В Приморье оформить паспорт можно за 15 минут

Почти 10 тысяч приморцев в этом году оформили главный документ гражданина РФ через Единый портал госуслуг, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".



Как сообщили в департаменте информатизации и телекоммуникаций, заполнить заявление на получение паспорта жители Приморья могут всего за 15 минут, не выходя из дома.



«Сделать это можно как со стационарного компьютера, так и через мобильное приложение. Пользователю необходимо выбрать причину, по которой он меняет паспорт – достижение 20 или 45 лет или, например, документ не пригоден для использования, утрачен, похищен. Затем необходимо заполнить информационный бланк и отправить заявку в ведомство. О дальнейшей судьбе документа можно будет узнать в личном кабинете», – отметили в ведомстве.



Услуга стала еще удобнее после того, как на портале появилась функция оплаты госпошлин онлайн.



Отметим, для того, чтобы воспользоваться услугами веб-ресурса необходима регистрация личного кабинета. Сделать это можно как самостоятельно на сайте, так и с помощью сотрудников многофункциональных центров «Мои документы».



«Этот портал для тех, кто экономит свое время. Здесь представлены более 300 услуг различных ведомств. Самые популярные из них – оформление паспорта и загранпаспорта, получение информации о штрафах и задолженностях, оформление справок, СНИЛС и ИНН, выписки из Единого реестра недвижимости, запись на получение и замену водительского удостоверения, а также регистрация транспортных средств. Спросом также пользуются социальные услуги, в частности оформление пенсии и материнского капитала», – добавили специалисты департамента.



Напомним, перевод всех услуг органов власти Приморья в электронный вид – поручение Губернатора Владимира Миклушевского. Так, например, более 50 услуг департамента труда и социального развития уже можно получить через интернет. Работа по совершенствованию портала и расширению перечня услуг продолжается.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.