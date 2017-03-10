Марафон "Заповедная волна" объединит 23 заповедника и нацпарка от истоков до устья Амура

При поддержке WWF России и Координационного совета заповедников и нацпарков юга Дальнего Востока он начинается 12 марта, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

В Год ООПТ в Амурском экорегионе проходят мероприятия, направленные на популяризацию федеральной и региональной системы особо охраняемых природных территорий (ООПТ). В январе в городах и селах бассейна Амура уже открылась фотовыставка «Заповедное ожерелье Амура», а 12 марта стартует марафон «Заповедная волна», который прокатится по всем заповедникам и национальным паркам Амурского экорегиона.

Передавая от одной к другой ООПТ символ марафона – флаг «Заповедной волны», его участники будут знакомить общественность со своим заповедником или нацпарком и в течение 2-х месяцев проводить дни открытых дверей, познавательные экспедиции, слеты и фестивали, рассказали "Золотому Рогу" в пресс-службе Амурского филиала WWF России.

«Впервые идея «Заповедной волны» возникла у WWF России и Координационного совета заповедников юга Дальнего Востока в 2003 году. В то время отделам экологического просвещения многих заповедников не было ещё и 10 лет, а национальных парков как формы особо охраняемой природной территории на Дальнем Востоке вообще не существовало. Поэтому было важно рассказать людям о роли и значении заповедников в деле охраны природы. Тогда заповедники прекрасно справились с этой задачей, а воспоминания о том, как они впервые ездили друг к другу в гости и делились опытом, стали хорошим стимулом для работы экопросвещенцев, – говорит к.б.н. Анна Барма, координатор проектов по ООПТ Амурского филиала WWF России, секретарь Координационного совета директоров заповедников и нацпарков юга Дальнего Востока. – Неудивительно поэтому, что, когда мы планировали предстоящий Год особо охраняемых природных территорий, идея «Заповедной волны» возникла вновь. Ее задача – в Год 100-летия заповедной системы России показать привлекательность и полезность наших заповедников и национальных парков для человека, раскрыть их туристический потенциал».

В Амурском экорегионе особо охраняемые природные территории занимают 11,7% территории: здесь расположены 17 заповедников, 7 национальных парков, 8 федеральных и 78 региональных заказников, 6 природных парков, 6 экологических коридоров и 2 водно-болотных угодья общей площадью около 149 102 км2.

Шесть заповедников: Сохондинский, Даурский, Сихотэ-Алинский, Ханкайский, Дальневосточный морской, Кедровая Падь являются биосферными заповедниками ЮНЕСКО. А государственный природный биосферный заповедник «Сихотэ-Алинский» имени К.Г. Абрамова имеет, к тому же, статус Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Шесть территорий находятся в списке водно-болотных угодий международного значения (Рамсарские угодья): озеро Ханка, Торейские озера, Хингано-Архаринская низменность, Зейско-Буреинская равнина, озеро Болонь, озеро Удыль.

12 марта марафон «Заповедная волна» откроет в Приморье самый молодой на Дальнем Востоке национальный парк «Бикин», который приедет в гости в национальный парк «Удэгейская легенда». Встреча пройдет в клубе «Геолог» села Рощино Приморского края. Вместе с двумя нацпарками, в ней примут участие Детская школа искусств, СОШ № 11, Дом детского творчества с. Рощино и Ракитненская специальная общеобразовательная школа-интернат. Все желающие познакомятся с выставкой детского творчества, экспозицией удэгейского быта, фотовыставкой испанского фотографа Альваро Лайза, посетившего НП «Удэгейская легенда». В программе концерта – торжественное открытие эстафеты «Заповедная волна», которая пройдет по всем особо охраняемым природным территориям Амурского экорегиона (Забайкальский, Приморский и Хабаровский края, Амурская область, Еврейская АО), а также видеоролики, выступление творческих коллективов сел Рощино, Красный Яр, Ракитное.

