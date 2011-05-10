Что кроется за отставкой кавалеровского главврача?

Новый глава Кавалеровского района Сергей ЗАЙЦЕВ представил медикам местной центральной районной больницы нового главврача – Вячеслава НАЗАРЕНКО, бывшего заведующего травматологическим отделением больницы. Главврач Ирина МАРИНЧЕНКО уволена в связи с истечением срока контракта, но она не согласна с таким решением.

Ирина Маринченко намерена обжаловать свое увольнение в районном суде, если понадобится – и в краевом. На руках у нее, говорят, есть договор, заключенный на неопределенный срок с прежним главой района. Но, главное, она считает, что успешно выполняла свои обязанности. За три года, что она руководила местной больницей, в 2009 г. кавалеровская больница вошла в тройку лучших районных больниц, в прошлом году заняла первое место среди районных ЛПУ края.

За три года процент детской смертности снизился с 16,9 до 10,7%, смертность в стационаре снизилась с 163 человек до 79 человек в год, в стационаре пролечен большой процент иногородних больных из соседних районов – в целом до 25%, а по хирургическому и акушерско-гинекологическому профилю – до 40%. Улучшена организация скорой медицинской помощи, службу перевели в новое помещение. Отпраздновала новоселье поликлиника в п.Фабричный. Значительно обновлена материально-техническая база больницы: мебель, флюорограф, аппарат УЗИ с кардиологическим датчиком, кардиомонитор, аппараты ИВЛ, инкубатор для выхаживания новорожденных, лабораторное оборудование, колоноскоп, эндохирургический лапароскопический комплекс и современное оборудование для женской консультации, родильного отделения, операционного блока и реанимации, кардиологическое диагностическое оборудование и т.д. Было компьютеризировано большинство отделений больницы.

За три года прошли сертификационные циклы и тематические усовершенствования 117 врачей и 159 медсестер, сертификаты имеют 95% врачей и 89% медсестер. Выросла средняя зарплата врачей, медсестер и санитарок. Все это – на фоне хронического недофинансирования со стороны муниципалитета. Выделяемого финансирования не хватает даже на бензин и запчасти, медикаменты для скорой помощи. И если учесть, что в районе не разработано ни одной муниципальной программы – работают лишь краевая и федеральная, то произошедшие кадровые перестановки вызвали лишь недоумение.