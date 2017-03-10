Сюжет о Сихотэ-Алине и амурском тигре войдет в сериал "Наша планета" компании Netflix

Два зимних сезона в Сихотэ-Алинском заповеднике (Приморье) проводились съемки амурского тигра британскими операторами по заказу известной американской компании «Netflix», сообщает Деловая газета "Золотой Рог".





Работая над большим проектом по созданию документального фильма «Наша планета», съемочная группа уже несколько раз побывала на территории заповедника, стараясь сделать уникальные кадры тигра в дикой природе «вживую» - из скрадков, а также получить качественные съемки с фотоловушек. Сюжет о Сихотэ-Алине и амурском тигре должен послужить началом 8-серийного сериала, цель которого - показать разнообразие природы планеты и рассказать о важности её сохранения. Тигр здесь играет главную роль – как символ уссурийской тайги и венец пищевой пирамиды уникальной экологической системы, нарушение целостности которой может привести к катастрофе.





По итогам сезона, продолжавшегося больше двух месяцев, продюсер фильма Кирен О’Донован представил коллективу заповедника черновой вариант видеосюжета, который войдет в документальный фильм, и рассказал о проведенной работе. В этом году съемки из скрадка, к сожалению, результатов не дали: тигры неоднократно приходили к скрадку, но только ночью. Зато получились замечательные кадры с помощью фотоловушек, рассказали "Золотому Рогу" в ФГБУ «Сихотэ-Алинский государственный заповедник».





«За время работы я хорошо понял одно – амурского тигра в дикой природе действительно крайне сложно снять, - комментирует Кирен О’Донован, продюсер фильма. – Мы с коллегами воодушевлены проведенной работой и рады результатам. Совместив видео из скрадка прошлого года и съемки фотоловушек этого сезона, мы сделаем красивый и сильный сюжет. Уверен, что люди, которые посмотрят фильм, будут под большим впечатлением. Я же горжусь тем, что смогу показать редкое животное вашей тайги всему миру».

Подобного рода опыт работы в Сихотэ-Алинском заповеднике первый, - никогда ранее операторы, желающие снять тигра, не использовали скрадки. Места съемок находились в труднодоступных районах заповедника, учитывая частоту посещения их тиграми. В работы по организации съемок были вовлечены и сотрудники заповедника.

«Неоднократно говорилось, что съемки амурского тигра в дикой природе – дело очень сложное, но, кроме того, и довольно дорогое, - комментирует Дмитрий Горшков, директор Сихотэ-Алинского заповедника. - Компания, принимая решение о проведении таких работ, понимает, что рискует. На наш взгляд, результат оправдал ожидания. У съемочной группы есть хорошие материалы для создания сюжета. Мы со своей стороны получили ценный опыт, который пригодится в будущем, и вместе с тем приняли участие в большом проекте мирового уровня».

За время организации и проведении съемок операторам довелось познакомиться и работать вместе со специалистами заповедника, людьми, которые изучают тигра и хорошо знают это животное.

«Хочется сказать им огромное спасибо за помощь, - говорит Кирен О’Донован, - Без их знаний и опыта у нас вообще ничего бы не получилось».

«В работе с командой Кирена мне особенно понравилось то, что они не просто снимают фильм «про тигра», а хотят с помощью красивых кадров с этим удивительным животным рассказать людям, почему так важно бережно относится к окружающей нас природе» - комментирует Светлана Сутырина, заместитель директора по научной работе.





Работы по съемкам амурского тигра завершены, но проект продолжается. Сейчас в планах съемочной группы – путешествие по Калифорнии, освещение проблем лесных пожаров и контроля за ними. Затем – съемки в Чернобыле, которые демонстрируют возрождение дикой природы после техногенной катастрофы. А зимой следующего года операторы вновь приедут на Сихотэ-Алинь с надеждой снять красивые зимние заповедные ландшафты, чего из-за бесснежья не удалось сделать в этот раз.

Фото Евгения Табалыкина, Анастасии Смирновой.