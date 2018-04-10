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Леопардов в Приморье уже больше ста особей
Еще полтора века назад редчайшая крупная дикая кошка планеты - дальневосточный леопард - встречалась по всему южному Приморью. Но освоение края и вытеснение хищника в самые заповедные места, где у него был шанс выжить, привели к тому, что в начале этого века в дикой природе уссурийской тайги сохранилось всего около 30 особей этих хищников. Немаловажное место защита диких кошек занимает в Государственной программе «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы.
Шансы на сохранение популяции были, хотя редкий другой зверь при такой численности мог бы выжить, и государство предприняло усилия, чтобы сохранить дальневосточного леопарда. С этой целью 5 апреля 2012 года был учрежден национальный парк.
Глава Минприроды России Сергей ДОНСКОЙ сказал: «Наши прогнозы были оптимистичными, и с 2012 года - времени создания национального парка «Земля леопарда» - численность самой редкой крупной кошки на планете значительно возросла».
Уже в 2015 году в том же месте компактного проживания хищника - в Хасанском районе - было зафиксировано около 70 дальневосточных леопардов. А накануне шестой годовщины нацпарка его сотрудники завершили очередную перепись редкого зверя. По данным фотомониторинга за 2017 год на этой особо охраняемой природной территории было зафиксировано 84 взрослых пятнистых хищника и 19 котят, из которых 7 было решено отнести к разряду «подростков». Впрочем, ученые отмечают, что в науке, при оценке численности, «дети» не в счет, потому что среди них довольно высока смертность. Поэтому в зачет идут взрослые особи. Но и по ним за минувшее время отмечается устойчивый рост.
Старший научный сотрудник ФГБУ «Земля леопарда» Глеб СЕДАШ отмечает: «Увеличение числа зафиксированных леопардов объясняется двумя основными факторами - это расширение мониторинговой площади на территории национального парка, а также рост популяции хищника. В 2017 году количество мониторинговых станций было увеличено, но вместе с тем выросло и число кошек, отмеченных на существовавших ранее площадках. В частности, за время учета «сфотографировалось» немало из тех леопардов, которые в предыдущем году были котятами. В целом, фотографий, как и кошек, стало больше, и это не может не радовать».
Как утверждают сотрудники национального парка, в нем сегодня для дальневосточных леопардов созданы комфортные условия обитания - они защищены от браконьеров и обеспечены питанием. Здесь высока плотность копытных, которые являются их кормовой базой.
Виктор КУДИНОВ.
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