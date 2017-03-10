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Более 1,5 тысяч переселенцев планирует принять Приморье в 2017 году
На реализацию государственной программы предусмотрено почти 6 млн рублей
Об этом сообщили на межведомственной комиссии по вопросам реализации программы содействия добровольному переселению в Приморский край соотечественников, проживающих за рубежом. На первом в этом году заседании участники комиссии подвели итоги работы программы в 2016 году и наметили планы на 2017 год.
Как сообщила директор краевого департамента труда и социального развития Лилия Лаврентьева, число прибывших в регион в качестве переселенцев в прошлом году вновь существенно превысило плановые показатели.
«Вместо 1290 человек, в Приморский край фактически прибыло более 2,2 тысяч переселенцев. В качестве территорий вселения большинство семей выбрало Артем, Находку и Уссурийск. Из муниципальных районов привлекательными для соотечественников оказались Партизанский, Надеждинский, Октябрьский и Михайловский», – отметила она.
Для быстрой социальной адаптации переселенцам помогали в решении вопросов жилищного обустройства, профессионального обучения, получения полисов добровольного медицинского страхования, нострификации дипломов. На поддержку участников программы и их семей в 2016 году израсходовано более 5,5 миллионов рублей.
В программу также были внесены изменения, дающие участникам программы право на приобретение квартир в рамках программы «Жилье для российской семьи».
Существенно активизировались студенты из-за рубежа, обучающиеся в приморских вузах. В 2016 году участниками программы стали 49 юношей и девушек. Молодые люди получили все преференции, которые дает программа. Важный момент: имеющие статус переселенца студенты могут выбрать территорией вселения Владивосток.
«В 2017 год мы хотим привлечь к участию в программе научных работников, преподавателей, мастеров производственного обучения образовательных учреждений, готовых работать в Приморье. Обязательное условие – гарантированное трудоустройство в учебные заведения высшего и среднего профессионального образования региона, в научно-исследовательские институты», – рассказала директор департамента.
По ее словам, важно заинтересовать не только соотечественников, но и работодателей, готовых принять граждан на работу. Для этого запланировано несколько презентаций программы переселения в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования, научно-исследовательских институтах.
Подводя итоги, Лилия Лаврентьева подчеркнула, что, привлекая переселенцев, регион получает возможность увеличить количество квалифицированных специалистов, развивать экономику, частично стабилизировать демографическую ситуацию.
«За годы реализации подпрограммы переселения в регион переехало более 12 тысяч переселенцев. Это, к примеру, численность населения Ольгинского муниципального района. Причем, 8,7 тысяч из них, а это 70%, приехали в Приморье за последние три года», – отметила глава ведомства.
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