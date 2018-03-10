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К юбилею на всех парусах

10 Марта 2018, 18:00 | Приморье

Какой видят десятую юбилейную выставку катеров и яхт Vladivostok Boat Show X участники и организаторы

 

В самом разгаре активная подготовка к Юбилейной выставке катеров и яхт Vladivostok Boat Show X. Она пройдет с 18 по 20 мая 2018 года. Участниками мероприятия станут компании Дальнего Востока России, Центрального, Северо-Западного и других регионов РФ, а так же стран Азиатско-Тихоокеанского Региона. В этом году мероприятие по традиции является одной из официальных площадок Тихоокеанского туристского форума.

Неизменным местом проведения выставки остается яхт-клуб «Семь футов» - лучший яхт-клуб на Дальнем Востоке России.

Интересно мнение постоянных участников события, истории успеха, а также ожидания от мероприятия, которое в этом году станет юбилейным, а значит, обещает много нового и интересного!

Николай КОРОЛЕВ, руководитель магазина «Мореман - Владивосток»: «Ежегодно участие в выставке привлекает нас новыми знакомствами, счастливыми посетителями и атмосферой праздника. В этом году мы уверены в том, что выставка нас также порадует! После мероприятия у нас всегда появляются новые идеи, которые мы воплощаем среди наших клиентов. Мероприятие помогает нам повысить узнаваемость нашего магазина, повысить лояльность существующих клиентов и привлечь новых. Пусть у организаторов исполнится все задуманное, а мы желаем им новых участников, еще больше посетителей и чудесной погоды!».

Сергей МОИСЕЕВ, директор по продажам и маркетингу ООО «Саммит Моторс (Владивосток)» («Тойота Центр Владивосток», «Лексус Центр Владивосток): «Хочется отметить, что в первую очередь это прекрасное общественное мероприятие! Мы живем в городе у моря и Vladivostok Boat Show на протяжении десяти лет является одной из ярких визитных карточек Владивостока. С каждым годом растет уровень организации, качество и количество партнеров. Теперь это не просто выставка водомоторной техники, это настоящий семейный праздник со спортивными состязаниями, конкурсами и развлекательной программой, интересной любой аудитории.

«Саммит Моторс», следуя принципам социальной и культурной ответственности, активно поддерживает многие благотворительные, общественные, экологические и спортивные проекты в Приморье и Хабаровском крае. Мы просто не можем оставаться в стороне от такого события! Участие во Vladivostok Boat Show - это отличная возможность познакомить жителей и гостей нашего города с брендами «Тойота» и «Лексус», которые уже давно ассоциируются не только с автомобилями, а с целой культурой и образом жизни. Нас очень радует, что людей, которым импонирует эта культура, с каждым годом становится больше! Надеемся, что мероприятие будет сопровождать в этом году хорошая погода!».

Виктория КИДЯЕВА, исполнительный директор Vladivostok Boat Show: «В честь юбилея выставки оргкомитет в этом году изменил ценовую политику для участников. Мы постарались отойти от законов рынка Владивостока и сделать условия участия более доступными для профильных компаний. Надеемся, что новые условия привлекут больше местных компаний к участию в выставке!».

По вопросам участия просьба обращаться в оргкомитет выставки.

Для аккредитации СМИ или получения бесплатного билета на выставку необходимо заполнить регистрационную форму.

Vladivostok Boat Show - это статусное событие в жизни города, которым ежегодно открывается яхтенный сезон на Дальнем Востоке. За последние восемь лет мероприятие стало визитной карточкой Владивостока. В 2017 году участниками стали более 50 компаний из России и стран АТР. За три дня выставку посетило около 7000 человек.

Евгений СИДОРОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

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Теги: Лексус Центр Владивосток  Саммит Моторс  Тойота Центр Владивосток  vladivostok boat show 



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