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В Приморье родители детей-инвалидов могут получить компенсацию за обучение
10 Апреля 2014, 11:48 | Приморье
За обучение детей-инвалидов на дому родителям полагается компенсация до 10 тысяч рублей в год.
Как сообщили в департаменте образования и науки Приморского края, компенсацию за обучение на дому можно потратить на оплату образовательных услуг, приобретение учебной литературы, наглядных пособий, канцелярских принадлежностей, специализированного компьютерного оборудования.
Отметим, в 2013 году компенсация была предоставлена 103 родителям. С начала 2014 года выплату уже получили 30 человек на общую сумму 245 тысяч рублей. Более активно за компенсацией обращаются в Лазовском и Пограничном районах, в Артеме и Арсеньеве, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
Информацию о порядке предоставления компенсации можно получить в территориальных отделах опеки и попечительства департамента образования и науки Приморского края.
Досье ZRPRESS.RU
В Приморском крае 711 детей-инвалидов по состоянию здоровья лишены возможности посещать общеобразовательные учреждения.
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Теги: компенсация инвалиды образование
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