Приморцы хотят пойти в ОП

В Приморье завершился прием документов от желающих войти в обновленный состав Общественной палаты региона. Уже сейчас понятно, что губернатору и депутатам Законодательного Собрания будет из кого выбирать: на 30 мест претендует около сотни человек.

Напомним, что формирование нового состава Общественной палаты началось 6 февраля. Как сообщили «Золотому Рогу» в аппарате Общественной палаты, в установленный срок поступили заявления от более чем 90 претендентов, выдвинутых общественными организациями региона. Точное количество кандидатов станет известно после заседания рабочей группы, осуществлявшей прием документов.

Тогда же станет известен и полный список НКО, предложивших своих кандидатов в ОП ПК. Одними из первых этим правом воспользовались «Консультационный центр по вопросам миграции и межэтнических отношений», организация ветеранов «Боевое братство» и Межрегиональное общественное движение «В защиту человека труда».

Напомним, что в 2016 году был изменен порядок формирования краевой ОП. Теперь по 10 ее членов назначают губернатор и Законодательное Собрание Приморского края, а затем 20 членов Палаты рейтинговым голосованием избирают себе еще десятерых коллег.

Александр САЛКОВ.