"Мы должны развиваться, несмотря ни на что"

В марте в Российской академии наук, в том числе и в ее Дальневосточном отделении, состоятся большие выборы

В марте в Российской академии наук состоятся большие выборы. На новый срок будут избраны президент, вице-президенты, а также руководители региональных отделений РАН. В их числе и руководитель Дальневосточного отделения. На эту должность президиум ДВО РАН вновь выдвинул академика Валентина СЕРГИЕНКО, возглавляющего отделение с 2001 года. В традициях современных выборных кампаний претендент на должность встретился с научной общественностью в Зеленом зале обновленного Дома ученых. Оценку современного состояния науки в регионе с интересом выслушал и корреспондент деловой газеты «Золотой Рог».

Предваряя возможные вопросы по поводу легитимности выдвижения действующего председателя, главный ученый секретарь ДВО РАН член-корреспондент РАН Виктор БОГАТОВ заметил, что, несмотря на столь значительный срок пребывания в должности, выдвижение кандидатуры Валентина Сергиенко правомерно. Новый устав РАН, принятый в 2013 году, предусматривает возможность избираться руководителем два срока подряд, для него нынешние выборы станут вторыми.

Представляя свое видение современной ситуации в науке, Валентин Иванович заметил, что принял предложение президиума вновь идти на выборы без особого восторга.

- Но я дал согласие, понимая важность текущего момента и сложности предстоящего периода. Должно пройти еще некоторое время, чтобы затеянные реформы обрели некую законченную форму. Либо нас додавят и раскатают… и мы будем только выполнять указания ФАНО, либо мы будем выполнять свои функции, заниматься развитием фундаментальных исследований и думать о том, каким образом российская наука на Дальнем Востоке сможет влиять положительно на социально-экономические процессы в нашем обществе, - обосновал свое решение академик Сергиенко.

Он напомнил, что Российская академия наук приближается к своему 300-летию, а Дальневосточное отделение уже в 2017-м будет отмечать 85-летие. За это время на Дальнем Востоке появился крупный научно-образовательный комплекс, который включает 50 научных и около 15 вспомогательных учреждений, связанных с проведением и обеспечением научных исследований.

- И во всей этой сфере занято немногим более 6,5 тысяч человек. С одной стороны, это, кажется, много. Но если задуматься, то это 0,3-0,4 научных работника на тысячу граждан, проживающих на территории Дальнего Востока. Причем наш регион по этому показателю не исключение, то же самое и в целом по России (на 140 млн населения в академии наук работает 55 тыс. научных сотрудников). И вот эти четыре десятых должны обеспечить прорыв России как государства в будущее, обеспечить научно-технический прогресс, национальную безопасность и много еще чего, чтобы сохранить Россию как самостоятельную страну, которая может развиваться в соответствии со своими представлениями! - заметил Валентин Иванович эмоционально. - Но я думаю, что правы те, кто считает, что без науки нет развития и государство обречено на отставание.

«Нет науки - значит, нет будущего» - именно так озаглавил свою презентацию академик. И в первую очередь остановился на тех достижениях ученых ДВО РАН, которые делают славу не только отделению, но и Российской академии наук, стране в целом, результатах мирового уровня, признанных международным научным сообществом. Это, например, работы в области подводной робототехники. Как бы сложно ни развивалось это направление в ДВО РАН, но в прошлом году в Институте проблем морских технологий с успехом прошли испытания очередной разработки - подводного глайдера, который в полной тишине «планирует» в толще океана, осуществляя необходимый мониторинг параметров окружающих морских глубин.

ДВО известно работами Института химии в области радиоэкологии. Это решение проблем утилизации жидких радиоактивных отходов, которые возникают при эксплуатации атомных подводных лодок, на объектах ядерной энергетики на суше. Академик Сергиенко отметил результаты работы своих коллег в области биоорганической химии и новой фармацевтики. Лишь незначительная их часть - препараты «Максар», «Гистохром» и некоторые другие, которые пока не вошли в оборот как фармацевтические препараты, но известны как биологически активные добавки. По его словам, работы Тихоокеанского океанологического института по исследованиям Мирового океана, и в частности - Арктики, буквально встряхнули все мировое научное сообщество. Впервые учеными этого института были доказаны массовые выбросы метана с мелководного шельфа арктических морей в атмосферу, чем объясняются наличие метанового максимума в Северном полушарии и другие интересные явления. В ряду научных учреждений, делающих славу Дальневосточному отделению, он назвал Институт вулканологии, работающий на Камчатке, и другие институты.

