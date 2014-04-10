В Приморье родители детей-инвалидов могут получить компенсацию за обучение

За обучение детей-инвалидов на дому родителям полагается компенсация до 10 тысяч рублей в год.

Как сообщили в департаменте образования и науки Приморского края, компенсацию за обучение на дому можно потратить на оплату образовательных услуг, приобретение учебной литературы, наглядных пособий, канцелярских принадлежностей, специализированного компьютерного оборудования.

Отметим, в 2013 году компенсация была предоставлена 103 родителям. С начала 2014 года выплату уже получили 30 человек на общую сумму 245 тысяч рублей. Более активно за компенсацией обращаются в Лазовском и Пограничном районах, в Артеме и Арсеньеве, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Информацию о порядке предоставления компенсации можно получить в территориальных отделах опеки и попечительства департамента образования и науки Приморского края.

В Приморском крае 711 детей-инвалидов по состоянию здоровья лишены возможности посещать общеобразовательные учреждения.