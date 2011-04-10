Первый экзамен по ЕГЭ шесть приморских выпускников будут сдавать 20 апреля

В Приморском крае шесть выпускников будут сдавать Единый государственный экзамен досрочно.

Как сообщили в департаменте образования и науки Приморского края, пять выпускников из Владивостока и один из поселка Ольга будут сдавать ЕГЭ раньше, чем остальные приморские школьники. Основаниями для досрочной сдачи экзаменов могут стать участие в спортивных соревнованиях и спартакиадах, выезд на обучение за рубеж и причины, связанные с состоянием здоровья школьников.

Первым экзаменом для всех шести выпускников станет русский язык, который им предстоит сдавать 20 апреля. Остальные экзамены – обязательная математика и предметы по выбору – выпускники будут сдавать по 29 апреля. Школьникам дается еще один резервный день на сдачу экзаменов (если они были пропущены по уважительной причине) – 30 апреля.

Досрочная сдача ЕГЭ проходит на базе специальных пунктов. Во Владивостоке такой пункт создан в Приморском институте переподготовки и повышения квалификации работников образования.

Для остальных приморских выпускников экзамены начнутся с 27 мая. Всего в этом году средние школы края заканчивает 11600 школьников.