Валентин Иванович с большой тревогой предоставил некоторые статистические данные, характеризующие итоги работы научных учреждений за три последних года, когда академия вступила в период реформирования. К сожалению, как ни убеждали идеологи реформ, что они избавят ученых от рутины и предоставят возможность заниматься наукой, это оказалось, судя по цифрам, не совсем так. Сокращается из года в год объем финансирования программы «Дальний Восток». Именно за счет нее осуществлялась поддержка научных музеев, библиотеки, формировался специализированный фонд для подписки на научные издания, поддержки экспедиций. Сегодня все это оказалось в подвешенном состоянии.

- И сегодня мы должны обеспечить подъем публикационной активности, повысить уровень наших научных исследований и публикаций при условии, когда мы находимся в состоянии информационного голода, - констатирует академик. - Наши ученые пишут статьи, не читая того, что написали их коллеги за рубежом, или читая в условиях Интернета, доставая новую информацию через своих коллег в каких-то других местах.

Но проблема и в публикации результатов собственных исследований.

Из 19 научных журналов, издающихся в ДВО, только 7 учреждены отделением, остальные - институтами. Между тем несколько месяцев назад руководство ФАНО уведомило их, что издание журналов не входит в госзадание, а значит, не будет финансироваться. И что теперь делать с этими изданиями, которые известны в мире, входят в международные базы данных, пока - вопрос.

С тревогой Валентин Иванович говорил о сокращении числа диссертационных советов, трехкратном сокращении защит кандидатских диссертаций, «поджиме» аспирантуры: вместо 10 аспирантов, которых Институт химии набирал ежегодно, на текущий год было получено разрешение сверху принять только одного аспиранта.

Можно сказать, пессимистически выглядят и результаты международной деятельности: сокращение зарубежных командировок, участия в зарубежных научных конференциях, международных экспедиций, уменьшение числа приема иностранных студентов, аспирантов, ученых. Причина одна: нет денег.

Ситуацию с научно-исследовательским флотом академик Сергиенко назвал безрадостной. Самому «свежему» судну - 29 лет, и грядущее обновление кораблей науки пока только в разговорах. Между тем одно из приоритетных направлений исследований Дальневосточного отделения РАН - Мировой океан - сегодня остаётся без необходимого инструментария.

Таким образом, все те положительные результаты были получены не благодаря поддержке ФАНО, а вопреки, в условиях систематического снижения финансирования и нарастания административно-командных нот в диалоге.

Обозначив болевые точки и насущные проблемы, академик Сергиенко остановился на планах. Обновления требует стратегия развития Дальневосточного отделения РАН с учетом нынешних реалий и складывающихся экономических тенденций.

- Я не сторонник того, чтобы приспособиться к текущему моменту для выживания. Мы с вами должны развиваться, несмотря ни на что, - подчеркнул он.

Сегодня назрела необходимость создания новых научных учреждений: институтов нефти и газа, медицинских технологий, фундаментальной и прикладной физики, геофизики и геохимии, международных отношений и проблем безопасности, ситуационно-аналитического центра при космодроме «Восточный». На острове Русском предусмотрены соответствующие площади для размещения этих институтов, также в Академгородке зарезервирована площадка, за которую ДВО РАН сейчас активно борется.

Особое внимание Валентин Иванович уделил инновационной деятельности:

- Мы с вами получаем хорошие результаты, мы активно публикуемся, но все равно общество не удовлетворено из-за того, что наши результаты оказывают слабое влияние на социально-экономические процессы в обществе. Результаты науки должны находить применение в промышленности, сельском хозяйстве, медицине, социальных программах. Если этого не происходит, то возникает мнение, что академия существует непонятно для чего. Поэтому мы должны приложить максимум усилий, чтобы в ДВО и наших институтах появилось инновационное производство.

Но для того, чтобы инновации шли в реальную жизнь, необходимы фундаментальные исследования. По мнению академика Сергиенко, самое главное, что должно быть лозунгом всех работающих в академии наук, - это обогащение науки новыми знаниями.

Досье "Золотого Рога": Валентин Иванович Сергиенко - вице-президент РАН, действительный член Российской академии наук с 2002 года, доктор химических наук (1989), директор Института химии ДВО РАН с 2002 года, председатель ДВО РАН с 2001 года. Имеет свыше 360 научных работ, в том числе 10 монографий, более 30 авторских свидетельств и патентов. Лауреат Премии правительства РФ в области науки и техники 1997 года, награжден Орденом Трудового Красного Знамени, Орденом почета.

Ирина БАРАННИК.