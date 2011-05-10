По данным на 1 апреля этого года в Приморье создано 539 приемных семей. В них воспитываются 1 053 ребенка. Более 8,5 тысячи детей находятся под опекой или усыновлены.

Об этом сообщили на заседании краевой межведомственной комиссии по вопросам семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, под председательством вице-губернатора Приморья Любови ДРОЗДОВОЙ. Финансовые и социальные обязательства перед родителями, взявшими в семью воспитанников детских домов, выполняются администрацией Приморья без задержек и в полном объеме. На эти цели в бюджете края на 2011 год заложено 453,59 млн рублей. Софинансирование из федерального бюджета – 180,673 млн рублей.

Сегодня на содержание ребенка в семье выделяется 4 800 рублей ежемесячно. Средняя заработная плата приемных родителей составляет почти 11,5 тысячи рублей. Кроме того, на отдых и оздоровление детей, находящихся в приемных семьях ежегодно выплачивается материальная помощь – 2 200 рублей. Единовременная выплата при передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью при всех формах устройства составляет более 13 тысяч рублей.

Напомним, краевой закон «О приёмных семьях» был принят в 2006 году. С его появлением в бюджет стали закладывать средства на выплаты людям, которые берут в семьи детей, по разным причинам оставшихся без родительской опеки. А ведь на начало действия документа, разработанного по инициативе губернатора Приморского края, в крае было лишь шесть приемных семей, в которых воспитывались 32 ребенка.

Сергей ДАРЬКИН считает реальным развить в Приморье институт таких семей и за счет этого ежегодно на 10% снижать количество детей, постоянно живущих в детских домах. «Мы создаем достойные материальные условия для жизни и развития детей в приемных семьях. И мы несем моральную ответственность за каждого ребенка. Поэтому контроль в этом вопросе должен быть жестким», - считает губернатор.

Досье "ЗР"

В 2006 году в Приморье функционировало 34 детских дома, в них воспитывалось 2 338 ребенка. К 2010 году их количество сократилось до 28, в них живут чуть более 1,5 тысячи детей.