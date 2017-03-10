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Сообщения в соцсетях и WhatsUp о массовом суициде породили панику в Приморье
Жители Приморья получили сообщения в WhatsUp, в которых говорится о массовом суициде детей в ближайшие выходные, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
В социальных сетях появляются сообщения о массовом суициде детей Приморья в предстоящие выходные. В сообщении родителям рекомендуют не отпускать от себя детей ни на шаг. Также там написано, что текст сообщения взят из письма, которое было направлено полицией в школу. Однако, в какую именно, школу было направлено такое письмо и из какого отделения в сообщении не уточняется.
Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, полиция не делала массовой рассылки предупреждений родителям несовершеннолетних и ни какие письма не отправляла в школы Владивостока.
В полиции также добавили, что проблема девиантного поведения детей и подростков, действительно, существует. Родителям рекомендуется уделять внимание своим несовершеннолетним детям, интересоваться, с кем они общаются в реальной и виртуальной жизни, в каких группах в социальных сетях состоят. Детям необходимо объяснять, что неправильное поведение в Интернете может причинить вред не только им, но также их родным и близким.
Иван КРЫШАН.
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