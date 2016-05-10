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Малая авиация развивает туризм на севере Приморья
Малая авиация в Приморье способствует развитию туристических маршрутов в северных районах края. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», об этом рассказала директор туристско-информационного центра региона Дарья Гусева.
Расширение географии полетов в отдаленные районы Приморья способствует развитию новых туристических продуктов, отметила руководитель центра.
«Туристско-информационный центр разработал маршруты на север края, в том числе межрегиональные, включающие посещение Сихотэ-Алинского заповедника. Осенью прошлого года мы совершили рабочую поездку в Тернейский муниципальный район, где специалисты оценили состояние средств размещения и дорог. Результатом стал первый турпакет, запущенный «Билетуром», – сообщила Дарья Гусева.
Добраться до заповедника можно за два часа рейсом «Владивосток-Пластун». Туристам предлагается совершить экскурсию по тропе «Мыс Северный», посетить озеро Благодатное и бухту Удобную, полюбоваться красотами приморской тайги и посетить музей Сихоте-Алиньского заповедника.
«Здесь власть над территорией делят амурские тигры, по берегам озер в поисках голубики бродят гималайские и бурые медведи, на рифах отдыхают тюлени ларги, а в глубине тайги прячется от харзы – хищной куницы – маленький саблезубый олень кабарга», – рассказывают экскурсоводы.
Кроме того, можно совершить экскурсию в один из самых северных районов края – Пожарский, и познакомиться с Удэгейской легендой.
«Долина реки Бикин – яркий пример уникальной флоры и фауны Приморского края. Многоярусные леса, элеутерококк, женьшень и лимонник, утка-мандаринка и иглоногая сова, бикинские пещеры и ручьи – такого смешения южного и западного животного и растительного мира нет нигде на евразийском континенте», – отметила Дарья Гусева.
В селе Красный Яр туристы могут посетить этнокультурный центр, общину «Тигр», столярную, швейную и сувенирную мастерские.
«Приморье славится на весь мир своей уникальной природой: на территории края находится шесть государственных природных заповедников, 13 заказников, три национальных парка, лечебно-оздоровительные местности, ботанические сады и многое другое – всего около 900 памятников природы. Экологический туризм является популярным видом отдыха для жителей и гостей региона, у этого направления огромный потенциал, который получает новый импульс к развитию с развитием малой авиации», – отметили в центре.
2017-й год в России объявлен годом особо охраняемых территорий, это будет способствовать развитию экологического туризма в Приморье, ведь региону есть чем гордиться, уверены эксперты ТИЦ.
«Развивать экотуризм необходимо, ведь в Приморье удивительной красоты природа, это отмечают все наши гости из других регионов России и стран мира», – акцентировал ранее Владимир Миклушевский.
Напомним, потенциал края в сфере развития туризма презентуют на втором Тихоокеанском Туристском форуме, который пройдет в Приморье с 19 по 22 мая и включит около 20 мероприятий, интересных как представителям бизнес-сообщества, так и гостям и жителям края.
Отметим, Губернатор Владимир Миклушевский дал поручение профильным ведомствам проработать вопрос о расширении карты полетов малой авиации в Приморье. По словам главы региона, развитие внутрикраевых авиаперевозок просто необходимо на такой большой территории. Кроме того, планируется приобрести третье воздушное судно, которое позволит обеспечить дополнительные маршруты.
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