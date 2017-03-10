Во Владивостоке в воскресенье возможен снег с дождем

В субботу в краевой столице воздух прогреется до +5 °C, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру».

Во Владивостоке в субботу, 11 марта, переменная облачность, осадков не ожидается. При южном ветре температура воздуха ночью составит −2…−4 °C, днём повысится до +3…+5 °C.

В ночь на воскресенье пришедший ранее циклон продолжит смещаться по территории Приморья и утром выйдет на юг Татарского пролива. В крае пройдут небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя.

В воскресенье днём столбики термометров поднимутся до +5…+10 °C, на севере края местами до +2…−3 °C.

Слабые осадки в виде снега с дождём возможны утром и во Владивостоке. Также утром и в первой половине дня повысится вероятность тумана. В течение ночи в городе будет преобладать южный ветер, температура воздуха около 0 °C. Утром ветер изменит направление на северное. Во второй половине дня прояснит и воздух прогреется до +4…+6 °C.

Иван КРЫШАН.