14 марта не менее интересные мероприятия состоятся в Сохондинском заповеднике, охраняющем в Забайкалье истоки Амура, а заповедник «Бастак», ЕАО, приедет из Биробиджана в Хабаровск, в ФГБУ "Заповедное Приамурье". 15-16 марта Сохондинский заповедник отправится в гости в Даурский заповедник, в село Нижний Цасучей, на старт «Заповедной волны» в Забайкалье.

18 марта в Хабаровском крае из Комсомольска-на-Амуре заповедник «Комсомольский» стартует в поселок Чегдомын, в заповедник «Буреинский», на праздник «Мы любим лес». В этот же день в Приморье НП «Удегейская легенда» посетит Сихотэ-Алинский заповедник, где в поселке Терней в центральной усадьбе состоится «День открытых дверей».

20 марта «Заповедная волна» приведёт Сихотэ-Алинский заповедник в НП «Зов тигра» и Лазовский заповедник: в селе Лазо состоится экскурсия «Животный мир ООПТ» и видеопоказ «Заповедными тропами».

21 марта Лазовский заповедник отправится с визитом в Ханкайский заповедник, в г. Спасск-Дальний: здесь планируется смотр школьных флэшмобов «Вместе мы одна – заповедная страна!». А в Забайкалье в этот же день, 21 марта, Даурский заповедник посетит нацпарк «Алханай» (Дульдурга), где состоится мероприятие "Здравствуй «Заповедная волна" и экологический спектакль театральной студии.

23 марта заповедник «Буреинский» приедет из Чегдомына в село Бычиху, в заповедник «Большехехцирский», на праздник «День воды». В этот день в Приморье Уссурийский заповедник в школе села Каменушки будет принимать гостей из Ханкайского заповедника с праздничной программой «В 100-летний юбилей встречаем мы друзей».

24 марта в Забайкалье нацпарк «Алханай» приедет в Сохондинский заповедник, в село Кыру, а 27 марта в Приморье Уссурийский заповедник посетит НП «Земля леопарда».

30 марта в Хабаровском крае заповедник «Большехехцирский» отправится из села Бычихи в Советскую гавань, в заповедник «Ботчинский», на праздник «День птиц», а в Приморье НП «Земля леопарда» поедет в Дальневосточный морской заповедник на «День открытых дверей».

В апреле марафон «Заповедная волна» докатится до Амурской области. Так, 8 апреля Зейский заповедник будет принимать в г. Зея гостей из Хинганского заповедника на фестивале воздушных змеев «Свободны полет». А 28 апреля Зейский и Норский заповедники приедут в поселок Архару, в Хинганский заповедник, на праздник «День журавля».

Продолжится «Заповедная волна» и в Хабаровском крае и Еврейской автономной области. 3 апреля заповедник «Ботчинский» из Советская гавани поедет в национальный парк «Анюйский», в село Троицкое, на праздник «День птиц». 7 апреля национальный парк «Анюйский» отбудет в г. Амурск, в заповедник «Болоньский», и тоже на День птиц. 14 апреля заповедник «Болоньский» из Амурска отправится в г. Николаевск–на-Амуре, где национальный парк «Шантарские острова» устроит «День экологических знаний». А 19 апреля национальный парк «Шантарские острова» посетит слет активистов природоохранной деятельности в заповеднике «Комсомольский». Завершающим мероприятием «волны» станет 21 апреля приезд ФГБУ «Заповедное Приамурье» в заповедник «Бастак», г. Биробиджан, на праздник «День Земли».

Итогом марафона будет фестиваль туристических продуктов «Заповедный микс», который состоится 3-4 июня в Хабаровске, и в котором примут участие все заповедники и национальные парки Амурского экорегиона.

Узнать истории из жизни наших заповедников от первого лица можно в блоге Василия Солкина и Анны Бармы, WWF России.