он собрал более 650 журналистов, сотрудников пресс-служб учреждений и предприятий Дальнего Востока и стран АТР. В рамках мероприятия прошло 23 секции и мастер-класса, прозвучало более 50 докладов. На следующий год журналисты, политики, общественники, чиновники и бизнесмены собрались на отраслевой площадке в небывалой для ДФО концентрации.
Масштаб первого "премьерного" форума 2014 года пошел организаторам впрок: тематические границы мероприятия стали шире, количество и статус экспертов — повышены, острота и актуальность дискуссий подняты сразу на несколько градусов. 45 секций II МедиаСаммита за два дня посетили 1,9 тысячи гостей и участников.
Досье "Золотого Рога": Дальневосточный МедиаСаммит — это единственная коммуникационная площадка для специалистов СМИ, PR и блогосферы Дальнего Востока. Целью МедиаСаммита является объединение медиа-сообщества Дальнего Востока, решение актуальных вопросов в сфере массовых коммуникаций региона. Участниками Саммита станут представители масс-медиа регионов Дальнего Востока, иностранных СМИ, федеральных и региональных органов власти, а также эксперты отрасли из центральной части страны.
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Теги: кризис медиасаммит экономика
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