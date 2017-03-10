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В Приморье два острова попали под охрану государства
В марте 2017 года департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Приморского края взяты под охрану несколько памятников природы краевого значения в Хасанском районе.
Под охрану государства попали такие объекты как Острова Карамзина и Верховского, сопки «Голубиный утес» и «Сюдари», участок лагуны «Огородная» и озерцо «Большое Круглое», граничащие с Дальневосточным морским биосферным государственным природным заповедником ДВО РАН.
Специалисты уточнили, что эти особо охраняемые природные территории представляют собой местообитания редких и исчезающих перелетных птиц, а также местом произрастания редких видов растений, занесенных в Красную книгу России.
Сейчас на территории Приморья расположено 204 памятника природы, которые являются особо охраняемыми природными территориями.
«В 2015-2016 годах департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края взято под охрану 55 памятников природы на территориях Владивостокского, Находкинского, Дальнегорского, Арсеньевского, Уссурийского, Спасского, Артемовского городских округов, ЗАТО Фокино, Хасанского, Шкотовского, Ольгинского, Партизанского районов», – отметили в ведомстве.
Напомним, в Приморье 2017 год объявлен Годом экологии. Утвержден план основных мероприятий по проведению Года экологии. План включает в себя 140 мероприятий по основным направлениям охраны окружающей среды, разбитых на семь разделов: особо охраняемые природные территории и животный мир, лес, вода, атмосферный воздух, отходы, экологическое образование и просвещение, международное сотрудничество.
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